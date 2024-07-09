Кафанов о том, что «Ростов» использует вратаря как полевого игрока: «У Карпина будут учиться. Так, как в Европе, никто в России не играет. Мы ушли дальше остальных в развитии современного футбола» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Виталий Кафанов тактика Футбол

Виталий Кафанов высказался о том, что «Ростов» использует вратаря как полевого игрока.

«Наша команда пока единственная в РПЛ старается развиваться в том направлении, чтобы использовать вратаря как полевого игрока. Это непросто, потому что так до нас никто не играл, и мы идем через свои ошибки. И Валерий Георгиевич [Карпин], и все мы набиваем шишки. 

Уверен, что придет время, когда наши российские тренеры начнут играть с такой же философией. Уверен, что Валерий Карпин — тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры.

«Ростов» ушел дальше остальных. В плане развития именно современного футбола, в который сейчас играют в Европе. Если вы посмотрите Лигу чемпионов, все восемь четвертьфиналистов последнего розыгрыша играют в этом ключе. 

Многие критикуют Карпина, но никто ни разу не сказал, да даже не заметил, что в Европе все давно так играют. И я не слышал ни разу по телевизору, чтобы комментаторы сказали про европейскую команду: «Зачем они так играют? Зачем этот вратарь так играет? Зачем они рискуют?» Зато когда играет «Ростов», критики очень много», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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18 комментариев
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Ответ Stazzz
Дело не в том, что так играют в Европе. А в наборе имеющихся исполнителей. Если нашим вратарям на пальцах разложить, как играет Нойер, где и когда открывается, они как Нойер играть не станут.
Станут, просто делать это надо с юношеских лет, а не учить Песьякова новым трюкам.
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Не понимаю смысл от этого. Привозов в 10 раз больше, чем пользы. Если нет мастерства, зачем это делать? Команды уровня Ростова в Европе так точно не играют. Только топы и то не все. Реал так не играет
+13
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+6
Дело не в том, что так играют в Европе. А в наборе имеющихся исполнителей. Если нашим вратарям на пальцах разложить, как играет Нойер, где и когда открывается, они как Нойер играть не станут.
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Мало кто знает, но свою манеру игры вратаря как полевого игрока Нойер подсмотрел у Песьякова.
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Ответ Vinnipukh Vinni
То есть если бы не это, то Ростов чемпионом стал бы?
Нет, но глупо не терял бы очки, как с мясом в этом сезоне и тд
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"У Карпина будут учиться."

Только если тому, как будучи вечным бестрофейником, продолжать получать предложения о работе и доить очередную команду. Тоже полезный навык, не спорю. А больше примеров для подражания там не просматривается.
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Карго-культ какой-то?
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Это очень хорошо, конечно, что вратарь может играть ногами. Но почему обязательно выходить из-под прессинга через мелкий пас в своей штрафной? Можно же перекинуть 4-5 прессингующих игроков соперника и оставить их за линией мяча, хотя бы для разнообразия.
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Работать на развитие это хорошо. Но все же не лучше ли отталкиваться от своих сильных качеств, если они есть. Ну вы знаете эту притчу про лучше один прием, чем 10000
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Опробированная схема - 6-3-2.
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Ответ Adanilove1991
Нет, но глупо не терял бы очки, как с мясом в этом сезоне и тд
Но ведь он мог из-за этого и приобретать очки. Или они приобретались сами собой?
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Ответ selso99
Станут, просто делать это надо с юношеских лет, а не учить Песьякова новым трюкам.
Да, согласен. Это надо закладывать в будущих вратарей на уровне азов, а не переучивать уже по факту состоявшихся игроков.
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Ответ maks44
Это очень хорошо, конечно, что вратарь может играть ногами. Но почему обязательно выходить из-под прессинга через мелкий пас в своей штрафной? Можно же перекинуть 4-5 прессингующих игроков соперника и оставить их за линией мяча, хотя бы для разнообразия.
Тут вопрос в другом. Зачем самим себе устраивать этот прессинг, чтобы потом обосраться при выходе из него?
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