У «Ман Сити» самый дорогой состав – 1,38 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й, «Барса» – 8-я (Transfermarkt)

У «Манчестер Сити» самый дорогой на начало июля состав по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость игроков «горожан» составляет 1,38 млрд евро.

Второе место по этому показателю занимает « » – 1,28 млрд, третье – « » (1,18 млрд).

Топ-10 самых дорогих составов на начало июля по версии Transfermarkt:

1. « » – 1,38 млрд евро

2. « » – 1,28 млрд

3. « » – 1,18 млрд

4. « » – 1,08 млрд

5. « » – 948,2 млн

6. « » – 934,15 млн

7. « » – 931,3 млн

8. « » – 860 млн

9. «Тоттенхэм» – 818,5 млн

10. «Манчестер Юнайтед» – 741,15 млн

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола