Галактионов о «Локо»: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба, вокруг них формировался костяк команды. Усиление необходимо, нужно стабилизироваться»

Михаил Галактионов высказался об уходе Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

В это межсезонье « » объявил об уходе , Глушенкова, а также Рифата Жемалетдинова и двоих вратарей – Гильерме и Антона Худякова.

– Каково работать штабу, когда ушли такие лидеры, как Миранчук и Глушенков?

– Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остается делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать ее. Конечно, мы ждем игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

– Со стороны кажется, что команду нужно строить практически заново.

– Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и стал для тренерского штаба большой неожиданностью, – заявил главный тренер «Локомотива».

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