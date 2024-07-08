Смородская о «Локо»: «Какое-то сумасшествие творится – они вылета в Первую лигу добиваются? Распродажа лидеров не может быть решением – заменить Глушенкова, Миранчука, Баринова невозможно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива».

«Какое-то сумасшествие творится в «Локомотиве», и все молча за этим наблюдают. Чего они добиваются, вылета в Первую лигу? Что вообще происходит?

Понимаю, что денег нет, ну тогда возьмите кредит. Распродажа всех лидеров не может быть решением. Отпустили Глушенкова, Миранчука, теперь вот Баринов может уйти. Их просто невозможно заменить.

Состав формируется не одно трансферное окно. Бывают удачные сделки, бывают неудачные, на все надо время. Происходящее в «Локомотиве» выше всякого понимания», – сказала экс-президент желенодорожников.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если Локо не собирается больше кормить агентов я только за.
Еврокубков нет, будут наигрывать молодежь - тоже за.
Абсолютно не важно займут 12 место или 6 в нынешних реалиях
+105
-11
+94
Ответ Евгений Смеляков
Как вариант, стоит стремится занять более высокого места из-за призовых от лиги. Там значительные суммы и между 6 и 12 местом серьезная разница
Это капля в море по сравнению с теми затратами ,которые есть в рос.футболе.Только ЛЧ могла обращать в 0 или даже в плюс
+55
-3
+52
Какой кредит?На что ?Наш футбол убыточен ,если Локо хотя бы пытается выйти в 0 ,то это уже говорит,что там мозги есть
+28
-2
+26
Ты умудрилась пригласить Билича, закупиться на миллионы долларов и заняла 9 место! Рассорилась с Диарра в разгар чемпионской гонки с и из-за этого упустила чемпионство. По соотношению траты-результаты, ты худший менеджер Локомотива! Так что чья бы корова мычала. Мне дико не нравится то, что Нагорных устроили с Андреевым. Состав заполоняется всяким мусором но радует, что этот мусор хотя бы не за бешенные деньги завозится, как Ибричичи и Хенти.
+24
0
+24
То ли дело Смородская со своим топ трансфером Ибричичем за 10!!! млн евро
+17
-1
+16
Ответ Дядя ТУРА
Если Локо не собирается больше кормить агентов я только за. Еврокубков нет, будут наигрывать молодежь - тоже за. Абсолютно не важно займут 12 место или 6 в нынешних реалиях
Как вариант, стоит стремится занять более высокого места из-за призовых от лиги. Там значительные суммы и между 6 и 12 местом серьезная разница
+19
-4
+15
Еврокубков, а соответственно и денег от уефа нет. Ценность сейчас имеет только первое место, как бы люди себя не обманывали. Тратить на уровне Зенита, чтобы стать чемпионом, Локо не может. Тратить на уровне Спартака/Краснодара/Динамо, чтобы всё равно проиграть Зениту - бессмысленно. Если Локо сделает упор на молодёжь, уменьшит влияние агентов и начнёт хоть немного двигаться в сторону самоокупаемости (страшное слово для Смородской), то в долгосрочной перспективе это принесёт только плюсы. Но для этого сначала нужно сбросить балласт в виде тяжелых контрактов иначе паровоз с места не сдвинется.
+12
0
+12
Специальная трансферная операция проходит строго по плану!😑
+11
-4
+7
Ответ Евгений Смеляков
Как вариант, стоит стремится занять более высокого места из-за призовых от лиги. Там значительные суммы и между 6 и 12 местом серьезная разница
Разница в 200 млн рублей всего, пару зарплат норм игроков, призовые за первое место 800млн всего, это просто капля в море, максимум в Зените покроет несколько зарплат легионеров ) так что разницы вообще нет)
+8
-1
+7
Нет денег - возьмите кредит (с) Хороший был руководитель, главное умный
+7
0
+7
"Кризисный менеджер", как называли Смородскую в своё время, предлагает взять кредиты команде, которая разребает немецкий период, когда эти самые кредиты и были набраны и поэтому сейчас с деньгами туго. Гениально.
+7
0
+7
Объясните Оленьке, что они таким образом расчищают зарплатную ведомость!
+6
0
+6
Возьмите кредит? Под залог доходов от выступления в Еврокубках? Ах да...)
+6
0
+6
Смешно(и печально) читать комментарии ребят, которым все равно, что 3, что 13 место. С такими друзьями и враги не нужны. Берите палочки и идите скандинавской ходьбой заниматься - займитесь чем-то полезным хоть на пенсии.
+7
-1
+6
Ответ Спартак сила
Удачи Локо в первой лиге И Питер с собой заберите
спартачку в пердиве самое место, вся лига будет не против😎
+12
-6
+6
Ответ Евгений Смеляков
Как вариант, стоит стремится занять более высокого места из-за призовых от лиги. Там значительные суммы и между 6 и 12 местом серьезная разница
Ты похоже РПЛ с АПЛ перепутал) призовые в нашей лиге копейки даже для чемпиона.
+8
-3
+5
У Локо лучшая академия в стране, давно пора было им обратить внимание на свою молодёжь, только Шпинёва выгнать из клуба, которые всю талантливую молодёжь подминает по себя, а потом выкручивает руки клубу. Натуральные паразит.
+3
0
+3
даже конченая и та понимает, что что-то не так
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Если Локо не собирается больше кормить агентов я только за. Еврокубков нет, будут наигрывать молодежь - тоже за. Абсолютно не важно займут 12 место или 6 в нынешних реалиях
спортом занимались когда нибудь?как это не важно какое место занимать?такого бреда никогда не читал ранее

даже между школ люди играют и то хотят место выше занять
+5
-4
+1
Ответ Дядя ТУРА
Если Локо не собирается больше кормить агентов я только за. Еврокубков нет, будут наигрывать молодежь - тоже за. Абсолютно не важно займут 12 место или 6 в нынешних реалиях
Согласен. Если к команде нет интереса от инвесторов, а это косвенный рейтинг зрительского интереса, зачем в команде держать богачей и ещё откидывать агентам?
+2
-1
+1
Ответ Эндрю81
Смешно(и печально) читать комментарии ребят, которым все равно, что 3, что 13 место. С такими друзьями и враги не нужны. Берите палочки и идите скандинавской ходьбой заниматься - займитесь чем-то полезным хоть на пенсии.
кстати скандинавская ходьба полезнее боления за 11 незнакомых мужчин если что
любите сами заниматься спортом а не смотреть спорт угу
+3
-2
+1
Лантратов
Сильянов
Фассон
Ньямси/погостнов
Митай
Карпукас/Батраков
Баринов/Щетинин
Пиняев
Тикнизян
Салтыков/Раков
Сулейманов/сарвелли

Вопросы только нападение вызывает. А так мобильная команда
+2
-1
+1
Ей какое дело до Локо? Бюджет не резиновый. Мечты о чемпионстве можно оставить. Сейчас по ходу не до конкуренции с Зенитом.
+1
0
+1
Ответ Сергей
Еврокубков, а соответственно и денег от уефа нет. Ценность сейчас имеет только первое место, как бы люди себя не обманывали. Тратить на уровне Зенита, чтобы стать чемпионом, Локо не может. Тратить на уровне Спартака/Краснодара/Динамо, чтобы всё равно проиграть Зениту - бессмысленно. Если Локо сделает упор на молодёжь, уменьшит влияние агентов и начнёт хоть немного двигаться в сторону самоокупаемости (страшное слово для Смородской), то в долгосрочной перспективе это принесёт только плюсы. Но для этого сначала нужно сбросить балласт в виде тяжелых контрактов иначе паровоз с места не сдвинется.
Вполне здравая мысль и стратегия. Если они, конечно, хотят смогут ее реализовать.
0
0
0
Ответ Сергей
Еврокубков, а соответственно и денег от уефа нет. Ценность сейчас имеет только первое место, как бы люди себя не обманывали. Тратить на уровне Зенита, чтобы стать чемпионом, Локо не может. Тратить на уровне Спартака/Краснодара/Динамо, чтобы всё равно проиграть Зениту - бессмысленно. Если Локо сделает упор на молодёжь, уменьшит влияние агентов и начнёт хоть немного двигаться в сторону самоокупаемости (страшное слово для Смородской), то в долгосрочной перспективе это принесёт только плюсы. Но для этого сначала нужно сбросить балласт в виде тяжелых контрактов иначе паровоз с места не сдвинется.
А ещё можно футболистов заставить платить за выходы на поле для самоокупаемости. Откуда у команды без болельщиков самоокупаемость? Ладно раньше во времена Сычева там девочки на стадион ходили, но сейчас они бабушки.
0
0
0
Ответ Опа, Митяй
Нет денег - возьмите кредит (с) Хороший был руководитель, главное умный
Надоело быть бедным,возьми кредит стань нищим
0
0
0
Ответ Heroes!
То ли дело Смородская со своим топ трансфером Ибричичем за 10!!! млн евро
За 5 млн его тогда взяли, а оценивался он в 6.5
0
0
0
Ответ Heroes!
То ли дело Смородская со своим топ трансфером Ибричичем за 10!!! млн евро
Развели тогда бабку хотя я думаю откатили всем кто помог состояться этому трпнсферу
+1
-1
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Специальная трансферная операция проходит строго по плану!😑
Специальная трансферная операция пооооолностью провалилась. Полностью.
+1
-1
0
Ответ Vlad Shulgin
Лантратов Сильянов Фассон Ньямси/погостнов Митай Карпукас/Батраков Баринов/Щетинин Пиняев Тикнизян Салтыков/Раков Сулейманов/сарвелли Вопросы только нападение вызывает. А так мобильная команда
Воробьёва взяли из Оренбурга в нападение
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий