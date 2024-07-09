«Зенит» выплатит «Спартаку» за Соболева около 8 млн евро. Форвард будет получать порядка 2 млн евро в год без учета премиальных («СЭ»)

Стали известны условия возможного перехода Александра Соболева в «Зенит».

По информации « », «Спартак» получит за 27-летнего форварда около 8 млн евро – в эту сумму не входят агентские выплаты и подписной бонус.

Зарплата Соболева в « » составит около 2 млн евро в год без учета премиальных. С учетом подписного бонуса, разбитого на годы контракта, в среднем за год форвард будет получать больше, чем его текущая зарплата в «Спартаке».

Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)

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