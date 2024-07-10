Аргентина вышла в финал Кубка Америки 2-й раз подряд. В 2021-м стала чемпионом
Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки-2024.
«Альбиселесте» обыграли Канаду (2:0) в матче 1/2 финала.
Аргентина вышла в финал Кубка Америки второй раз подряд. В 2021 году она победила в решающей игре Бразилию (1:0).
В финале текущего розыгрыша команда Лионеля Скалони встретится с победителем матча Уругвай – Колумбия.
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до полуфинала, не забив
даже гол с Игры )
Удачи банде Лео
Кринжтиану плаки-плаки