Месси – лучший левоногий игрок по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Роберто Карлос – 4-й
Лионель Месси признан лучшим футболистом, предпочитающим играть левой ногой.
Форвард сборной Аргентины занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. В список британского журнала включены 32 игрока.
В первую десятку попали:
1. Лионель Месси, Аргентина.
2. Диего Марадона, Аргентина.
3. Ференц Пушкаш, Венгрия.
4. Роберто Карлос, Бразилия.
5. Алессандро Костакурта, Италия.
6. Гарет Бэйл, Уэльс.
7. Арьен Роббен, Нидерланды.
8. Райан Гиггз, Уэльс.
9. Христо Стоичков, Болгария.
10. Мохамед Салах, Египет.
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