Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Спартак» за 14 млн купил Угальде, а Александра продают за 12. Где логика? Он игрок основы сборной. Интересно, Станковича спросили?»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Георгий Джикия Матео Кассьерра Александр Соболев Манфред Угальде деньги Футбол

Георгий Черданцев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер.

Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И в отличие от Кассьерры [он] настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.

А что «Спартак»? Угальде купили за 14 [миллионов], Соболева согласно приведенной ниже информации продают за 12. Где логика? Рыночная цена Соболева должна быть раз в пять выше Угальде, особенно на российском рынке, где в цену входит паспорт.

И что выиграл «Спартак», расставшись с Джикией и Соболевым? Интересно, Станковича спросили? И что, он правда сказал: «Продавайте, мне такой нападающий не нужен?» – написал комментатор «Матч ТВ». 

Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)

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66 комментариев
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«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака».

Очередной прогноз Черданцева, делаем выводы, господа 😄
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+72
Наверное логика в том,что через почти пол года ему будет 28 лет и останется 1.5 года контратка и его уже за эти деньги никуда не продать,нужно будет продлевать контракт а на меньшую ЗП он не согласится,как и Джикия. а Угальде брали с перспективой(получится у него или нет,это уже другой вопрос).Это мои мысли.А так мы не знаем всей ситуации,сообщают, что он сам не хочет продлевать со Спартаком контракт и психанул из-за прихода Бразильца,в общем от него хотят избавить в том числе и из-за моральных соображений,в клубе портит атмосферу и вечно не доволен.
+24
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+23
ну последний сезон соболь провел неуверенно .выходил редко,забивал мало. да и в тех играх за Спартак не впечатлял. да и не стали бы его продавать без начала станковича. значит что то не так. по мне так сплавить его за 12 лям большая удача.
+14
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+14
Бред какой то чердак несет
Если Спартак даже за 10 продаст Соболя,это уже успех
+14
-6
+8
Жора ипотека
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-6
+7
Один футболист, а другой паспортист. Вот и разница
+6
-1
+5
Жора совсем скворечником поехал, в 5 раз выше - это 60 лямов что ли? В палату его срочно, а то совсем потеряем.
+6
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+5
Жорику лишь бы чужие бабки посчитать. и что с того, что он что-то там в сборной? сборная где-то играет, с кем-то соревнуется, кто вообще в ней играет? Джикия откровенно плохо играет уже третий год, Соболев плохо играет год, но кроме этого ещё и совершает кучу глупых поступков и в целом ведёт себя крайне токсично. с ними-то только и выигрывать. за тем же Джикией что-то нет огромной очереди из топ-клубов
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+3
Без принципа игрок,
без принципа команда,
болотный запашок,
газпромовская шляндра.
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Ответ reddman
Комментарий скрыт
Здесь понятно одно, вы в футболе дилетант, называя данных игроков талантами
+5
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Послушай Черданцев, и сделай наоборот. Самый отвратный комментатор, прогнозист, аналитик, с большим отрывом.
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Ответ Peter Parker
«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Очередной прогноз Черданцева, делаем выводы, господа 😄
Ипотека опять подорожает ?
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Ответ reddman
Комментарий скрыт
Кавенаги перейдя из Спартакаа во францию стал одним из лучших бомбардиров лиги,Тиль тоже один изу лучших бомбардиров чемпионата Голландии,сразу после перехода из Спартака туда.Изучи информацию сначала а потом глупости пиши.
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Ответ natetinain
27-летний игрок уже старый? хорошо придумал. молодчина. соболева продать и купить корову, или николсона, или полтора рябчука. напомни, экономист, кого спартак купил в последнее время толкового кроме бабича? и сколько эта группа в полосатых купальниках стоила? смотрите, радуйтесь, как чайка-менеджеры команду разрушают.
Почти 28 летний.Не старый но и не 24 ему.За него потом уже никто 12 милионов, когда ему будет 29 лет не даст а как раз к этому времени у него будет контракт заканчиватся и он может уйти бесплатно.Ты видимо даже не понял, что я до этого написал.
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Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Ну то есть их талант на время пребывания в спартаке всё-таки если не умер, то впал в анабиоз?
Не хочу отвечать на бредовые вопросы.
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Почему Чердак не задавался таким вопросом, когда Локо продал Глушенкова за 6 лямов? Люди просто не понимают, что рос футбол - это песочница, в которой одному верзиле-переростку позволительно там ссать, а все остальные должны терпеть.
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Продавать за 12 и можно Голенкова попробовать взять.
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Ну так Угальде потом за те же примерно деньги и продать можно обратно в Европу. А вот кому Соболев нужен, кроме как болоту, которое в 2 раза переплачивает. Это вопрос.
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Если Спартак его продаст за 12, то это будет гениальный трансфер
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У вас продаётся славянский шкаф?
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Ответ Валерий Глубокий
Так ты возьми и спроси Станкевича )))
станкевича, сенкевича и стаканыча. ваше знание футбольных реалий потрясающе. пишите больше.
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Чушь картофельная....
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Ответ Dr. Heisenberg
Почему Чердак не задавался таким вопросом, когда Локо продал Глушенкова за 6 лямов? Люди просто не понимают, что рос футбол - это песочница, в которой одному верзиле-переростку позволительно там ссать, а все остальные должны терпеть.
ну, похоже, что локо готовится стать бедным родственником в московской семье. поэтому и распродажа. спартаку пока это не грозит. тут прежде всего тупость и неадекватность менеджеров.
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Ответ rodjer22
как Черданцев, который считает себя знатоком футбола, может сравнивать Соболева и Угальде, это игроки совершенно разного амплуа и разного плана. Но самое смешное это цена за Соболева, которую назвал Черданцев, в пять раз выше чем отдали за Угальде.😄😄🤠.
сколько отдали за угальде? ты бы на цифры предварительно глянул перед тем как бредить.
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Ответ Spartakus1984
Наверное логика в том,что через почти пол года ему будет 28 лет и останется 1.5 года контратка и его уже за эти деньги никуда не продать,нужно будет продлевать контракт а на меньшую ЗП он не согласится,как и Джикия. а Угальде брали с перспективой(получится у него или нет,это уже другой вопрос).Это мои мысли.А так мы не знаем всей ситуации,сообщают, что он сам не хочет продлевать со Спартаком контракт и психанул из-за прихода Бразильца,в общем от него хотят избавить в том числе и из-за моральных соображений,в клубе портит атмосферу и вечно не доволен.
Полностью поддерживаю продажу Соболева мнение +/- такое же. Есть возможность продать сейчас ок, Шамар не хуже точно, он был лучшим нападающим Клермона, который я как понимаю вылетел по итогам. Поэтому время покажет что уровень Шамара позволит заменить Соболева без потери качества + в памяти остался удар по хлебалу:)))
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Ответ Старый Спартач
И долго Кавенаги перейдя в Бордо был «одним из лучших бомбардиров лиги» !? А Тиль в сборной Голландии на Евро наверное блистал, да!? Это тебе нужно матчасть учить!
И долго Кавенаги перейдя в Бордо (с).А Спартак то тут причем,что было уже дальше в карьере этих игроков?Я лишь ответил про кладбище талантов,которых типа загубил Спартак и объяснил что это не так,.Твой комментарий какой то истеричный.
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Ответ last_guard
Ну так Угальде потом за те же примерно деньги и продать можно обратно в Европу. А вот кому Соболев нужен, кроме как болоту, которое в 2 раза переплачивает. Это вопрос.
за какие деньги собираешься продавать угальде, мил человечек?
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Ответ Spartakus1984
Наверное логика в том,что через почти пол года ему будет 28 лет и останется 1.5 года контратка и его уже за эти деньги никуда не продать,нужно будет продлевать контракт а на меньшую ЗП он не согласится,как и Джикия. а Угальде брали с перспективой(получится у него или нет,это уже другой вопрос).Это мои мысли.А так мы не знаем всей ситуации,сообщают, что он сам не хочет продлевать со Спартаком контракт и психанул из-за прихода Бразильца,в общем от него хотят избавить в том числе и из-за моральных соображений,в клубе портит атмосферу и вечно не доволен.
Если про Виллиана правда,то сразу вспоминается момент с игроком под номером 22 и сборной. Получается,Соболев,сейчас в такой же ситуации,только у того были отличные отношения с Черчесовым и бежать некуда было,а у нас Соболь слиться хочет.
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Ответ Spartakus1984
Почти 28 летний.Не старый но и не 24 ему.За него потом уже никто 12 милионов, когда ему будет 29 лет не даст а как раз к этому времени у него будет контракт заканчиватся и он может уйти бесплатно.Ты видимо даже не понял, что я до этого написал.
сколько спартак просто прокакал на трансферах рябчуков-бонгонд за последние пару лет? порядок цифр знаешь? сколько спартак прокакал денег на нападающих, которые забили два с половиной гола за пару лет, знаешь? сколько кони прокакали денег в поисках толкового нападающего, знаешь? сергеев какой-нибудь в зените от избытка нападающих на рынке оказался? сколько спартаку стоило в итоге избавление от глушенкова, понимаешь? остынь, счетовод. продажа соболева - это практически гарантированный будущий убыток на чудо-трансферы одноразовых ноунеймов.
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Ответ Spartakus1984
Кавенаги перейдя из Спартакаа во францию стал одним из лучших бомбардиров лиги,Тиль тоже один изу лучших бомбардиров чемпионата Голландии,сразу после перехода из Спартака туда.Изучи информацию сначала а потом глупости пиши.
И долго Кавенаги перейдя в Бордо был «одним из лучших бомбардиров лиги» !? А Тиль в сборной Голландии на Евро наверное блистал, да!? Это тебе нужно матчасть учить!
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