У «Ман Сити» самый дорогой состав – 1,38 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й, «Барса» – 8-я (Transfermarkt)
У «Манчестер Сити» самый дорогой на начало июля состав по версии Transfermarkt.
Рыночная стоимость игроков «горожан» составляет 1,38 млрд евро.
Второе место по этому показателю занимает «Реал» – 1,28 млрд, третье – «Арсенал» (1,18 млрд).
Топ-10 самых дорогих составов на начало июля по версии Transfermarkt:
1. «Манчестер Сити» – 1,38 млрд евро
2. «Реал» – 1,28 млрд
3. «Арсенал» – 1,18 млрд
4. «Челси» – 1,08 млрд
5. «ПСЖ» – 948,2 млн
6. «Бавария» – 934,15 млн
7. «Ливерпуль» – 931,3 млн
8. «Барселона» – 860 млн
9. «Тоттенхэм» – 818,5 млн
10. «Манчестер Юнайтед» – 741,15 млн
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Интер играл в финале ЛЧ в прошлом сезоне. Аталанта в этом сезоне разнесла Ливерпуль и Байер.
В Серии А постоянная конкуренция и смена чемпиона.
На деле Серия А набрала больше всего баллов в рейтинге Уефа в этом сезоне, а хвалёная АПЛ на 3-м. Это ещё Ювентус отстранили.
Ваш бред ещё кто-то плюсует.
Причем до сих пор "на балансе висят" Начо и Марин. И нет Модрича и Васкеса.
В Сити 12 защитников на 400 млн.
Тчуамени и Кама стоят по 100
У реала 24 игрока в составе
У Манчестер Сити 29.
Поэтому и разница
ВанДайк - 30, Рюдигер - 25, Карвахаль вообще 12 млн, хотя продавай их сейчас - реальная цена будет существенно больше
Ценник который висел бы сейчас - точно нет.
Реал продаст сейчас Гюлера за 30?
Рюдигер за 25, да даже Караахаля за 12?
Однако здраствуйте.
По Челси как бы сомнений не вызывает + Эставио и Кендри.)
А вот Бундеслига сама по себе весьма и весьма. Средний уровень клубов высок
За высокие оценки.