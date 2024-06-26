«Бавария» подпишет Олисе за 60 млн евро из «Кристал Пэлас» на этой неделе

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

«Бавария» на этой неделе завершит трансфер Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

22-летний вингер на этой неделе пройдет медосмотр для мюнхенского клуба и после этого подпишет контракт до лета 2029 года.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро, бонусы включены в сделку, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Напомним, что на футболиста также претендовали «МЮ» и «Челси».

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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19 комментариев
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Лучший трансфер лета. У английских клубов из под носа увозят топ вингера, а те скупают мудриков со спинерами.
+16
-5
+11
Ответ граф Якунин
Мане и Сане топ-игроки?
На момент перехода были топами
+6
-1
+5
Мане Кейн Сане Олисе . Бавария каждый год уводит топ игрока из апл который год
+4
-1
+3
Пэлас хорошо бегунков в тридорого впаривать умеет)
+7
-4
+3
Хорошее усиление для Баварии
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
Лучший трансфер лета. У английских клубов из под носа увозят топ вингера, а те скупают мудриков со спинерами.
Но он часто получает травму, 19 игр за сезон
+2
-1
+1
Ответ ten Hag
Пэлас хорошо бегунков в тридорого впаривать умеет)
Он с мозгами
+1
0
+1
Ответ Акер
Не многовато вингеров для Баварии? Они все поместятся на поле ?
гнабри уже не футболист
+1
0
+1
Ответ Акер
Не многовато вингеров для Баварии? Они все поместятся на поле ?
По-твоему игроки никогда не уходят из "Баварии", только приходят?
+1
0
+1
Ответ marcus_flint
Вообще хз почему столько хайпа вокруг Олисе Пол сезона был поломанный, статистика ни о чем, пару матчей зафеерил и на этом все В чем он топ то?)
Ничего не скажу за него, но статистика как раз - топ. 16 результативных действий в 19-ти матчах
+1
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+1
Ответ marcus_flint
Вообще хз почему столько хайпа вокруг Олисе Пол сезона был поломанный, статистика ни о чем, пару матчей зафеерил и на этом все В чем он топ то?)
В прошлом сезоне сыграл 37 матчей в АПЛ. В этом сезоне чуть ли не самая высокая средняя оценка в АПЛ, за 19 матчей 10 голов 6 ассистов, много матчей по 20 минут. Статистика ни о чем, правда?
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Красаучег.
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Не многовато вингеров для Баварии? Они все поместятся на поле ?
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