«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Ямаль выложил цитату после слов Рабьо о желании вывести Ламина из зоны комфорта

Ламин Ямаль высказался после слов Адриена Рабьо перед их встречей на Евро.

Сборные Испании и встретятся сегодня в полуфинале чемпионата Европы.

Перед матчем полузащитник французов Адриен Рабио высказался о вингере испанцев : «Хотим вывести его из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

После этих слов 16-летний игрок «Барселоны» опубликовал в инстаграме цитату на фоне изображения игры в шахматы.

«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат», – говорится в цитате, опубликованной Ямалем.

Фото: инстаграм Ламина Ямаля

Начало матча – в 22:00. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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