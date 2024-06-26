Месси – лучший левоногий игрок по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Роберто Карлос – 4-й

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Лионель Месси признан лучшим футболистом, предпочитающим играть левой ногой.

Форвард сборной Аргентины занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. В список британского журнала включены 32 игрока.

В первую десятку попали:

1. Лионель Месси, Аргентина.

2. Диего Марадона, Аргентина.

3. Ференц Пушкаш, Венгрия.

4. Роберто Карлос, Бразилия.

5. Алессандро Костакурта, Италия.

6. Гарет Бэйл, Уэльс.

7. Арьен Роббен, Нидерланды.

8. Райан Гиггз, Уэльс.

9. Христо Стоичков, Болгария.

10. Мохамед Салах, Египет.

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14 комментариев
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Месси в принципе лучший в независимости от частей тела, он просто лучший футболист в мире!!!🇦🇷
+12
-4
+8
Заслуженно, я бы сказал проще - Месси лучший
+6
-2
+4
Дмитрий Комбаров > Месси
+7
-6
+1
Ответ Великий Алонсо
Дмитрий Комбаров > Месси
Как вспомню это одноногое чудовище аж мурашки по коже... Его кроссы божественны
+3
-2
+1
В эпоху Месси только Роббен демонстрировал похожий(но только похожий, время от времени) уровень левой. Дальше пропасть. Потом только идут Ди Мария, Бейл, Комбаров, Марсело, Салах.....
+1
-1
0
Хоть где-то Месси первый
+1
-1
0
Он просто лучший с ногами или без
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Дмитрий Комбаров > Месси
Настолько классный коммент, что я лайкнул дважды
+2
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