Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024 в 4-м матче – с Канадой
Лионель Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024.
Форвард сборной Аргентины отличился в матче 1/2 финала с Канадой (2:0) на 51-й минуте.
Всего в 4 играх текущего турнира Месси набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.
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5 + 6 в плей-офф ЧМ
Надеюсь, теперь забьёт в финале Копа Америка и станет 2х кратным Чемпионом Кубка Америки...
Осталось в финале выиграть)
Всех болельщиков Аргентины с победой и выходом Финал
У Месси движение немного меньше обычного, хотя при получении мяча всё так же полезен. Видимо, бережёт силы на финал, там легко не будет.
Не то что замыкалду, который ждёт и не может дождаться.