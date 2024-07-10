Ямаль крикнул в камеру «Говори теперь, говори теперь!» после матча с Францией. Перед игрой Рабьо заявил о желании вывести Ламина из зоны комфорта – вингер ответил цитатой в соцсетях
Ламин Ямаль напомнил о фразе про зону комфорта после полуфинала Евро.
Вингер сборной Испании и «Барселоны» сравнял счет на 21-й минуте матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1). После матча Ямаль выкрикнул, глядя в камеру: «Говори теперь, говори теперь!»
Слова Ямаля предположительно были адресованы Адриену Рабьо – перед матчем хавбек сборной Франции заявил: «Мы хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, и если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».
После слов Рабьо 16-летний вингер выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат».
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
И не сказать, чтобы скорости какие-то были. В середине поля Франции просто не было. Сильнейшая по именам команда в полузащите просто отсутствовала на поле. Дешам привел команду к титулу чемпионов мира, но сегодня она в стагнации.
фанаты становятся на защиту 16-летнего пацана - тоже имеют право.