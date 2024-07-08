Тимур Гурцкая: «Локомотив» предложил Миранчуку 1,6 млн евро при лимите 840-850 тысяч – Антон отказался, что еще клуб мог сделать? Вопрос к менеджменту не стоит»

Тимур Гурцкая рассказал подробности ухода Антона Миранчука из «Локомотива».

28-летний полузащитник покинул клуб после окончания срока контракта

« » до последнего дня контракта надеялся оставить Миранчука.

«Локомотив» предложил 1,6 млн евро – это запредельные условия для клуба. Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит 840-850 тысяч, но они готовы были так расписать, чтобы сохранить.

Миранчук отказался от 1,6 [миллионов евро]. Что «Локомотив» еще мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум исходя из того, что у них есть», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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