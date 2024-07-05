Зарема о Соболеве: «Он еще в «Спартаке», но его давно потеряли. Все, чем занят клуб в 2024-м, – потеря лидеров. Причина одна – ограниченность мировоззрения нового руководства»

Зарема Салихова высказалась о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Все, чем занят « » в 2024 году, – это потеря лидеров: , , Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства.

Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит .

Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на , не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом», – считает супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

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