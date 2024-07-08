Галактионов о «Локо»: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба, вокруг них формировался костяк команды. Усиление необходимо, нужно стабилизироваться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Михаил Галактионов высказался об уходе Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

В это межсезонье «Локомотив» объявил об уходе Миранчука, Глушенкова, а также Рифата Жемалетдинова и двоих вратарей – Гильерме и Антона Худякова.

– Каково работать штабу, когда ушли такие лидеры, как Миранчук и Глушенков?

– Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остается делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать ее. Конечно, мы ждем игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

– Со стороны кажется, что команду нужно строить практически заново.

– Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью, – заявил главный тренер «Локомотива».

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40 комментариев
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Ответ selso99
Если бы клуб хотел бороться за высокте места, он бы не только сохранил Глушенкова и Миранчука, первым делом уволили бы Галактионова.
Вот она логика экспертов спортса.
Личка, занявший 3е место с кучей дорогих легионеров - лучший тренер РПЛ.
Галактионов, занявший 4е место почти без легионеров с Сулеймановыми, Батраковыми и Карпукасами и отставший от Лички на 2 очка - заслужил увольнение))) придя при этом на развалины после Циннбауэра, когда Локо был в зоне вылета.
+38
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+37
"Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба"

Сейчас руководство Локомотива после таких заявлений по примеру Лапорты и Галактионова может отправить отдыхать
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+31
Ответ selso99
Если бы клуб хотел бороться за высокте места, он бы не только сохранил Глушенкова и Миранчука, первым делом уволили бы Галактионова.
ну хз
Галактика топ, подтягивает молодых регулярно, развивает игроков
условно в прошлом сезоне не упусти победу во втором круге с ЦСКА и с Ахматом то боролись бы за чемпионство
в целом топ тренер для рпл
+24
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+18
Жаль, что усилие если и будет, то по типу уже пришедших Тимофеева и Воробьева
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Правильно делает Локо что продаёт лидеров, смысл держать дорогих игроков в нынешние времена? Чтобы стать чемпионом, нужно много тратить, а что второе место, что десятое особо разницы нет сейчас
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+7
Ответ Aleksey Yashin
"Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба" Сейчас руководство Локомотива после таких заявлений по примеру Лапорты и Галактионова может отправить отдыхать
Ну если у них совсем мозга нет, то да, может.

Правда, есть нехорошее подозрение, что Галактионов, насмотревшись на трансферную политику руководства, этому только обрадуется.
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Ответ Леха Нету
Для меня не стал, а для тренерского штаба стал. Просчитались, но где?
По Миранчуку рассчитывали договориться, предложение увеличили, да и сам Антон уходить не собирался. Но там Шпинёв в бутылку полез. По Глушенкову предполагали, что между игрой в футбол и быстрыми шальными деньгами тот выберет футбол, а Максим решил хапнуть здесь и сейчас. Вот где-то здесь и просчитались.
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Ответ ПавелПавел
Миша страху нет один задор.Бери молодых и раскручивай.какая разница 2 или допустим 7 место займешь не принципиально за то молодым ребятам покажешь дорогу в светлое будущее
Он тренер, для него принципиально. Займёт 7 место - вылетит с поста главного тренера.
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Если бы клуб хотел бороться за высокте места, он бы не только сохранил Глушенкова и Миранчука, первым делом уволили бы Галактионова.
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Менеджмент Локо на уровне плинтуса,ноль,называется не делай ничего,переговоров нет,планов нет,ведущие игроки как абуза,лучший способ слить команду и получить в лице нового спонсора карт бланш на отмывку денег
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Промолчал, когда Дзюбу слили - вот теперь жри полной ложкой. Дальше будешь сносить - останешься и вовсе с дублерами.
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Ответ Kuzcka
Он тренер, для него принципиально. Займёт 7 место - вылетит с поста главного тренера.
Пускай молодежь воспитывает для сборной плюс
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Ответ selso99
Если бы клуб хотел бороться за высокте места, он бы не только сохранил Глушенкова и Миранчука, первым делом уволили бы Галактионова.
А если бы не если бы !
ЛЧ и ЛЕ если бы не ушли то ник то бы из них не ушел !
+2
-1
+1
Миша страху нет один задор.Бери молодых и раскручивай.какая разница 2 или допустим 7 место займешь не принципиально за то молодым ребятам покажешь дорогу в светлое будущее
+4
-3
+1
Ответ selso99
Если бы клуб хотел бороться за высокте места, он бы не только сохранил Глушенкова и Миранчука, первым делом уволили бы Галактионова.
И кого бы наняли?
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+1
Ответ Aleksey Yashin
"Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба" Сейчас руководство Локомотива после таких заявлений по примеру Лапорты и Галактионова может отправить отдыхать
Кажется, он этого и хочет.
+1
0
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Ответ Тимур Тимербаев
Вот она логика экспертов спортса. Личка, занявший 3е место с кучей дорогих легионеров - лучший тренер РПЛ. Галактионов, занявший 4е место почти без легионеров с Сулеймановыми, Батраковыми и Карпукасами и отставший от Лички на 2 очка - заслужил увольнение))) придя при этом на развалины после Циннбауэра, когда Локо был в зоне вылета.
Да это просто типичная аллергия на отечественных и тем более молодых тренеров. Не исключаю что поклонники Мостового. ))
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Ответ Лех.Валенса
Правильно делает Локо что продаёт лидеров, смысл держать дорогих игроков в нынешние времена? Чтобы стать чемпионом, нужно много тратить, а что второе место, что десятое особо разницы нет сейчас
Да и тем более, какой смысл татарина и Миранчука было держать? Перевод денег, пусть другие с ними мучаются.
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Ответ Лех.Валенса
Правильно делает Локо что продаёт лидеров, смысл держать дорогих игроков в нынешние времена? Чтобы стать чемпионом, нужно много тратить, а что второе место, что десятое особо разницы нет сейчас
Тогда снимайтесь с чемпионата и зачвлчйтесь в фнл, разницы же нет.
+3
-3
0
Ответ ПавелПавел
Миша страху нет один задор.Бери молодых и раскручивай.какая разница 2 или допустим 7 место займешь не принципиально за то молодым ребятам покажешь дорогу в светлое будущее
Для руководства разница, его же уволят, если он не выполнит результат, который ему сверху поставили)))

А с уходом того же Глушенкова добиться хоть какого-то результата будет тяжелее)))
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Глушенков конечно потеря, а Антону Миранчуку нужна была смена обстановки, последнее время играл слабовато
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Ответ Ole Gunor
А Миранчук куда кстати ушел?
Пока свободный агент, слухи ходили про интерес со стороны "Торино", внутри РПЛ, уверен, тоже много желающих
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Ответ Wiley Fox
Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. ---- Да кто тебя спрашивал? Глушенкова из Спартака точно так же Паша Андреев забрал, засунув туда полено крашенное зиньковского Футболом в стране управляют бандиты
Комментарий удален модератором
А Миранчук куда кстати ушел?
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Ответ Ираклий Керимов
Че за минусы ? С чем не согласны ? Нам не нужен техничный бразилец ?
Только он техничный и токсичный. Поэтому в аренду и отдали.
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Ответ Ираклий Керимов
Верните Педринье и кого-то еще техничного из Бразилии ! У нас вообще иностранцев нет Кроме Фасона и Ньямси
Че за минусы ? С чем не согласны ? Нам не нужен техничный бразилец ?
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Для меня не стал, а для тренерского штаба стал. Просчитались, но где?
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Ответ локо чемпик
ну хз Галактика топ, подтягивает молодых регулярно, развивает игроков условно в прошлом сезоне не упусти победу во втором круге с ЦСКА и с Ахматом то боролись бы за чемпионство в целом топ тренер для рпл
братух мало кто верит в команду мало кто верит галактике(
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Довольно странно, что руководство клуба не сообщило тренерам, что продаёт/выгоняет игроков.
Как бы ещё кто внезапно не исчез из состава в августе.
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Ответ Спартак сила
Сейчас для вас это топ игроки
Ну как минимум все они вместе взятые стоят в разы меньше Угальде. Так что да, чем не топ
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