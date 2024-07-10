Ямаль крикнул в камеру «Говори теперь, говори теперь!» после матча с Францией. Перед игрой Рабьо заявил о желании вывести Ламина из зоны комфорта – вингер ответил цитатой в соцсетях

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Адриен Рабьо Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль напомнил о фразе про зону комфорта после полуфинала Евро.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» сравнял счет на 21-й минуте матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1). После матча Ямаль выкрикнул, глядя в камеру: «Говори теперь, говори теперь!»

Слова Ямаля предположительно были адресованы Адриену Рабьо – перед матчем хавбек сборной Франции заявил: «Мы хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, и если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

После слов Рабьо 16-летний вингер выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат».

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42 комментария
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Ну по факту все крикнул. Нечего было до матча петушиться
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Шах и мат, петухи! 🔞🐓
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Сынок уже побежал плакаться мамочке?
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Не понимаю хейта Рабьо конкретно за его высказывание, вроде не оскорбил никак Ямаля, но реакция что у фанов Испании что у Ямаля такая будто ему смертью угрожали
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Ответ Strike36
Ну по факту все крикнул. Нечего было до матча петушиться
А что такого сказал Рабьо я что то не понимаю?
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Получается Рабье-лучший мотиватор
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Я вообше не понял за что его дрищам в основу поставил,он все игры провалил
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Французы выиграли выборы, а Испания полуфинал. Каждому свое
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Ямаль уничтожил Рабьо, до, во время и после матча😃
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Как раз из под Рабьо забил ))
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Ответ Strike36
Ну по факту все крикнул. Нечего было до матча петушиться
Рабьо попытался надавить на 16-летнего пацана. пацан ответил и словами, и делами. Рабьо едет домой, обтекая. Ямаль продолжит выходить из зоны комфорта. в финале.
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Ответ Бутсы Крооса
Мда, Дешам ставит в основу никому не нужного Рабьо, в то время как на скамейке пылит Камавинга
А он что сделал после замены? Эффектно получил желтую?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Не понимаю хейта Рабьо конкретно за его высказывание, вроде не оскорбил никак Ямаля, но реакция что у фанов Испании что у Ямаля такая будто ему смертью угрожали
А я не понимаю хейта Кукурельи
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Гол шикарный. Спасибо, что без «кто же еще?» 😆
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Мама Рабьо будет требовать компенсации в УЕФА
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Французы даже навал не могут устроить после пропущенного мяча (в отличите от «скучных» бритишей). Испания закончила матч на чужой половине поля в атаке.

И не сказать, чтобы скорости какие-то были. В середине поля Франции просто не было. Сильнейшая по именам команда в полузащите просто отсутствовала на поле. Дешам привел команду к титулу чемпионов мира, но сегодня она в стагнации.
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Не понимаю хейта Рабьо конкретно за его высказывание, вроде не оскорбил никак Ямаля, но реакция что у фанов Испании что у Ямаля такая будто ему смертью угрожали
Рабьо целит в 16-летнего пацана - имеет право, этот пацан - часть сборной Испании.
фанаты становятся на защиту 16-летнего пацана - тоже имеют право.
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Это напомнило, как на ЧМ-2022 Ван Гал примерно так же завёл Месси, что вышло ему боком)
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Ответ Бутсы Крооса
А что ты ожидаешь от полузащитника с командой которая смирилась уже с поражением?
Индивидуальных действий, раз он такой хороший, пусть решает, создает момент. В конце концов, мог издали ударить как Ламин Ямаль.
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Ответ RembaXXX
Тем не менее для 16 летнего шпрота наезд на взрослого мужчину выглядит как минимум глуповато и жалко, по сути Рабьо добился своего, вывел молодого, к сожалению для самой Франции это скорее злую шутку сыграло, команда абсолютно мертвая.
Сегодня Латвия играла?
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Ха, ребят) Я смотрел этот матч в баре в Барселоне и треть бара были французы. Так у одного тёмного товарища, похожего на Лукаку знатно подгорало после косяков французов, аж подпрыгивал на реактивной тяге)))))
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Ответ Strike36
Он думал, что этой фразой он выбьет его из равновесия. А по итогу сам это равновесие потерял
Берем фразу "если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно". В итоге он сделал больше, чем обычно. Но плюсов на этом не срубить))
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Не понимаю за что так все облизывают это типичного а-ля новый меси. Фати киркич. Сколько их уже было. Забил 1 гол на евро. Просто секта. Ппц. Будет ему 21 хотя бы. И сохранит уровень окей. А так уже в печенках сидит овер пиар бчк своих малолеток
Я уже молчу за вбросы от бчк что Артур новый Хави и тд. И секта ведётся.
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Ответ samatzakirzyanov
Индивидуальных действий, раз он такой хороший, пусть решает, создает момент. В конце концов, мог издали ударить как Ламин Ямаль.
Ответь на вопрос, какими индивидуальными действиями тебе запомнился Рабьо на этом евро? И причем тут сравнение вингера с цпз? Что куришь?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
А что такого сказал Рабьо я что то не понимаю?
да, ты что-то не понимаешь. это была попытка психологического давления на самого молодого игрока соперника. дешёвая и неудачная попытка.
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Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
Он думал, что этой фразой он выбьет его из равновесия. А по итогу сам это равновесие потерял
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Ответ Strike36
Ну по факту все крикнул. Нечего было до матча петушиться
Комментарий удален пользователем
так а что такого ужасного Рабьо сказал-то?)) ну ладно, в таком возрасте пацанские цитаты простительны, в целом ситуация бредовая какая-то)
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Евсеев сказал лучше)
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А что не так сказал Рабьо?
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