Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки-2024.

«Альбиселесте» обыграли Канаду (2:0) в матче 1/2 финала.

вышла в финал Кубка Америки второй раз подряд. В 2021 году она победила в решающей игре Бразилию (1:0).

В финале текущего розыгрыша команда Лионеля Скалони встретится с победителем матча Уругвай – Колумбия.

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