Месси о Кубке Америки: «Впечатляет, что Аргентина и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Турнир крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара» 

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал Кубка Америки.

Форвард «альбиселесте» выразил мнение после матча 1/2 финала с Канадой (2:0).

«То, что сделала сборная Аргентина и продолжает делать – это нереально. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал.

При этом нынешний Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара», – сказал Месси.

В финале Аргентина сыграет с Уругваем или Колумбией.

Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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59 комментариев
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Огромная конкуренция, чего б******? :)) Полуфинал Аргентина Канада кэфы 1.28 - 5.8 - 13.00 1/4 Аргентина Эквадор 1.4 - 5.0 - 11.00 Если-бы в полуфинал вышла Венесуэла вместо Канады , то там кэфы на победу Аргов были-бы ещё ниже. Уровень. Огромная конкуренция в Лиге чемпионов, где Месси потерялся в решающих матчах после 2015 года.
Фанат бездаря роналду?
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+26
Ответ Экспертное мнение
Забавно, что Аргентина стала сильнейшей в мире когда этого меньше всего ожидал, после 2018 думал сборная закончилась и окажется в долгой яме, новых талантов не видать. И тут... внезапно появилась Команда, раньше были топовые игроки, но команды не было, теперь появилась именно команда, считай ноунейм-фанаты Месси из Аргентины тупо создали свою команду и победили всех, без громких имён)
Там Скалони титаническую работу проделал.
Писали что ему навязывание Армани, мол это лучший вратарь Аргентины, опытный.
Но что сделал Скалони?
Он довериться своим глазами, знаниям и просто притащил из Антон Виллы ноунейма)
Который в итоге стал лучшим кипером в истории страны по факту.
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Было бы здорово чтобы Аргентина выиграла. Чтобы Лёня ещё раз, на прощание умыл меньшинство, которое на Евро как всегда осталось ни с чем.
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Сегодня очередной рекорд посещаемости- 81 000 на стадионе.
Месси владеет миром, улицами, странами, континентами.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Было бы здорово чтобы Аргентина выиграла. Чтобы Лёня ещё раз, на прощание умыл меньшинство, которое на Евро как всегда осталось ни с чем.
Их ничего не умоет, но они все понимают)
И в этой бессильно злобе заперлись в своей ракушке и оттуда шипят.
Их жаль.
+25
-7
+18
Забавно, что Аргентина стала сильнейшей в мире когда этого меньше всего ожидал, после 2018 думал сборная закончилась и окажется в долгой яме, новых талантов не видать. И тут... внезапно появилась Команда, раньше были топовые игроки, но команды не было, теперь появилась именно команда, считай ноунейм-фанаты Месси из Аргентины тупо создали свою команду и победили всех, без громких имён)
+18
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На крупных международных турнирах , особенно в полуфиналах и финалах всегда бывает тяжело выигрывать.Идут до конца,на кону честь родины.Мотивация мощная.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Огромная конкуренция, чего б******? :)) Полуфинал Аргентина Канада кэфы 1.28 - 5.8 - 13.00 1/4 Аргентина Эквадор 1.4 - 5.0 - 11.00 Если-бы в полуфинал вышла Венесуэла вместо Канады , то там кэфы на победу Аргов были-бы ещё ниже. Уровень. Огромная конкуренция в Лиге чемпионов, где Месси потерялся в решающих матчах после 2015 года.
Кэфы не отражают разницу в классе. Она есть, но точно не в несколько раз. Не стоит недооценивать латиноамериканские сборные
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Насчет жары в этом году правда. Квадраты районов супрематические кто-то расплавил оружием климатическим
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Аргентина справиться, победы не даются просто, всё будет хорошо и удачи конечно, куда же без неё!!)
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Лео ты и твоя старая гвардия стали ночным кошмаром для фанов кр7!
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Ничего.. У тебя есть бойцы.. Это не Португалия с их глупым тренером и безполезным бревном в штрафной, не дающим играть Жоте и всем остальным.. ☝️🍓👉🪠
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Ответ Макс Фет
ну и Канада и Эквадор это конечно далеко не Франция
В 22 году была Франция на глазах миллиардов.
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Ответ Xm.md
Огромная конкуренция?
Эквадор на ЧМ был намного сильнее Нидерландов по игре, считай это команда уровня полуфинала Евро, но фанаты клубники любят приравнивать Эквадор к Лихтенштейну, насколько же они далеки от реальности)
+7
-3
+4
Красаучиг,Лео! Мы очень любим тебя, но в этот раз хочу чтобы ЗМ выиграл Ямаль либо Л.Мартинес. Респект Лео почти 40 лет показывает футбол экстра класа !
+7
-3
+4
Давай Лео ! Последний шаг к ещё одному величию .
+3
-1
+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Огромная конкуренция, чего б******? :)) Полуфинал Аргентина Канада кэфы 1.28 - 5.8 - 13.00 1/4 Аргентина Эквадор 1.4 - 5.0 - 11.00 Если-бы в полуфинал вышла Венесуэла вместо Канады , то там кэфы на победу Аргов были-бы ещё ниже. Уровень. Огромная конкуренция в Лиге чемпионов, где Месси потерялся в решающих матчах после 2015 года.
Португалия Грузия 1.22 - 4.8- 10.37
+3
-1
+2
Единая Команда Байцов, которая никогда не сдаётся и играет на победу. Удачи и Победы Финале
+3
-1
+2
Ответ Domian
Там Скалони титаническую работу проделал. Писали что ему навязывание Армани, мол это лучший вратарь Аргентины, опытный. Но что сделал Скалони? Он довериться своим глазами, знаниям и просто притащил из Антон Виллы ноунейма) Который в итоге стал лучшим кипером в истории страны по факту.
Мартинес без преувеличения лучший вратарь в истории ЧМ, никакие Буффоны, Касильясы и Нойеры близко не показывали такой уровень на своих победных ЧМ. Хейтерне конечно сложно принять такое, но факт остается фактом. Ну а его танцы уже вошли в историю.
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Ответ seventh_devil
Не умоляя заслуг Аргентины, но в четвертьфинале схлестнуться с Эквадором и полуфинале одолеть «грозных» канадцев… Думаю условные словенцы и албанцы предстали бы не менее грозной силой. Это конечно же не вина Аргов, но говорить о конкуренции…
Так посмотрела бы как Эквадор возил полуфиналиста евро Голландию.
С Францией 0:0.
Довольно крепкая команда, нет надобности недооценивать.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Огромная конкуренция, чего б******? :)) Полуфинал Аргентина Канада кэфы 1.28 - 5.8 - 13.00 1/4 Аргентина Эквадор 1.4 - 5.0 - 11.00 Если-бы в полуфинал вышла Венесуэла вместо Канады , то там кэфы на победу Аргов были-бы ещё ниже. Уровень. Огромная конкуренция в Лиге чемпионов, где Месси потерялся в решающих матчах после 2015 года.
Об этом на этой ветке писать нельзя, убегай, тут секта рассказывает, что Аргентина со 100 миллионными игроками АПЛ побеждает мощную Канаду только благодаря тому, что есть кому ходить сканировать поле
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Ответ No Fear
Губу закатайте, ЗМ дадут Беллингему или Винисиусу.
Родри уже сейчас обязан быть в топ3,что не скажешь об этих 2х.
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Ответ Simbad
Какой это уже по счету международный финал для Лео? Два финала ЧМ и пятый финал Копы. 7 финалов международных турниров, не считая Олимпиаду.
Плюс финал молодежного чемпионата мира , где стал победителем , лучшим бомбардиром и лучшим игроком
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Но матч потерянного Месси ты смотришь хоть какое время да?
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Конкуренция…и Уругвай такой – сначала Бразилия, а затем Колумбия)
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Что не так с Беллингемом? В одиночку тащил Реал пока все были сломаны, потом многие выздоровели и в итоге выиграл Ла Лигу и ЛЧ. Сегодня играет в полуфинале ЧЕ. Забил победный гол в в первом матче группы, и спас сборную в 1/8 голом через себя.
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в этом розыгрыше ее нет надо признать,деградировавшие Парагвай,Чили и Мексика,слабая Бразилия и середняки из Эквадоа/США.
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Ответ Ювентиниус
Красаучиг,Лео! Мы очень любим тебя, но в этот раз хочу чтобы ЗМ выиграл Ямаль либо Л.Мартинес. Респект Лео почти 40 лет показывает футбол экстра класа !
ямаль? за что зм ему? Родри надеюсь пооучит
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Ответ Domian
Их ничего не умоет, но они все понимают) И в этой бессильно злобе заперлись в своей ракушке и оттуда шипят. Их жаль.
Правильно рональду надо называть во множественном числе. Он же не определенного пола )
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За критику полей , могут и продать Месси
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