«Зенит» выплатит «Спартаку» за Соболева около 8 млн евро. Форвард будет получать порядка 2 млн евро в год без учета премиальных («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стали известны условия возможного перехода Александра Соболева в «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» получит за 27-летнего форварда около 8 млн евро – в эту сумму не входят агентские выплаты и подписной бонус.

Зарплата Соболева в «Зените» составит около 2 млн евро в год без учета премиальных. С учетом подписного бонуса, разбитого на годы контракта, в среднем за год форвард будет получать больше, чем его текущая зарплата в «Спартаке».

Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)

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187 комментариев
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НЕЕЕЕЕТ. Пожалуйста не надо. Оставьте Соболева Спартаку.
+139
-20
+119
Ответ DiMaXFCZP
НЕЕЕЕЕТ. Пожалуйста не надо. Оставьте Соболева Спартаку.
Забирайте, забирайте))
Спасибо!!! 🤭
+117
-17
+100
Позорный трансфер, будем объективны 😎
+90
-8
+82
Зачем?
Может кто-то серьезно объяснить этот трансфер? 👀
+39
-2
+37
Ответ angry horse
Позорный трансфер, будем объективны 😎
Да пипец...
+37
-1
+36
Ответ Дмитрий9779
Да пипец...
Ладно Соболев существо с социально низкой ответственностью, но ваш Медведев зачем издевается? Все же знают насколько мерзок этот провокатор😎
+38
-5
+33
Это максимально мерзкий трансфер! Медведев не хороший человек! Имхо
+24
-1
+23
Начинали с двадцати пяти. Через неделю дойдёт до того, что спартак готов ещё и доплатить Зениту миллионов двадцать.
+31
-9
+22
Ответ Злой Руся
Забирайте, забирайте)) Спасибо!!! 🤭
Только от Дзюбы отходить начали, а тут на тебе.
+23
-1
+22
Ответ Андрей Катиков
В Спартаке 2,2 получал. В зенит на 2 уходит.
Выбрал футбол получается ?
+24
-9
+15
А дельфины добрые, а дельфины скромные, смотрят на Газпром жадными глазами.
+14
-3
+11
Ответ Anton Ovi
Зачем? Может кто-то серьезно объяснить этот трансфер? 👀
Потому что багданыч может только тактику грузить на столба делать.
+29
-20
+9
Ответ Asfrid Vigman
В питере когнитивный диссонанс случится. 3 года срать на спортсе про дельфина и тут такое.
Зато в Москве всё как обычно, 3 года защищать дельфина, а сейчас внезапно осознать, какой мерзкий он футболист
+14
-5
+9
В Спартаке 2,2 получал. В зенит на 2 уходит.
+13
-4
+9
Ответ Anton Ovi
Зачем? Может кто-то серьезно объяснить этот трансфер? 👀
Единственное объяснение, которое мне приходит в голову, это PR отдел создает информационный резонанс, чтобы повысить цитируемость. В С Ё, других объяснений нету
+8
-1
+7
Ответ angry horse
Ладно Соболев существо с социально низкой ответственностью, но ваш Медведев зачем издевается? Все же знают насколько мерзок этот провокатор😎
А Медведев - это что, кристально чистой души человек?)))
+8
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+6
Your Bunny wrote, ну и зачем нам русалочка?🧜‍♀️ Получалось же и без него. Не, если бы из Крыльев его купили до всего, что было, то нет вопросов, как игрок он неплох, но у чела папа за Спартак болел, мб переболел конечно. Все очень плохо!
+6
0
+6
Ответ Альфред
Ну что, всё ещё дельфин?) Или «это другое», «свой», «с детства за зенит@?))
А что поменялось? Как был Сблев, так и остался
+6
0
+6
Ответ angry horse
Ладно Соболев существо с социально низкой ответственностью, но ваш Медведев зачем издевается? Все же знают насколько мерзок этот провокатор😎
Чел в другой реальности живёт.
+5
0
+5
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
После введения фан ай ди на стадионе очень покладистая и терпеливая публика. Кузьма все схавает. Жаль что Соболев на столько беспринципный. Хотя я уверен, что он не раз говорил, что в Зенит не перейдет никогда.
+5
0
+5
Ответ Asfrid Vigman
В питере когнитивный диссонанс случится. 3 года срать на спортсе про дельфина и тут такое.
Что изменится? Дельфином был- дельфином и останется
+7
-2
+5
Ответ Злой Руся
Забирайте, забирайте)) Спасибо!!! 🤭
А можно мы вам четыре, и зарплату пополам, а играть он не будет нигде?
+5
0
+5
Ответ Дмитрий9779
Чел в другой реальности живёт.
Ну сейчас удобно с внедрением собачьего паспорта никто возбухать не будет, увы🤷‍♂️
+6
-1
+5
Ответ Максим Корчемный
Я объясню!! Зенит продавил лимит вот и все объяснение! Сейчас уйдут бразилы, и все конец! А тут столетие! Дальше сам мысль развивай
Да, со следующего сезона 6+5. Объявим 15го числа.

Как Боаша тогда прокинули московские, теперь мы прокинем их :)
+8
-3
+5
8 миллионов за форварда с 5-ю голами в прошлом сезоне🤦‍♂️.

Если б у Заболотного контракт не истёк, могли бы лямов за 15 взять, у него 9))
+7
-3
+4
Этот пранк уже затянулся.
+4
0
+4
Ну что ж. Если взаправду случится, то обойдусь без посещения стадиона, смотреть на это никакого желания у меня нет.
+5
-1
+4
Всё дешевле и дешевле. В итоге Зенит его заберёт за нескольких Суторминых
+5
-1
+4
Новый дзюба. Надо новую кричалку
+4
0
+4
Тьфу, блин! Пока Соболев в Зените ноги не будет на стадионе!
+4
0
+4
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