Аршавин считает, что Россия вышла бы в 1/4 финала Евро: «Вместо Турции могли бы залезть. Туда едут все, кто по мячу попадает – могли бы раньше представить Албанию на чемпионате Европы?»
Андрей Аршавин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.
– Сборная России сильнее сборной Украины? У них многие играют в Европе, но результата нет.
– Не знаю, очная игра показала бы.
– Но на Евро-2024 мы вышли бы из группы?
– Да сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд.
– Россия вошла бы в эту восьмерку – в 1/4 финала Евро?
– Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро? – сказал бывший игрок сборной России.
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Роман Адамов почему то вспомнился...
но я бы и финту Гатагова в исполнении Романа не удивился...
Мы бы вообще на Евро гарантировано не пробились.