«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Ямаль выложил цитату после слов Рабьо о желании вывести Ламина из зоны комфорта
Ламин Ямаль высказался после слов Адриена Рабьо перед их встречей на Евро.
Сборные Испании и Франции встретятся сегодня в полуфинале чемпионата Европы.
Перед матчем полузащитник французов Адриен Рабио высказался о вингере испанцев Ламине Ямале: «Хотим вывести его из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».
После этих слов 16-летний игрок «Барселоны» опубликовал в инстаграме цитату на фоне изображения игры в шахматы.
«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат», – говорится в цитате, опубликованной Ямалем.
Фото: инстаграм Ламина Ямаля
Начало матча – в 22:00. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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- я твой дед
..Уордс лайк вайолэнс,
Брэйк зэ сайлэнс.
Кам крашин ин
Инту май литтл уорлд
Пэйнфул ту ми..
Пирс райт зру ми....
Кэнт ю андерстэнд,
Оу, май литтл, Адриен(маменькин сынок)....
Олл ай эва унтэд
Из хир ин май армс.
Уордс ар вэри аннэсэссэри,
Зэй кэн онли ду хааарм...)