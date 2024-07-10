Месси забил на 6-м Кубке Америки. Он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности
Лионель Месси забил в 6-м розыгрыше Кубка Америки.
Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» отличился в полуфинальном матче против сборной Канады (2:0).
Месси забивал в 6 из 7 розыгрышей Кубка Америки, в которых принимал участие – у Лионеля не было голов лишь на турнире 2011 года.
Таким образом, аргентинец повторил рекорд бразильца Зизиньо, установленный в 1957 году.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
главное, побольше Гватемал и Никарагуй позвать, чтобы точно забил.