Кристоф Дюгарри: «Результат становится важнее всего, и это рак футбола. Футбол – это зрелище, это «Барса», пиковые Испания и Бразилия. Вот что заставляло меня мечтать, а не результат»

Кристоф Дюгарри высказался о зрелищности современного футбола.

Бывший полузащитник сборной Франции высказался об этом в контексте игры команды Дидье Дешама на Евро-2024. Франция на турнире не забила ни одного гола с игры: 2 автогола, один пенальти.

«Для меня футбол – это зрелище, и он должен быть зрелищем и оставаться таковым. К сожалению, футбол все меньше и меньше подходит под это определение. Есть только одна вещь, которая, к сожалению для меня, становится важной, хотя я уважаю тех, кто так думает, – это результат. Я считаю, что это становится раковой опухолью для футбола.

Футбол – это игра, которая заставляла нас мечтать, когда мы были молодыми, это красивые действия, технические приемы, это сборная , пиковая сборная , итальянцы в свое время, это «Барса»… Вот что заставляло меня мечтать, а не результаты. Видеть безумные матчи с ритмом, с интенсивностью, с техническим мастерством – это прекрасно! И это футбол! Я защищаю такой футбол.

Каждый имеет право видеть футбол по-своему. У меня свой взгляд, и я часто выступаю против Дешама. У меня нет ничего против Дешама, у меня нет проблем с Дешамом. Но он предлагает футбол, который его трогает и приносит ему эмоции. Потому что у Дешама, и я уважаю его за это, эмоции вызывает победа.

Не хорошая игра, потому что это никогда, никогда, никогда не упоминалось в его речах или диалогах. Никогда. Его единственное удовольствие и единственный кайф, мы говорим об адреналине и о том, что вызывает внутренний отклик, – это победа! Достижения!

У меня это не так. И я хочу, чтобы люди это поняли. Я не против или против сборной Франции. Но когда я смотрю матч, и команда, не обязательно , вызывает у меня эмоции, я не виноват, у меня такие эмоции и такая мораль. Такова моя природа. То, что резонирует со мной, заставляет меня любить футбол, – это красивая игра, и это нужно уважать, как я уважаю тех, кто считает, что победа важнее всего», – заявил

Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»

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