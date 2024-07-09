Кафанов о том, что «Ростов» использует вратаря как полевого игрока: «У Карпина будут учиться. Так, как в Европе, никто в России не играет. Мы ушли дальше остальных в развитии современного футбола» 

Виталий Кафанов высказался о том, что «Ростов» использует вратаря как полевого игрока.

«Наша команда пока единственная в старается развиваться в том направлении, чтобы использовать вратаря как полевого игрока. Это непросто, потому что так до нас никто не играл, и мы идем через свои ошибки. И Валерий Георгиевич [Карпин], и все мы набиваем шишки.

Уверен, что придет время, когда наши российские тренеры начнут играть с такой же философией. Уверен, что — тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры.

«Ростов» ушел дальше остальных. В плане развития именно современного футбола, в который сейчас играют в Европе. Если вы посмотрите Лигу чемпионов, все восемь четвертьфиналистов последнего розыгрыша играют в этом ключе.

Многие критикуют Карпина, но никто ни разу не сказал, да даже не заметил, что в Европе все давно так играют. И я не слышал ни разу по телевизору, чтобы комментаторы сказали про европейскую команду: «Зачем они так играют? Зачем этот вратарь так играет? Зачем они рискуют?» Зато когда играет «Ростов», критики очень много», — сказал тренер вратарей « » и сборной России.

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