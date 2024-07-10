Месси забил на 6-м Кубке Америки. Он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Канады по футболу рекорды Зизиньо Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил в 6-м розыгрыше Кубка Америки.

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» отличился в полуфинальном матче против сборной Канады (2:0).

Месси забивал в 6 из 7 розыгрышей Кубка Америки, в которых принимал участие – у Лионеля не было голов лишь на турнире 2011 года.

Таким образом, аргентинец повторил рекорд бразильца Зизиньо, установленный в 1957 году.

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27 комментариев
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Не промах с пенки еврокарлику, но тоже ничего
+40
-6
+34
Ответ fussballer
Что это, если не ЗМ?
Не Мбаппе же давать:) Пока главные претенденты Ямаль и Месси:)
+26
-9
+17
Месси Копа/ЧМ🫅🇦🇷🏆

27+26

Кринжтиану Евро/ЧМ🐬🐓🇵🇹

22+9
+28
-13
+15
А теперь представьте, что Кришти выводит свою сборную в финал Евро забив в полуфинале. Да его бы считали главным фаворитом на победу ЗМ, но для Месси это обычное явление)
+9
-1
+8
Ответ Гари Невилл
ща дети придут и скажут, что копа это турнир товарняк и ВООБЩЕ ССИИИИИИУУУУУУУ
Именно поэтому криштик на всех турнирах отлетает от сборных США, Чили, Уругвая и Марокко:))
+10
-2
+8
На Кубках Америки играют одни легенды, не показывайте аль-насровцу карьеру этого великого футболиста своей сборной:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
+6
-2
+4
Ответ rigobersong
Месси Копа/ЧМ🫅🇦🇷🏆 27+26 Кринжтиану Евро/ЧМ🐬🐓🇵🇹 22+9
ща дети придут и скажут, что копа это турнир товарняк и ВООБЩЕ ССИИИИИИУУУУУУУ
+5
-1
+4
ну хоть ассистами и голами а не просто присутствием как иные "легенды" ))
+6
-3
+3
Облоюадатель ЗМ определен
+3
-2
+1
Ответ Данила TRANSFERS LIVE Тимофеев
вот чисто спортс так это пиарил, а потом я посмотрел обзор и увидел, что это за гол..
Да, ювелирная работа - чуть изменить траекторию удара, который уже накрывал вратарь
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Ответ Данила TRANSFERS LIVE Тимофеев
вот чисто спортс так это пиарил, а потом я посмотрел обзор и увидел, что это за гол..
Месси всегда утешал Роналду, когда у того был спад. Вот и сейчас решил поддержать и забить гол в его фирменном стиле🤌🏻🤣
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Ответ QWertY
А теперь представьте, что Кришти выводит свою сборную в финал Евро забив в полуфинале. Да его бы считали главным фаворитом на победу ЗМ, но для Месси это обычное явление)
а так вспомни 16 год. гол Эдера - ЗМ Роналду
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Ответ QWertY
А теперь представьте, что Кришти выводит свою сборную в финал Евро забив в полуфинале. Да его бы считали главным фаворитом на победу ЗМ, но для Месси это обычное явление)
Даже об одной такой мысли, у местных фанаток начнётся овуляция🤤. Кришти великий спортсмен - приучил своих верных фанаток мечтать о несбыточном!
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Ответ rigobersong
Месси Копа/ЧМ🫅🇦🇷🏆 27+26 Кринжтиану Евро/ЧМ🐬🐓🇵🇹 22+9
Я понимаю, что стёб, но Копа раз в два года, Евро раз в 4.
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учитывая, что копу проводят каждый год ради пешеходища, рекорд будет побит уже в следующем году!

главное, побольше Гватемал и Никарагуй позвать, чтобы точно забил.
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Очередной удар под дых фанатам Кришти
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разбудите когда выиграет ЧМ .... хотя стоп ...
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Я свою бабушку Зину тоже баьушка Зизиньо зову))
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Хорош
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вот чисто спортс так это пиарил, а потом я посмотрел обзор и увидел, что это за гол..
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