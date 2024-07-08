Смородская о «Локо»: «Какое-то сумасшествие творится – они вылета в Первую лигу добиваются? Распродажа лидеров не может быть решением – заменить Глушенкова, Миранчука, Баринова невозможно»
Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива».
«Какое-то сумасшествие творится в «Локомотиве», и все молча за этим наблюдают. Чего они добиваются, вылета в Первую лигу? Что вообще происходит?
Понимаю, что денег нет, ну тогда возьмите кредит. Распродажа всех лидеров не может быть решением. Отпустили Глушенкова, Миранчука, теперь вот Баринов может уйти. Их просто невозможно заменить.
Состав формируется не одно трансферное окно. Бывают удачные сделки, бывают неудачные, на все надо время. Происходящее в «Локомотиве» выше всякого понимания», – сказала экс-президент желенодорожников.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Еврокубков нет, будут наигрывать молодежь - тоже за.
Абсолютно не важно займут 12 место или 6 в нынешних реалиях
даже между школ люди играют и то хотят место выше занять
любите сами заниматься спортом а не смотреть спорт угу
Сильянов
Фассон
Ньямси/погостнов
Митай
Карпукас/Батраков
Баринов/Щетинин
Пиняев
Тикнизян
Салтыков/Раков
Сулейманов/сарвелли
Вопросы только нападение вызывает. А так мобильная команда