Аршавин считает, что Россия вышла бы в 1/4 финала Евро: «Вместо Турции могли бы залезть. Туда едут все, кто по мячу попадает – могли бы раньше представить Албанию на чемпионате Европы?»

Теги Андрей Аршавин Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Евро-2024 Футбол

Андрей Аршавин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

Сборная России сильнее сборной Украины? У них многие играют в Европе, но результата нет.

– Не знаю, очная игра показала бы.

– Но на Евро-2024 мы вышли бы из группы?

– Да сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд.

– Россия вошла бы в эту восьмерку – в 1/4 финала Евро?

– Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро? – сказал бывший игрок сборной России.

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74 комментария
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Россия участвовала на 2 Евро при уже расширенном турнире. Оба раза сборная заняла 4 место с полнейшим провалом. На Евро-2020 уступили 3 строчку Финляндии:))))
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Мы вообще круты до невозможности там, где не участвуем
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Албания вообще-то первое место заняла в отборе, опередив Чехию и Польшу, например. И состав приличный, многие игроки основы клубов Серии А. На Евро в группе смерти всем бой дала и проигрывала только в один мяч в борьбе, с Хорватией даже ничью зацепили. Не очень понимаю этот наезд на них от Андрея Сергеевича.
+57
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+55
Ответ Игорь Замаруев
Россия участвовала на 2 Евро при уже расширенном турнире. Оба раза сборная заняла 4 место с полнейшим провалом. На Евро-2020 уступили 3 строчку Финляндии:))))
Уже тогда англосаксы делали свое черное дело
+47
-2
+45
Ответ igls54
Мы вообще круты до невозможности там, где не участвуем
Не проиграли ни одного матча на этом евро, между прочим
+40
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За свою российскую историю лишь один раз вышли на Евро из группы.
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Я вот скорее представляю, как наша сборная огребла бы от той же Албании
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Туда едут все, кто по мячу попадает...
Роман Адамов почему то вспомнился...
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0
+17
Ответ Ебздрогыч
Я вот скорее представляю, как наша сборная огребла бы от той же Албании
Тем более, что такое уже было в прошлом
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-1
+11
В последнее время Аршавин превращается по своим высказыванием в нового "Мостового" .....
+13
-4
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Могли бы Албанию представить. На Евро 2016 играли.
+11
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+8
Ответ Carasa
Не проиграли ни одного матча на этом евро, между прочим
И голов с игры забили как Франция
+9
-1
+8
Ответ .ru
Туда едут все, кто по мячу попадает... Роман Адамов почему то вспомнился...
То был пас Хиддинку. Ничего вы не понимаете. 😊
+10
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Я представляю, что бы сделала эта Турция с пешеходами
+8
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+6
Аршавин вам до Турции как до луны пешком
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0
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Мы вообще победители всех турниров в которых не принимали участие
+6
-2
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дело за малым: попадать по мячу
+5
-1
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Ответ Чебурашка от Гены
То был пас Хиддинку. Ничего вы не понимаете. 😊
ну да, ну да... по мячу то он всё таки попал
но я бы и финту Гатагова в исполнении Романа не удивился...
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Я смотрю, Аршавин уже забыл, как он обделался жидким в матче со словенцами.
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Могла бы встретить динозавра, могла бы нет. Как говорится 50/50))
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Эх и смешной. В 96 почти вся сборная играла в том чемпах, в 94 тоже... И что толку? Залез бы он. Он уже залез.
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Ответ deligy
За свою российскую историю лишь один раз вышли на Евро из группы.
Так просто лень было.
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Да да,обязательно бы вышли.У нас ни одного нормального защитника нету.
Мы бы вообще на Евро гарантировано не пробились.
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В вакууме гойды можно говорить про трофей, все равно никак ни проверить, увы
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Лишь бы сказать,а Зенит в полуфинале ЛЧ был бы,да да
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Туда едут те,кто не боится потерять в зряплате и меняют тепличные условия на конкуренцию. Привет Баринову.
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Ответ Чебурашка от Гены
То был пас Хиддинку. Ничего вы не понимаете. 😊
А широков вообще не уровень сборной
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Ответ sandro*
Могли бы Албанию представить. На Евро 2016 играли.
Тогда уже 24 сборных было.
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Ответ Джек Восьмёркин
Комментарий удален модератором
А ты видать так и не проспался, американин недоделанный?
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Думаю мы бы стали чемпионами уверенно
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