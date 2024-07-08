Галактионов о «Локо»: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью для тренерского штаба, вокруг них формировался костяк команды. Усиление необходимо, нужно стабилизироваться»
Михаил Галактионов высказался об уходе Антона Миранчука и Максима Глушенкова.
В это межсезонье «Локомотив» объявил об уходе Миранчука, Глушенкова, а также Рифата Жемалетдинова и двоих вратарей – Гильерме и Антона Худякова.
– Каково работать штабу, когда ушли такие лидеры, как Миранчук и Глушенков?
– Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остается делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать ее. Конечно, мы ждем игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.
– Со стороны кажется, что команду нужно строить практически заново.
– Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью, – заявил главный тренер «Локомотива».
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Личка, занявший 3е место с кучей дорогих легионеров - лучший тренер РПЛ.
Галактионов, занявший 4е место почти без легионеров с Сулеймановыми, Батраковыми и Карпукасами и отставший от Лички на 2 очка - заслужил увольнение))) придя при этом на развалины после Циннбауэра, когда Локо был в зоне вылета.
Сейчас руководство Локомотива после таких заявлений по примеру Лапорты и Галактионова может отправить отдыхать
Галактика топ, подтягивает молодых регулярно, развивает игроков
условно в прошлом сезоне не упусти победу во втором круге с ЦСКА и с Ахматом то боролись бы за чемпионство
в целом топ тренер для рпл
Правда, есть нехорошее подозрение, что Галактионов, насмотревшись на трансферную политику руководства, этому только обрадуется.
ЛЧ и ЛЕ если бы не ушли то ник то бы из них не ушел !
А с уходом того же Глушенкова добиться хоть какого-то результата будет тяжелее)))
Как бы ещё кто внезапно не исчез из состава в августе.