Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024 в 4-м матче – с Канадой

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Канады по футболу Футбол

Лионель Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024.

Форвард сборной Аргентины отличился в матче 1/2 финала с Канадой (2:0) на 51-й минуте.

Всего в 4 играх текущего турнира Месси набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

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40 комментариев
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6 + 12 в плей офф Копа Америка
5 + 6 в плей-офф ЧМ

Надеюсь, теперь забьёт в финале Копа Америка и станет 2х кратным Чемпионом Кубка Америки...
+32
-5
+27
Еще одно голевое действие в плей-офф крупного турнира сборных
Осталось в финале выиграть)
+27
-7
+20
Ничего страшного кр7 фаны смотрите до конца надежда умирает последний!
+24
-7
+17
Ответ Потолковый Лампонюх
Комментарий скрыт
Лучше уж бы смолчал ,сошел бы за адекватного, особенно после того как твой идол даже Грузии не смог забить.
+16
-1
+15
Ответ Отец Абду
6 + 12 в плей офф Копа Америка 5 + 6 в плей-офф ЧМ Надеюсь, теперь забьёт в финале Копа Америка и станет 2х кратным Чемпионом Кубка Америки...
Ничего себе, 29 голевых действий что ли? а у величайщего Роналду сколько ? по прежнему 0+0?
+13
-4
+9
Забил в хоккейном стиле - с "пяточка", подставив ногу, все как надо против Канады)
+9
-1
+8
Бережёт мячи на Финал))

Всех болельщиков Аргентины с победой и выходом Финал
+9
-3
+6
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
Роланду не забил Словакии, команда не самая сильная!
+6
-1
+5
Красиво стареет… в отличие от..
+4
0
+4
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
Месси молодец,что поджигает пятые точки тебе и твоим " сородичам".🔥🔥гори,гори ясно....🤣🤣
+4
0
+4
Забить с игры? тут фанаты Криша говорят, что Роналду все равно был хорош, хоть и не забил, но все равно был лучшим на поле. пусть не забил пенальти зато заплакал. подумаешь забил с игры в плей-офф. пффф
+8
-4
+4
Победа сборной Аргентины, ещё и Лео Месси гол забил, отлично! 🇦🇷
+4
-1
+3
красава. поджигает п. хейтерам
+5
-2
+3
Великий Месси продолжает творить и выигрывать!!! Удачи в финале!!!🇦🇷
+6
-4
+2
Ответ Пацанчик реальный
Да нет,я просто веселюсь))ты думаешь мне так важны его результаты?)
Очевидно, что важны. Спать не можешь, следишь за его успехами и отмечаешься во всех новостях о нём. И всем сообщаешь, как тебе всё равно. Оно и видно.
+2
0
+2
Аргентину с уверенной победой. Что отличает её от большинства других сборных - поставленная игра, где все на своих местах, пусть без лишних усложнений, но уверенная и солидная.
У Месси движение немного меньше обычного, хотя при получении мяча всё так же полезен. Видимо, бережёт силы на финал, там легко не будет.
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Ответ Boris Razor
Ну вот теперь точно Ballon d’Or в кармане!
рональду получит золотые слёзы Евро
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Ответ Roman_75reg
И где всякие Винисиусы и Мбаппе? Ладно Мбаппе - хотя бы бомбардир Лиги 1, а за что бразильцу хотят ЗМ отдать, он ни в ЛЧ, ни в Ла Лиге, ни в Копа ни лучший
В ЛЧ Винисиус был хорош, справедливости ради.
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Ответ Roman_75reg
И где всякие Винисиусы и Мбаппе? Ладно Мбаппе - хотя бы бомбардир Лиги 1, а за что бразильцу хотят ЗМ отдать, он ни в ЛЧ, ни в Ла Лиге, ни в Копа ни лучший
😂😂😂 он в ЛЧ раскатывал оборону любого клуба, который попадался на пути. Футбол глазами надо смотреть, а не статистикой голов в фермер Лиге
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну что, когда так забивает португалец то он замыкалду, а тут что?)))
А разве в Евро рональду забил?😂🤣😂🤣
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну что, когда так забивает португалец то он замыкалду, а тут что?)))
А тут начал атаку и завершил её. Классика от Месси.
Не то что замыкалду, который ждёт и не может дождаться.
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Ответ danielruso
Забил в хоккейном стиле - с "пяточка", подставив ногу, все как надо против Канады)
Да, пяточка - это любимая часть поля многих комментаторов спорца.
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Ответ Cardboard_monkey
Ну всё. Теперь очередной шоколадняй мяч обеспечен👍🏻
Да не, шоколадный Кришти подарят, чтобы сильно не плакал
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Ответ Пацанчик реальный
Да нет рИчажный,ошибся ты,просто сейчас идет трансляция WSOP,что меня интересует гораздо больше нелепого матча Аргентина-Канада,ну а поржать над рИчажными это всегда гуд!☝️
Точно, так и есть. Верю тебе. Не бомби слишком сильно, купи огнетушитель.
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Ответ sqr_dv
конечно. по ночам не спишь, месси мучает тебя бессонницей.
Мучает он только тебя,твои чресла явно набухают,когда ты наблюдаешь за его игрой)
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Ответ Пацанчик реальный
Да нет,я просто веселюсь))ты думаешь мне так важны его результаты?)
конечно. по ночам не спишь, месси мучает тебя бессонницей.
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Ответ Асхат Мусин
Ничего себе, 29 голевых действий что ли? а у величайщего Роналду сколько ? по прежнему 0+0?
Всё-таки побольше у Кришти, чем 0+0. В плей-офф ЧЕ он забивал и даже голевые случались. Не специально (против Уэльса бил по воротам, но попал в своего, емнип), но всё же
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Это вам не промажтиано пенальдо
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Ну вот теперь точно Ballon d’Or в кармане!
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"Месси забил Канаде" - ещё недавно звучало бы как дикий сюр 😂 а теперь - нормально
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