«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Ямаль выложил цитату после слов Рабьо о желании вывести Ламина из зоны комфорта

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Адриен Рабьо соцсети Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался после слов Адриена Рабьо перед их встречей на Евро.

Сборные Испании и Франции встретятся сегодня в полуфинале чемпионата Европы.

Перед матчем полузащитник французов Адриен Рабио высказался о вингере испанцев Ламине Ямале: «Хотим вывести его из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

После этих слов 16-летний игрок «Барселоны» опубликовал в инстаграме цитату на фоне изображения игры в шахматы.

«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат», – говорится в цитате, опубликованной Ямалем.

Фото: инстаграм Ламина Ямаля

Начало матча – в 22:00. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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42 комментария
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Ауф
+191
-7
+184
ВК обрёл новую волну популярности я так понимаю
+94
-2
+92
Ответ Roman
Ауф
Ходи тихо. Говори только тогда, когда пришло время сказать «Ауф»
+73
-1
+72
Евсеев перед Уэльсом был ровно такой же. Играл молча,пока не пришло время сказать мат)
+57
-1
+56
Самый молодой Ламин который переиграл и уничтожил!
+55
-3
+52
Так говорил его дед?
+29
0
+29
Ответ Нейтральный критик
Так говорил его дед?
Как говорил мой дед:
- я твой дед
+28
0
+28
Ответ Нейтральный критик
Так говорил его дед?
Так говорил Заратустра
+28
0
+28
По заголовку подумал про другой мат и удивился)
+27
-2
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Каждый думает, что знает меня, но не каждый знает, что не знает кто думает
+19
-1
+18
Достойно, кстати.
+16
-2
+14
Самый молодой игрок в истории футбола, который поставил мат на футбольном поле 😁
+14
-3
+11
Если без шуток, то для 16 летнего парня очень адекватно. Не стал вступать в вербальную пикировку, а отметил, что все решит игра. Но к слову, любого вида треш-ток, как делал Леманн перед матчем с Германией и сейчас Рабьо, играет не в пользу говорящей стороны, тк придает дополнительной мотивации адресату послания. Вспоминается Нойер с его цитатой перед игрой с Барселоной в 2015 году: «Надо показать Месси, кто тут босс» и итоговый счет 3:0 в пользу Барсы при прямом участии в голах Лео.
+8
0
+8
Джейсон Стейтем одобряет
+7
0
+7
Ответ MaitreML
Как говорил мой дед: - я твой дед
Однажды мой дед сказал мне: никого не слушай. Потом он там ещё что-то говорил, но я его не слушал.
+6
0
+6
Не будьте эгоистами, в первую очередь думайте о себе
+6
0
+6
У Стэтхема операция "преемник"?
+3
0
+3
Ответ Crestbook
По секрету: в шахматах уже очень давно не говорят "Мат")
😂до мата и не доходит.
+3
0
+3
Move in silence – это "ходи молча". И соответственно открывай рот, только чтобы сказать: "Мат".
+5
-3
+2
у меня торжественная музыка заиграла, это нормально?
+2
0
+2
Почему авторство Джейсона Стэтхема не указал?
+1
0
+1
Он хотел сказать МАТЬ РАБЬО. Но мягкого знака он не знает
+1
0
+1
Говори и делай. Или делай. Но не говори. Ауф.
+1
0
+1
По секрету: в шахматах уже очень давно не говорят "Мат")
+1
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+1
Хорошо уделал
+1
0
+1
Ходи молча, перди беззвучно
+1
0
+1
Юному Ламину простительно. Нам и другим великовозрастным( взрослым дядькам от футбола, "дельфиновым" в том числе )ретрансляторам зефирно-брутальных цитат - нет))
..Уордс лайк вайолэнс,
Брэйк зэ сайлэнс.
Кам крашин ин
Инту май литтл уорлд
Пэйнфул ту ми..
Пирс райт зру ми....
Кэнт ю андерстэнд,
Оу, май литтл, Адриен(маменькин сынок)....
Олл ай эва унтэд
Из хир ин май армс.
Уордс ар вэри аннэсэссэри,
Зэй кэн онли ду хааарм...)
+1
0
+1
Жизненный девиз Юрана
+1
0
+1
чави подсказал по барселонским конспектам?
+2
-2
0
Ответ Campo
Джейсон Стейтем одобряет
Как раз в стиле эпизода из "Револьвера" со Стэтхемом
0
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