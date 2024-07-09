Аршавин считает, что Россия вышла бы в 1/4 финала Евро: «Вместо Турции могли бы залезть. Туда едут все, кто по мячу попадает – могли бы раньше представить Албанию на чемпионате Европы?»

Андрей Аршавин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

– сильнее сборной ? У них многие играют в Европе, но результата нет.

– Не знаю, очная игра показала бы.

– Но на мы вышли бы из группы?

– Да сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд.

– Россия вошла бы в эту восьмерку – в 1/4 финала Евро?

– Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро? – сказал бывший игрок сборной России.

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