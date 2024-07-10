Ямаль крикнул в камеру «Говори теперь, говори теперь!» после матча с Францией. Перед игрой Рабьо заявил о желании вывести Ламина из зоны комфорта – вингер ответил цитатой в соцсетях

Ламин Ямаль напомнил о фразе про зону комфорта после полуфинала Евро.

Вингер сборной и «Барселоны» сравнял счет на 21-й минуте матча 1/2 финала против Франции (2:1). После матча выкрикнул, глядя в камеру: «Говори теперь, говори теперь!»

Слова Ямаля предположительно были адресованы – перед матчем хавбек сборной заявил: «Мы хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, и если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

После слов Рабьо 16-летний вингер выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола