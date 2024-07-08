Тимур Гурцкая: «Локомотив» предложил Миранчуку 1,6 млн евро при лимите 840-850 тысяч – Антон отказался, что еще клуб мог сделать? Вопрос к менеджменту не стоит»
Тимур Гурцкая рассказал подробности ухода Антона Миранчука из «Локомотива».
28-летний полузащитник покинул клуб после окончания срока контракта
«Локомотив» до последнего дня контракта надеялся оставить Миранчука.
«Локомотив» предложил 1,6 млн евро – это запредельные условия для клуба. Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит 840-850 тысяч, но они готовы были так расписать, чтобы Антона сохранить.
Миранчук отказался от 1,6 [миллионов евро]. Что «Локомотив» еще мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум исходя из того, что у них есть», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
кто ему даст 2 ляма, которые он хочет?
Если предлагали на 3 года , как Спартак Соболеву
в Эмполи может и втрое меньше хватит
Локомотив не собирался покупать игрока за 6 милл евро у Шпинева,Даже за 1 евро.
Получается,что Локомотив знал заранее , что агент бесплатно не отдаст Миранчука и устроил цирковое представление назначив 1,6 милл ,а мог 2 милл,понимая,что не получится кинуть Шпинева. Антон не может быть свободным агентом из за своего высокого класса,и на его шее хорошо кормится дружная команда авторитетных людей из 90х. Их представитель агент