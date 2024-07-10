Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом

Теги Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки-2024.

«Альбиселесте» обыграли Канаду (2:0) в матче 1/2 финала.

Аргентина вышла в финал Кубка Америки второй раз подряд. В 2021 году она победила в решающей игре Бразилию (1:0).

В финале текущего розыгрыша команда Лионеля Скалони встретится с победителем матча Уругвай – Колумбия.

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24 комментария
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Вы не понимаете Месси всё купил: солнце, воду, кислород
+33
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
а на Евро как дошли некоторое,
до полуфинала, не забив
даже гол с Игры )
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Очень надеюсь, чтш Аргентина возьмёт Копу второй раз подряд.
Удачи банде Лео
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Ответ R902
Самый странный турнир, где у Аргентины соперник Канада!!! Ещё и идёт раз в несколько лет, где меняется периодичность...
Вот и подъехали байки криштиануфилов о еженедельной Копе, чтобы Лео победил)
+9
0
+9
Победы сборной Аргентины на Копа Америка! 🇦🇷
+11
-4
+7
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Ну аргам не повезло играть с топами как Чехия,Словения,Грузия.Жаль что они не европейцы.🥺
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+6
удачи аргентине и особенно величайшему. соперники серьёзные.
+5
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+4
Удачи в финале сборной 🇦🇷
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Ответ R902
Самый странный турнир, где у Аргентины соперник Канада!!! Ещё и идёт раз в несколько лет, где меняется периодичность...
А что не так с Канадой? На ЧМ эта сборная не вышла из группы с двумя будущими полуфиналистами турнира и Бельгией
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Ответ Экспертное мнение
Точно более высокого уровня, чем игры Англии, Франции, Португалии на Евро)
Думаешь вышеперечисленные тобой команды не смогли бы пройти Канаду?)
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Комментарий удален пользователем
Месси вперед за золотым мячом!
Кринжтиану плаки-плаки
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С золотым мячом всё ясно
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Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
По ходу, здоровяк
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Ответ R902
Самый странный турнир, где у Аргентины соперник Канада!!! Ещё и идёт раз в несколько лет, где меняется периодичность...
Тут Венесуэла сама виновата, ударно прошла группу и вылетела по пенальти
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