Зарема о Соболеве: «Он еще в «Спартаке», но его давно потеряли. Все, чем занят клуб в 2024-м, – потеря лидеров. Причина одна – ограниченность мировоззрения нового руководства»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Квинси Промес Александр Соболев Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Паоло Ваноли Лука Каттани Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Все, чем занят «Спартак» в 2024 году, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства.

Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит Малышев.

Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на Александра, не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом», – считает супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна. 

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49 комментариев
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Согласен с Заремой. Ни одного астролога в управлении! На что они рассчитывают?
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+46
А когда от вас Дзюба ушел,это было не из-за ограниченного мировозрения вашего?
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+36
Ответ Spartakus1984
А когда от вас Дзюба ушел,это было не из-за ограниченного мировозрения вашего?
Спешу напомнить, что Дзюба "слава богу что ушел". А все, что было потом, не считается, это админресурс и вообще из Дзюбы лепили героя домохозяек.
+38
-10
+28
Каких лидеров имеет ввиду экспертница? Жирного Жору, который от лавки с трудом отрывался? Промеса, который на нарах должен быть? Соболева, который из всего лидерского, что может быть, продемонстрировал только гениталии?
+22
0
+22
Промес сам виноват. Преступник.
Джикия сам виноват. Забросил играть в футбол.
Соболев пока под вопросом.

Что Спартак должен был с ними делать?)
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+16
Ответ Сергей Доплер
Согласен с Заремой. Ни одного астролога в управлении! На что они рассчитывают?
Блин, я уж и забыл про ту тему со знаками зодиака) Сск, как же я тогда ржал)🤦🏻‍♂️
+13
0
+13
Ответ Slavnov
титулы и дзюба в команде или нет дзюбы и титулов,то любой адекватный выбрал бы второе,дзюба на века прославил зину, видео в раздевалке,хом видео и тд и тп
Красота в глазах смотрящего.
Кто-то видит 108 голов и 70 голевых за 249 матчей, а кто-то хоум видео и раздевалку.
+14
-2
+12
Дико зпбавляет как она с деловым видом пытается всех убедить, что нынешниее руководство профаны какие-то, а вот папик её был всем владельцам владелец у которого был успешный успех в Спартаке 😆
+9
0
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Конечно ограниченность, в фамилии тренера буквы никто не проверил!
+6
0
+6
Соболь играл один сезон.Зачем нужен такой токсичный игрок?
+5
-1
+4
Ответ Рашпель793
Дико зпбавляет как она с деловым видом пытается всех убедить, что нынешниее руководство профаны какие-то, а вот папик её был всем владельцам владелец у которого был успешный успех в Спартаке 😆
Причем новые владельцы Спартака это бывшие коллеги ее папика (если Федун действительно ушел полностью, а не просто ушел в тень).
Может дело в чем то другом?
+6
-3
+3
Промес - осуждён, он же преступник.
Джикия - переоценен,.
Соболев - пародия на Дзюбу и Смолова.
Зарема, о чем Вы*
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Как там Тедеско в Бельгии?
+2
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То, что чемпионский состав развалили-это какое мировоззрение?
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Ответ sanek_rabona
А кто то не видит метровые офсайды в каждой второй игре. Но то такое...
прям метровые?) прям в каждой второй?)
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Ответ Slavnov
титулы и дзюба в команде или нет дзюбы и титулов,то любой адекватный выбрал бы второе,дзюба на века прославил зину, видео в раздевалке,хом видео и тд и тп
Лучше в пердиве, но без Дзюбы
Логика уровня школьников
Пофиг что он там дома делает
Самое главное титулы приносил
+2
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Дзюбу профукали
Лучший российский нападающий
Мог бы Спартаку титулы приносить а не зине
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+2
Как же ты надоела...
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Ответ sanek_rabona
А кто то не видит метровые офсайды в каждой второй игре. Но то такое...
Серьезно? Тогда этому кому то нужно срочно к окулисту.
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Ну так ты же и наградила в Спартаке и причем надолго
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Ответ La Crosse Bobcats
братик, а если бы Зарема возглавила камышинский Текстильщик или ярославский Шинник, как думаешь она бы их привела к успеху?
Я думаю, что если доверить Заремке стеклянный буй, она его либо разобьёт либо потеряет. Ни к какой другой практической деятельности Заремка не склонна.

Всё, что Заремка умеет хорошо - это бессмысленно и истерично балаболить. Но к практической деятельности это не относится.
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В имиджевом плане от этого трансфера не приобретет никто. Ни Спартак, ни Зенит, ни сам Соболев. Пока такое ощущение.
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силой оставлять игроков или что? Если для него нормально переходить из Спартака в Зенит, то скатертью дорога.
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Ответ gleb_k
Как там Тедеско в Бельгии?
Еще не вылетел, но билеты куплены)
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20 лет ограниченного мировоззрения Федунов, это, конечно, другое...
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а Бакаева кто потерял? Соболев нужнее что ли?
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Если Спартак выбьет из Зенита Сергеева, Коваленко + доплату в размере 10-12 млн ( в 15 млн верится с трудом за Соболева , то это будет мегаудачной сделкой
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Уж вы-то поражали всех своей удачной нешаблонностью и широким кругозором. Еще от некоторых поленьев надо избавиться, что остались после вас с муженьком.
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Говорил и буду говорить:Пока Лукойл у руля-ничего хорошего не будет. Наши оппоненты могут спать спокойно. Спасибо Каррере за 17-й год!
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Ответ Алешка Терминатор
Потеряли мы не Соболева. Потеряли мы Заремку. Гениального руководителя. Куда как более гениального, чем Старостин.
братик, а если бы Зарема возглавила камышинский Текстильщик или ярославский Шинник, как думаешь она бы их привела к успеху?
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