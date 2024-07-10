Месси забил на 6-м Кубке Америки. Он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности

Лионель Месси забил в 6-м розыгрыше Кубка Америки.

Форвард сборной и «Интер Майами» отличился в полуфинальном матче против сборной (2:0).

забивал в 6 из 7 розыгрышей Кубка Америки, в которых принимал участие – у Лионеля не было голов лишь на турнире 2011 года.

Таким образом, аргентинец повторил рекорд бразильца Зизиньо, установленный в 1957 году.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола