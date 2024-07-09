«Зенит» выплатит «Спартаку» за Соболева около 8 млн евро. Форвард будет получать порядка 2 млн евро в год без учета премиальных («СЭ»)
Стали известны условия возможного перехода Александра Соболева в «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» получит за 27-летнего форварда около 8 млн евро – в эту сумму не входят агентские выплаты и подписной бонус.
Зарплата Соболева в «Зените» составит около 2 млн евро в год без учета премиальных. С учетом подписного бонуса, разбитого на годы контракта, в среднем за год форвард будет получать больше, чем его текущая зарплата в «Спартаке».
Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)
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Спасибо!!! 🤭
Может кто-то серьезно объяснить этот трансфер? 👀
Как Боаша тогда прокинули московские, теперь мы прокинем их :)
Если б у Заболотного контракт не истёк, могли бы лямов за 15 взять, у него 9))