Месси о Кубке Америки: «Впечатляет, что Аргентина и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Турнир крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара» 

Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал Кубка Америки.

Форвард «альбиселесте» выразил мнение после матча 1/2 финала с Канадой (2:0).

«То, что сделала сборная и продолжает делать – это нереально. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал.

При этом нынешний крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара», – сказал .

В финале Аргентина сыграет с Уругваем или Колумбией.

Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом

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