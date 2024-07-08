У «Ман Сити» самый дорогой состав – 1,38 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й, «Барса» – 8-я (Transfermarkt)

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У «Манчестер Сити» самый дорогой на начало июля состав по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость игроков «горожан» составляет 1,38 млрд евро.

Второе место по этому показателю занимает «Реал» – 1,28 млрд, третье – «Арсенал» (1,18 млрд).

Топ-10 самых дорогих составов на начало июля по версии Transfermarkt:

1. «Манчестер Сити» – 1,38 млрд евро

2. «Реал» – 1,28 млрд

3. «Арсенал» – 1,18 млрд

4. «Челси» – 1,08 млрд

5. «ПСЖ» – 948,2 млн

6. «Бавария» – 934,15 млн

7. «Ливерпуль» – 931,3 млн

8. «Барселона» – 860 млн

9. «Тоттенхэм» – 818,5 млн

10. «Манчестер Юнайтед» – 741,15 млн

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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64 комментария
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Ответ Е.Р.
Комментарий скрыт
Только вот в футбол играют не циферки на Трансфермаркте.
Интер играл в финале ЛЧ в прошлом сезоне. Аталанта в этом сезоне разнесла Ливерпуль и Байер.
В Серии А постоянная конкуренция и смена чемпиона.
На деле Серия А набрала больше всего баллов в рейтинге Уефа в этом сезоне, а хвалёная АПЛ на 3-м. Это ещё Ювентус отстранили.
Ваш бред ещё кто-то плюсует.
+49
-3
+46
Ответ Хазяин
ну не знаю. они до сих пор Мбаппе по 0 считают? если нет то Мбаппе, Вини, Джуд вместе будут уже 600 млн. А там еще Родриго, Феде, и Гюлер свыше 100 стоят.
В ТМ ни один игрок не стоит 200, максимум 180
+39
0
+39
ну не знаю. они до сих пор Мбаппе по 0 считают? если нет то Мбаппе, Вини, Джуд вместе будут уже 600 млн. А там еще Родриго, Феде, и Гюлер свыше 100 стоят.
+51
-21
+30
Челси сила конечно)))))
+27
-2
+25
Ответ Oleg Nikolaev
Комментарий скрыт
Ох уж эти никакущие Холланд, Билингем и Гюндоган. Совсем никакущие(
+11
-1
+10
На ТМ в Мансити 29 игроков числится, в Реале 24.
Причем до сих пор "на балансе висят" Начо и Марин. И нет Модрича и Васкеса.
В Сити 12 защитников на 400 млн.
+10
0
+10
Челси купить еще 3х Мудриков и будут первыми 💪
+7
0
+7
Ответ Иван1984
Челси сила конечно)))))
Количеством берут)
+4
0
+4
Ответ Хазяин
ну не знаю. они до сих пор Мбаппе по 0 считают? если нет то Мбаппе, Вини, Джуд вместе будут уже 600 млн. А там еще Родриго, Феде, и Гюлер свыше 100 стоят.
Гюлер стоит 30
Тчуамени и Кама стоят по 100
У реала 24 игрока в составе
У Манчестер Сити 29.
Поэтому и разница
+9
-5
+4
Челси чисто количеством пробил эту сумму)
+3
0
+3
Ответ стоун
Гюлер пока 30 млн, после Евро должна цена подскочить существенно и почему то нет Эндрика в составе
за что? за одну подачу углового?
+2
0
+2
возрастные игроки дёшевы у них, особенно защитники
ВанДайк - 30, Рюдигер - 25, Карвахаль вообще 12 млн, хотя продавай их сейчас - реальная цена будет существенно больше
+2
0
+2
Челси количеством людей в заявке взял ?))
+2
0
+2
Ответ Karra
наверное, что-то близкое к реальности ведь это не стоимость, как написано в статье, а ценник, который висел бы на игроках сейчас, будь они в продаже. стоимость, это то, во сколько игроки обошлись клубам и тут на первых ролях были бы челси, мю и псж.
Ни то ни другое.
Ценник который висел бы сейчас - точно нет.
Реал продаст сейчас Гюлера за 30?
Рюдигер за 25, да даже Караахаля за 12?
+2
0
+2
Ответ N. Vidich
Ох. Если Гюлер стоит 30, то надо закрывать этот трансфермаркт. Как это они оценивают вообще 🤔 19 лет, топ перспектива, длительный контракт, после такого евро....
Надо закрывать трансфермаркт - закрывай, вперед
+1
0
+1
Состав Реала даже с черепашкой второй по стоимости?
Однако здраствуйте.
+2
-1
+1
А в сборных по отдельности они никакие
+7
-7
0
Ответ Иван1984
Челси сила конечно)))))
6 международных кубков за последние 10 с лишним лет как никак
+1
-1
0
Ответ Иван1984
Челси сила конечно)))))
Арсенал что там забыл в тройке - вот в чем вопрос ))
По Челси как бы сомнений не вызывает + Эставио и Кендри.)
0
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Ответ Рита Ктинидина
У Ливерпуля самый дорогой 32-летний Салах?
Собослай за 75 млн
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Ответ Рита Ктинидина
У Ливерпуля самый дорогой 32-летний Салах?
Собо, Мак и Диас уже
0
0
0
Ответ Е.Р.
Комментарий скрыт
Тебя итальянцы когда-то опустили?
0
0
0
Ответ Иван Чеховъ
Только вот в футбол играют не циферки на Трансфермаркте. Интер играл в финале ЛЧ в прошлом сезоне. Аталанта в этом сезоне разнесла Ливерпуль и Байер. В Серии А постоянная конкуренция и смена чемпиона. На деле Серия А набрала больше всего баллов в рейтинге Уефа в этом сезоне, а хвалёная АПЛ на 3-м. Это ещё Ювентус отстранили. Ваш бред ещё кто-то плюсует.
Интер играл в финале ЛЧ, пройдя легчайший плей-офф в истории
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0
Ответ bosh.the.machine
не обгонит Франция. Нет такого наследия, авторитета клубов, и в том числе денег. Переехать играть в Лацио или переехать в Лилль - это разные вещи. Марсель и Неаполь - тоже разные миры.
Марсель и Неаполь похожи кстати))))
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Ответ Е.Р.
Комментарий скрыт
Франция - сомневаюсь:)
А вот Бундеслига сама по себе весьма и весьма. Средний уровень клубов высок
+1
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Ответ romaroman26
за что? за одну подачу углового?
За гол и за две голевые передачи.
За высокие оценки.
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Ответ romaroman26
за что? за одну подачу углового?
у Гюлера на ЧЕ 1+2, надо быть слепым, что бы не видеть потенциал
0
0
0
Ответ Е.Р.
Комментарий скрыт
не обгонит Франция. Нет такого наследия, авторитета клубов, и в том числе денег. Переехать играть в Лацио или переехать в Лилль - это разные вещи. Марсель и Неаполь - тоже разные миры.
+1
-1
0
Ответ bosh.the.machine
не обгонит Франция. Нет такого наследия, авторитета клубов, и в том числе денег. Переехать играть в Лацио или переехать в Лилль - это разные вещи. Марсель и Неаполь - тоже разные миры.
Марсель лч брал
0
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Ответ Oleg Nikolaev
И всё, всегда в споре с фанатами пятой лиги фигурируют эти фамилии, но на этом всё, больше никого за десятки лет, хотя в топ-4 чемпионатах таких имён под десятки каждый год. Сейчас лига 1 перешла на 18 команд, как это делало бундесдно всю жизнь и скатяться фрицы на свою позицию за 3-4 года
Можно еще добавить: Тер Штеген, Кросс, Де Брейне, да тот же Хаверц в основе Арсенала выходит! Левандовский тоже ничего не умеет на поле ? Рюдегер один из лучших ЦЗ сейчас. Таких пример можно много привести. Ну и напомни в этом году кто был в финале ЛЧ?
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