Зарема о Соболеве: «Он еще в «Спартаке», но его давно потеряли. Все, чем занят клуб в 2024-м, – потеря лидеров. Причина одна – ограниченность мировоззрения нового руководства»
Зарема Салихова высказалась о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Все, чем занят «Спартак» в 2024 году, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства.
Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит Малышев.
Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на Александра, не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом», – считает супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Джикия сам виноват. Забросил играть в футбол.
Соболев пока под вопросом.
Что Спартак должен был с ними делать?)
Кто-то видит 108 голов и 70 голевых за 249 матчей, а кто-то хоум видео и раздевалку.
Может дело в чем то другом?
Джикия - переоценен,.
Соболев - пародия на Дзюбу и Смолова.
Зарема, о чем Вы*
Логика уровня школьников
Пофиг что он там дома делает
Самое главное титулы приносил
Лучший российский нападающий
Мог бы Спартаку титулы приносить а не зине
Всё, что Заремка умеет хорошо - это бессмысленно и истерично балаболить. Но к практической деятельности это не относится.