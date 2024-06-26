«Бавария» подпишет Олисе за 60 млн евро из «Кристал Пэлас» на этой неделе

«Бавария» на этой неделе завершит трансфер Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

22-летний вингер на этой неделе пройдет медосмотр для мюнхенского клуба и после этого подпишет контракт до лета 2029 года.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро, бонусы включены в сделку, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Напомним, что на футболиста также претендовали «МЮ» и «Челси».

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?