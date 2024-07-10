Месси о Кубке Америки: «Впечатляет, что Аргентина и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Турнир крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара»
Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал Кубка Америки.
Форвард «альбиселесте» выразил мнение после матча 1/2 финала с Канадой (2:0).
«То, что сделала сборная Аргентина и продолжает делать – это нереально. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал.
При этом нынешний Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара», – сказал Месси.
В финале Аргентина сыграет с Уругваем или Колумбией.
Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом
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Писали что ему навязывание Армани, мол это лучший вратарь Аргентины, опытный.
Но что сделал Скалони?
Он довериться своим глазами, знаниям и просто притащил из Антон Виллы ноунейма)
Который в итоге стал лучшим кипером в истории страны по факту.
Месси владеет миром, улицами, странами, континентами.
И в этой бессильно злобе заперлись в своей ракушке и оттуда шипят.
Их жаль.
С Францией 0:0.
Довольно крепкая команда, нет надобности недооценивать.