Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024 в 4-м матче – с Канадой

забил первый гол на Кубке Америки-2024.

Форвард сборной отличился в матче 1/2 финала с (2:0) на 51-й минуте.

Всего в 4 играх текущего турнира Месси набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

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