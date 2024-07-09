Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Спартак» за 14 млн купил Угальде, а Александра продают за 12. Где логика? Он игрок основы сборной. Интересно, Станковича спросили?»
Георгий Черданцев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер.
Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И в отличие от Кассьерры [он] настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.
А что «Спартак»? Угальде купили за 14 [миллионов], Соболева согласно приведенной ниже информации продают за 12. Где логика? Рыночная цена Соболева должна быть раз в пять выше Угальде, особенно на российском рынке, где в цену входит паспорт.
И что выиграл «Спартак», расставшись с Джикией и Соболевым? Интересно, Станковича спросили? И что, он правда сказал: «Продавайте, мне такой нападающий не нужен?» – написал комментатор «Матч ТВ».
Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)
Смотрите фильм « Давка-82 » – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Очередной прогноз Черданцева, делаем выводы, господа 😄
Если Спартак даже за 10 продаст Соболя,это уже успех
без принципа команда,
болотный запашок,
газпромовская шляндра.