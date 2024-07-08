Тимур Гурцкая: «Локомотив» предложил Миранчуку 1,6 млн евро при лимите 840-850 тысяч – Антон отказался, что еще клуб мог сделать? Вопрос к менеджменту не стоит»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук агенты Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая рассказал подробности ухода Антона Миранчука из «Локомотива».

28-летний полузащитник покинул клуб после окончания срока контракта

«Локомотив» до последнего дня контракта надеялся оставить Миранчука.

«Локомотив» предложил 1,6 млн евро – это запредельные условия для клуба. Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит 840-850 тысяч, но они готовы были так расписать, чтобы Антона сохранить.

Миранчук отказался от 1,6 [миллионов евро]. Что «Локомотив» еще мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум исходя из того, что у них есть», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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58 комментариев
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В итоге Миранчук как и Джикия не получит ни от кого,что им и до этого их бывшие клубы предлагали.Спасибо агентам и жадности.
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Ну реально непонятно на что надеялся Антон и агент
кто ему даст 2 ляма, которые он хочет?
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Ответ Spartakus1984
В итоге Миранчук как и Джикия не получит ни от кого,что им и до этого их бывшие клубы предлагали.Спасибо агентам и жадности.
У них один агент вроде
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+29
Ответ Roman
Ну реально непонятно на что надеялся Антон и агент кто ему даст 2 ляма, которые он хочет?
Зенит легко бы дал и легкие бонусы в +2 ляма, виллу и бесплатные билеты в Белград, но видимо он им не нужен.
+34
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Безумное решение об уходе !
Если предлагали на 3 года , как Спартак Соболеву
+18
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Откуда он знает? Помню, как он же рассказывал, что принято решение об увольнении Рахимова из Рубина, а тот до сих пор работает и хороший сезон выдал.
+11
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Ответ Дмитрий9779
Лимит-зло.Кроме разгона з/п паспортистов ничего не даёт. Ну какие 1,6 млн для Миранчука?
Так Ерохин у вас 1,8 получал раньше, как писали, сейчас после переподписания хз.
+10
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+9
Ответ Тукман
Комментарий скрыт
Ну кто насыпет?Локомотив отпал,зениту и Спартаку он не нужен.Остается ЦСКА и Динамо и Краснодар,но ЦСКА тоже экономят на всём.Динамо вроде бы не изъявляло желани его покупать,как и Краснодар.Всё,остальные клубы не в состоянии дать ЗП 1.5 млн долларов + подъемные миллион или больше.За границей с такой ЗП он никому не нужен.
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+8
Миранчук бы может и остался, но вот его агенту видать не насыпали. Вадика уже один раз бортонули с баблом, когда Сулеймана из НН выкупали договорившись между клубами
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+6
Ответ OldRedWhite
Безумное решение об уходе ! Если предлагали на 3 года , как Спартак Соболеву
Уже третий зажравшийся паспортист, после Джикии и Дельфина...1,6 млн. евро в России с учетом налогов, это как почти 3 млн. евро в Европе. И кто в Европе будет платить 3 млн. Миранчуку в 28 лет?)
+5
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+4
ну ничего,в серии B ему насыпят выше крыши.держи карман шире...2млн?!?
+4
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Ответ Mikl_5555
имя исправьте на правильное-Диана,ее зовут..
Остановите этот генератор шуток
+3
0
+3
Было бы замечательно если его бортанут все, и паспортист посидит помечтает о 2 миллионах
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий9779
Лимит-зло.Кроме разгона з/п паспортистов ничего не даёт. Ну какие 1,6 млн для Миранчука?
Сейчас бы роассуждать про лимит в контексте Локомотива, где легионеров - 2,5 при лимите в 13.
+5
-3
+2
Ответ Roman
Ну реально непонятно на что надеялся Антон и агент кто ему даст 2 ляма, которые он хочет?
так он 2 ляма хочет в Локомотиве.
в Эмполи может и втрое меньше хватит
+2
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Ждем в Химках!
+2
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Тарасов сейчас по дереву стучит с лимита в 850 тысяч. Как похудели времена. 7 лет назад за эти деньги с росгославочки не вставали.
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Антоша просто оху.... ел...
+2
-1
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Антон просил зарплату даже не 1,6 а 1,5 милл,но хотел еще 1 милл бонус при подписании контракта. Но это не все.
Локомотив не собирался покупать игрока за 6 милл евро у Шпинева,Даже за 1 евро.
Получается,что Локомотив знал заранее , что агент бесплатно не отдаст Миранчука и устроил цирковое представление назначив 1,6 милл ,а мог 2 милл,понимая,что не получится кинуть Шпинева. Антон не может быть свободным агентом из за своего высокого класса,и на его шее хорошо кормится дружная команда авторитетных людей из 90х. Их представитель агент
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Я бы пинком сразу его погнал, если он на такие условия не соглашается. Жесть. Футболист он сейчас средний.
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Ответ Moffo
Тарасов сейчас по дереву стучит с лимита в 850 тысяч. Как похудели времена. 7 лет назад за эти деньги с росгославочки не вставали.
Вот что означает оказаться в нужное время в нужном месте, такой себе игрок Тарасов собрал весь комплект медалей ПЛ + кубки, поиграл в еврокубках и застал жирнейшие контракты в истории росфутбола.
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Ответ Назарбек Рамунанаев
Про Миранчука вопросов ноль- нахрена глушенкова Зениту отдали?
А что, сложно 2+2 сложить? Деньги им очень нужны. РЖД перестал вывозить.
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Ответ Spartakus1984
В итоге Миранчук как и Джикия не получит ни от кого,что им и до этого их бывшие клубы предлагали.Спасибо агентам и жадности.
Спокойно можно ехать за 450 в Алавес условный. Если ему надо, конечно
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Ответ Spartakus1984
В итоге Миранчук как и Джикия не получит ни от кого,что им и до этого их бывшие клубы предлагали.Спасибо агентам и жадности.
Семак в Земле и его возьмёт на смену Ерохину на скамейке))
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Ответ xoms
Было бы замечательно если его бортанут все, и паспортист посидит помечтает о 2 миллионах
Всплывёт в Химках, там любят такое
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Ответ Mikhail Sinaiskiy
Тимур Гурцкая? Это мужчина или...?
Синайский... Это фамилия или погоняло?
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Ответ Дмитрий9779
З/п Ерохина была в том сезоне 2 млн в год. После переподписания не знаю. Ну так и ситуации разные,Антону предложили самую высокую з/п в клубе.
Это да, и так насыпали , но ему мало, а зря, свой клуб, всех знает, атмосфера.
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Ответ Бонд0077
Антон просил зарплату даже не 1,6 а 1,5 милл,но хотел еще 1 милл бонус при подписании контракта. Но это не все. Локомотив не собирался покупать игрока за 6 милл евро у Шпинева,Даже за 1 евро. Получается,что Локомотив знал заранее , что агент бесплатно не отдаст Миранчука и устроил цирковое представление назначив 1,6 милл ,а мог 2 милл,понимая,что не получится кинуть Шпинева. Антон не может быть свободным агентом из за своего высокого класса,и на его шее хорошо кормится дружная команда авторитетных людей из 90х. Их представитель агент
высокий класс ? хе-хе!
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Ответ Онопко2
3 лимона евреев и получал
Игрок ротации? И после этого кто-то ещё переживает за наших буратин? А что будет если лимит ужесточат? 5 будут требовать?
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Ответ alanburda
Я бы пинком сразу его погнал, если он на такие условия не соглашается. Жесть. Футболист он сейчас средний.
Видимо, там все идет по пути Торпедо. Решил продать себя подороже, пока крах не произошел.
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