Смородская о «Локо»: «Какое-то сумасшествие творится – они вылета в Первую лигу добиваются? Распродажа лидеров не может быть решением – заменить Глушенкова, Миранчука, Баринова невозможно»

Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива».

«Какое-то сумасшествие творится в « », и все молча за этим наблюдают. Чего они добиваются, вылета в Первую лигу? Что вообще происходит?

Понимаю, что денег нет, ну тогда возьмите кредит. Распродажа всех лидеров не может быть решением. Отпустили Глушенкова, , теперь вот может уйти. Их просто невозможно заменить.

Состав формируется не одно трансферное окно. Бывают удачные сделки, бывают неудачные, на все надо время. Происходящее в « » выше всякого понимания», – сказала экс-президент желенодорожников.

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