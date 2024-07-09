Кристоф Дюгарри: «Результат становится важнее всего, и это рак футбола. Футбол – это зрелище, это «Барса», пиковые Испания и Бразилия. Вот что заставляло меня мечтать, а не результат»

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Кристоф Дюгарри высказался о зрелищности современного футбола.

Бывший полузащитник сборной Франции высказался об этом в контексте игры команды Дидье Дешама на Евро-2024. Франция на турнире не забила ни одного гола с игры: 2 автогола, один пенальти.

«Для меня футбол – это зрелище, и он должен быть зрелищем и оставаться таковым. К сожалению, футбол все меньше и меньше подходит под это определение. Есть только одна вещь, которая, к сожалению для меня, становится важной, хотя я уважаю тех, кто так думает, – это результат. Я считаю, что это становится раковой опухолью для футбола.

Футбол – это игра, которая заставляла нас мечтать, когда мы были молодыми, это красивые действия, технические приемы, это сборная Бразилии, пиковая сборная Испании, итальянцы в свое время, это «Барса»… Вот что заставляло меня мечтать, а не результаты. Видеть безумные матчи с ритмом, с интенсивностью, с техническим мастерством – это прекрасно! И это футбол! Я защищаю такой футбол.

Каждый имеет право видеть футбол по-своему. У меня свой взгляд, и я часто выступаю против Дешама. У меня нет ничего против Дешама, у меня нет проблем с Дешамом. Но он предлагает футбол, который его трогает и приносит ему эмоции. Потому что у Дешама, и я уважаю его за это, эмоции вызывает победа.

Не хорошая игра, потому что это никогда, никогда, никогда не упоминалось в его речах или диалогах. Никогда. Его единственное удовольствие и единственный кайф, мы говорим об адреналине и о том, что вызывает внутренний отклик, – это победа! Достижения!

У меня это не так. И я хочу, чтобы люди это поняли. Я не против Дешама или против сборной Франции. Но когда я смотрю матч, и команда, не обязательно Франция, вызывает у меня эмоции, я не виноват, у меня такие эмоции и такая мораль. Такова моя природа. То, что резонирует со мной, заставляет меня любить футбол, – это красивая игра, и это нужно уважать, как я уважаю тех, кто считает, что победа важнее всего», – заявил 

Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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62 комментария
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Дюгарри легенда французского футбола а ему до сих пор не удосужились фотку в профиль вставить на спортсе.
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+65
Ответ Антон Фалафель
Дюгарри легенда французского футбола а ему до сих пор не удосужились фотку в профиль вставить на спортсе.
Sports: да кто этот ваш Дюггари. Он хотя бы в медиалиге играл? Или на крайний случай что-нибудь про российскую власть говорил?
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-4
+50
Сейчас глоры Реала как всегда ущемятся и будут объяснять Дюгарри, что та Барса умела только гр̶о̶м̶и̶т̶ь̶ ̶и̶х̶ ̶м̶е̶ш̶о̶к̶ ̶5̶-̶0̶ пасовать на два метра
+50
-20
+30
браво, Дюгарри!
искренний человек.
+23
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Это точно. Антифутбольный стиль Реала,сб.Франции и Англии превалирует сейчас в футболе.
Уверен, что многие глоры Реала даже матчи не смотрят
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-12
+15
Ответ Антон Фалафель
Дюгарри легенда французского футбола а ему до сих пор не удосужились фотку в профиль вставить на спортсе.
Приветствую Антон. Типичный спортс.
Зато какой-нибудь условной Аланы Мамаевой по-любому фото есть.
+15
0
+15
Прикольно вчера кажется писали тут, что можно не включать трансляции и не ходить на стадионы, а просто результаты смотреть, бгг. Я так и делал, когда Аллегри был тренером нашего Ювентуса, мне говорили "Фу, ты ненастоящий болельщег, ты не поддерживаешь команду", а я им отвечал, что не я должен поддерживать команду, а команда должна поддерживать меня своей вразумительной игрой, бгг
+12
-2
+10
Как же ты прав Дюгарри. Современный футбол потерял в зрелищности. В погоне за результатами команды и игроки больше похожи на автоматизированных роботов, которые выполняют запрограмированную работу и следуют строго алгоритму. Перестали появляться вундеркинды вроде Пеле, Марадоны, Кройфа, Роналдиньо или Месси. Век роботов а-ля поздний Роналду, который заточен на результат и плевать на былую красоту, которую он творил в юности. Нет больше форвардов вроде Феномена, Батигола или Бергампа. Есть Джуд Бегунгем, который физически крепок с хлестким ударом и этого хватает, чтобы быть номинантом на ЗМ. Футбол как зрелище теряет свою красоту, так же теряет и аудиторию. Во время матчей Англии и Франции я параллельно играл в мобильнике условную игру, читал новости и мог даже смотреть новые серии "Дом дракона" и я совсем не терял нити игры. Вот что значит современный прагматичный футбол.
+12
-3
+9
Ответ I. S.
Да что же это такое, черт, возьми, Дюгарри?! Тебе же не 30 лет. Итал-Герм 82, Итал-Браз 82, Фран-Герм 82, Браз-Арг 82, Фран-Браз 86, Герм-Арг 86, Герм-Голл 90, Арг-Рум 94, Голл-Браз 94, Итал-Герм 2006... Вот футбол! Где здесь Испания?! "Пиковая Испания" - это какая? Короткий период 2008-12? С равным финалом с Голландией, который ещё не известно, был ли бы выигран, забей тот выход Роббен?! Германия пиковая с 72 по 94! И в 94-м могла быть в четвёртом финале ЧМ подряд, если бы не отмененный чистый гол Меллера болгарам. Сколько можно с этой Испанией?!
Кстати Испания на ЧМ10 была невероятно скучной командой. Как собственно и весь тот ЧМ был скучным и невзрачным
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Я конечно согласен с Дюгарри, но ставки слишком высоки, чтобы бежать вперёд сломя голову
Это норм для маленьких команд, но для команд уровня Франции и Англии так играть - преступление
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Все мы не много Кристоф Дюгарри
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Ответ Заяцволк
О, Pixel 8, зачем он меня в чс добавил ? )) Очередной либералец видимо, пишешь, пишешь простыню ему, а там чс оказывается, ладно, не пропадать же добру, я вот что ему писал. Узнаю вот этот либеральный бред типа "у каждого есть право на своё видение, на своё мнение, на свои вкусы" ))) Так-то по факту конечно же есть, но это всё звучит в том контексте, что все мнения якобы равны, и нельзя сказать, что одно лучше другого - просто лютейшая чушь. Один говорит "Я считаю лучшим футболистом Месси", а другой говорит "Я считаю лучшим футболистом Дзюбу" - два виденья, на которые каждый имеет право. Но виденье того, у кого Дзюба лучший является дном по фактам, он имеет право так думать, но это означает, что он любит дно. И если кому-то нравится игра сборных Англии и Франции, тот тоже является любителем дна. Но вопрос - надо ли поощрять любителей дна, потакать им, говорить, что с ними всё в порядке ? Нет, это будет деградацией. Адекватные конечно же те, кто любит высокий хороший уровень
Надо отменить функцию бросания в ЧС, а то всякие 🤡 после того как макнёшь их в ими же написанное бросают в ЧС, понимая что не вывозят.
Я вообще недавно обнаружил себя в ЧС у чела, которому ни разу в жизни не писал.
+4
-1
+3
Как же прав Кристоф, ох как прав.
+3
0
+3
Ответ Антон Фалафель
Дюгарри легенда французского футбола а ему до сих пор не удосужились фотку в профиль вставить на спортсе.
зато зарема есть
+3
0
+3
Ответ I. S.
Да что же это такое, черт, возьми, Дюгарри?! Тебе же не 30 лет. Итал-Герм 82, Итал-Браз 82, Фран-Герм 82, Браз-Арг 82, Фран-Браз 86, Герм-Арг 86, Герм-Голл 90, Арг-Рум 94, Голл-Браз 94, Итал-Герм 2006... Вот футбол! Где здесь Испания?! "Пиковая Испания" - это какая? Короткий период 2008-12? С равным финалом с Голландией, который ещё не известно, был ли бы выигран, забей тот выход Роббен?! Германия пиковая с 72 по 94! И в 94-м могла быть в четвёртом финале ЧМ подряд, если бы не отмененный чистый гол Меллера болгарам. Сколько можно с этой Испанией?!
Был бы не был бы, но все таки 3 титула подряд это было сильно
+2
0
+2
Ответ Peter Parker
Sports: да кто этот ваш Дюггари. Он хотя бы в медиалиге играл? Или на крайний случай что-нибудь про российскую власть говорил?
Хорошо, хотя бы чеканить умеет, а так бы ему сейчас неслабо прилетело.
+2
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+2
Ответ Владддд
Я думаю, Дюгарри про другую барсу говорит, не надо думать, что она с Пепа только началась, но мессибоям этого не понять.
Барса раз и навсегда одна и та же семья где честь и достоинство превыше всего !
+2
0
+2
Ответ Владддд
Я думаю, Дюгарри про другую барсу говорит, не надо думать, что она с Пепа только началась, но мессибоям этого не понять.
Никто и не заявлял что она с пепа началась, но пик комбинации результата и эстетики игры пришёлся именно на его версию команды
+1
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Ответ Антон Фалафель
Дюгарри легенда французского футбола а ему до сих пор не удосужились фотку в профиль вставить на спортсе.
Зато у Ольги Бузовой фото в профиле (!?) есть.
+1
0
+1
Ответ Alan Dutch
На этом Евро может повториться ситуация как в прошлом розыгрыше ЛЧ, в полуфинале встречаются яркая атакующая команда Испания (аналогия с Ман Сити) и антифутбол в лице Франции (аналогия с Реалом), и мы можем снова увидеть торжество антифутбола
АХАХХА только вот там встретятся либо испания или франция с унылыми англичашками.
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Ответ Николай Бойко
Все д’Артаньяны, один ты - *******
И ваше мнение приветствуется.
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"Пиковая Испания, Барса..."
100500 пасов ради паса, абсолютный прагматизм и большинство выигранных важных матчей со счетом 1:0, это для него красота? Видимо человек болен.
+3
-2
+1
Меня поражает в этой ситуации больше всего то, что на спортсе нет фотокарточки Кристофа Дюгарри.
+1
0
+1
На этом Евро может повториться ситуация как в прошлом розыгрыше ЛЧ, в полуфинале встречаются яркая атакующая команда Испания (аналогия с Ман Сити) и антифутбол в лице Франции (аналогия с Реалом), и мы можем снова увидеть торжество антифутбола
+4
-3
+1
Пиковая Барса и Испания были уже не в особо мечтательном для Дюгарри возрасте, что он там буровит
+1
0
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футбол также потерял в страсти, последний раз страсть от команды в футболе была видна на ЧМ 2022 от Аргентины и Марокко, видно было, что этим игрокам реально не пофиг и играют они за свою страну. Вот причина почему нынешний Евро и в целом футбол стал блеклым, европейские сборные, клубы, игроки потеряли ту самую страсть, которая была в том, же полуфинале ЧМ 2006 Италия - Германия, этот матч яв-ся великим, потому что игроки бились до конца, за команду, за страну и показывали настоящую страсть
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Начал или закрепил эту тенденцию Маур, со своими автобусами и титулами. Все такие: да, мы хотим трофеи - похер на зрелищность.
Помните безумные команды Земана? Это было супер зрелищно, но без титулов.
Титулы = деньги = статус и уровень клуба = ещё больше денег, вот в такой логике и живёт футбол. Я не говорю, что это неверно, просто обозначаю, что как и в любом бизнесе важен итоговый доход владельца. Мы можем сколь угодно хотеть качественных и дешёвых продуктов в магазине, но суть бизнеса сокращать расходы и увеличивать прибыль, отсюда продукты от корпораций всегда будут дорогими и некачественными, как Нестле какой-нибудь. И только пирожки у бабы Дуси с рынка будут удовлетворять нашим ожиданиям - пока баба Дуся не станет крепким бизнесвуменом и не начнёт увеличивать прибыль.
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Святые слова!!! Я бы еще добавил Аргентину 78-82, Голландию - 74.
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Смотрел тут матч Испания Парагвай ЧМ 2010. Испания совершила под тысячу передач. На две команды полтора момента и в итоге забил Пуйоль с углового. Это вот этот футбол вдохновляющий?🤔🤔🤔
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Ответ Антоша Спирин
Святые слова!!! Я бы еще добавил Аргентину 78-82, Голландию - 74.
82 уже нет. И почему Голландию ещё не 78?
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