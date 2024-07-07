Кроос о завершении карьеры: «Спасибо футболу! Это прекрасная игра. Спасибо жене – этот успех был бы невозможен без тебя. Спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть»

Тони Кроос поблагодарил всех в связи с завершением карьеры.

«Вот и все. Но прежде чем я возьму перерыв и попытаюсь хотя бы осознать, что произошло за последние 17 лет, я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть.

Спасибо всем моим болельщикам по всему миру за вашу безусловную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за то, что верили в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что в любое время я чувствую себя желанным гостем.

Спасибо моим друзьям за то, что всегда были честны со мной, независимо от того, насколько успешным я стал. Спасибо моим агентам, которые стали мне друзьями.

Спасибо моим родителям за наилучшую подготовку к осуществлению моей мечты. Спасибо моему брату за то, что он всегда был моим фанатом номер один.

Спасибо моим детям за то, что они являются моей самой большой мотивацией для того, чтобы сделать из меня самого лучшего – нет ничего лучше, чем видеть, как твои дети гордятся папой.

Спасибо моей прекрасной жене за то, что она – это ты. Этот успех был бы невозможен без тебя.

И последнее, но не менее важное: Спасибо футболу! Это прекрасная игра. И... всегда пожалуйста! Конец связи», – написал немец в соцсетях.

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