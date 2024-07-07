Кроос о завершении карьеры: «Спасибо футболу! Это прекрасная игра. Спасибо жене – этот успех был бы невозможен без тебя. Спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть»

Теги Бавария Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос поблагодарил всех в связи с завершением карьеры.

«Вот и все. Но прежде чем я возьму перерыв и попытаюсь хотя бы осознать, что произошло за последние 17 лет, я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть.

Спасибо всем моим болельщикам по всему миру за вашу безусловную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за то, что верили в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что в любое время я чувствую себя желанным гостем.

Спасибо моим друзьям за то, что всегда были честны со мной, независимо от того, насколько успешным я стал. Спасибо моим агентам, которые стали мне друзьями.

Спасибо моим родителям за наилучшую подготовку к осуществлению моей мечты. Спасибо моему брату за то, что он всегда был моим фанатом номер один.

Спасибо моим детям за то, что они являются моей самой большой мотивацией для того, чтобы сделать из меня самого лучшего – нет ничего лучше, чем видеть, как твои дети гордятся папой.

Спасибо моей прекрасной жене  за то, что она – это ты. Этот успех был бы невозможен без тебя.

И последнее, но не менее важное: Спасибо футболу! Это прекрасная игра. И... всегда пожалуйста! Конец связи», – написал немец в соцсетях.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Mike_Podolyan
Очень жаль, что так рано завершил. Мог радовать еще 2-3 года своей игрой. Топовый игрок. Будет не хватать! Danke!
Вовремя завершить карьеру тоже искусство.
+29
-4
+25
Очень жаль, что так рано завершил. Мог радовать еще 2-3 года своей игрой. Топовый игрок. Будет не хватать! Danke!
+29
-7
+22
Спасибо и тебе Тони за блестящие годы в Реале, главное уйти вовремя и красиво! Легенда!
+14
-5
+9
Ответ Reanimation
Его на пике в 27-30 так не ценили как сейчас))
Дак по игровой форме и влиянию на игру он сейчас был на пике
+8
-2
+6
Ответ Чебурашка от Гены
Вот только в последнем матче своей карьеры произвёл плохое впечатление из-за своей грубости. Отправил Педри, молодого игрока,на больничный с улыбкой на лице уже на 4 минуте. .
Это был отвратительный матч Крооса, но матч забудется, а великая карьера останется. Так же, как забылся провальный Евро-2000 Лотара Маттеуса. Насколько хороши были Мальдини, Гаттузо или Каннаваро в своих последних сезонах? Никто уже и не помнит.
+8
-2
+6
Его на пике в 27-30 так не ценили как сейчас))
+6
-1
+5
Великолепный игрок! Прекрасная карьера. Надеюсь вырастет потом в топ тренера. Все задатки для этого у Тони есть. Удачи в новой жизни!
+6
-3
+3
Удачи легенда!
+5
-3
+2
Великий Тони Кроос.
+7
-5
+2
Великий игрок и стабильный. При Солари был спад небольшой и больше не помню.
+7
-5
+2
Спасибо за день, спасибо за ночь...
+1
0
+1
супер игрок,
я конечно за хави/иньесту которые более динамичны
и закрывали большую площадь, но кросс внушал уважение,
фундаментальный
+1
0
+1
Спасибо за эти годы, Тони. Жаль конечно что последний матч смазал этими грубостями.
+3
-3
0
Как жаль,что навес в штрафную Испании на 122 минуте не стал голом.
Так хотелось,чтоб Германия прошла дальше и у Антона была бы возможность попасть в тройку на Золотой мяч
0
0
0
Ответ Mike_Podolyan
Очень жаль, что так рано завершил. Мог радовать еще 2-3 года своей игрой. Топовый игрок. Будет не хватать! Danke!
Комментарий удален модератором
Ответ Mike_Podolyan
Очень жаль, что так рано завершил. Мог радовать еще 2-3 года своей игрой. Топовый игрок. Будет не хватать! Danke!
Он вовремя завершил. Уже скорость терял, что непозволительно для игры на самом высоком уровне.
+2
-2
0
Ответ rigobersong
Кстати тебе за мадридских гопников не стыдно, что не игрок то на большом турнире шкваранулся:)) Хотя ты так же будешь молчать как и после того гола рамоса в 2016:)) Потому что это для тебя неудобноя правда:))
(Обидчивому птючу)
Реал и требл🤣🤣🤣
А Мбаппе для начала надо на Евро наконец-то дебютировать🤓
+1
-1
0
Ответ Кенигсбергер
Это был отвратительный матч Крооса, но матч забудется, а великая карьера останется. Так же, как забылся провальный Евро-2000 Лотара Маттеуса. Насколько хороши были Мальдини, Гаттузо или Каннаваро в своих последних сезонах? Никто уже и не помнит.
Ну уж. Что мы помним о Баджо, или даже о Смолове?
+1
-1
0
Ответ Kerghoodoo
Ну уж. Что мы помним о Баджо, или даже о Смолове?
Если ты о ЧМ-94, то это не был последний матч Баджо в карьере, а один из переломных пунктов его карьеры - потому и помнят. А именно ПОСЛЕДНИЙ матч Баджо в карьере не помнит никто, кроме пары нердов.
В своем последнем официальном матче за сборную Швайнштайгер привез пенальти, с которого Франция открыла счет. Много людей об этом помнят? А ведь это было совсем недавно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий