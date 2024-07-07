У Испании и Франции равные шансы на победу на Евро – 30% по версии суперкомпьютера Opta. У Англии 23%, у Нидерландов – 17%

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Испания и Франция – фавориты Евро-2024 по версии Opta.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Луиса де ла Фуэнте и Дидье Дешама на победу в турнире в 30%. При этом Испания считается фаворитом очного полуфинала с небольшим преимуществом – 51% против 49.

Шансы Англии на победу оценены в 23%, Нидерландов – в 17%. Вероятность победы англичан в полуфинале – 53% против 47.

Испания сыграет с Францией в полуфинале Евро 9 июля, Англия с Нидерландами – 10-го.

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32 комментария
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Ответ Бульон Швепс
На спортсе будет пожарище у диванного батальона ,если Франция выиграет евро🤣
допустим - не забив ни одного гола с игры (не считая автоголов). такое выступление точно запомнят на десятилетия
+6
0
+6
Испания, безусловно, по качеству и скоростям - фаворит для тех, кто просто осмотрит футбол, не болея за какую-то из сборных.
+10
-5
+5
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Бредовее этого я ещё ничего не слышал
+6
-1
+5
Евро настолько тухлый, никакой компьютер не сможет рассчитать победителя, это дикий рандом. Кто в пенальти удачливее будет.
+5
-2
+3
Топим за нидеров тогда
+4
-1
+3
Ответ Proper Chels
Есть ощущение, что Англия на чистых индивидуальных скиллах заберет Евро. Они ни во что не играют, но цепляются на классе за результат. Хотя заслужила Испания, конечно.
Да не выиграют они, у них на капитане проклятый Харри бестрофейник, если он своим проклятием даже гегемонию Баварии в Бундеслиге прервать сумел, то тут без шансов.
+2
0
+2
Мой атлон2 предсказал финал Франция Англия с победой вторых. На это и зарядил хату. После евро посмотрим чей комп круче. Ну, а нет, так нет. Перейду в стан болельщиков Зенита.
+1
0
+1
Но в финал выйдут самые унылые и скучные команды - Франция и Англия
+1
0
+1
Англия уже израсходовала свой фарт, пора уже вылетать
+7
-7
0
А победит Испания
+3
-3
0
Испанский детский садик не выиграет евро, тут и думать нечего.
+2
-2
0
Испания явный фаворит. Будет странно если выиграет не имеющая игрового плана Англия, или прошедшая за счёт автоголов и пенальти Франция, Нидерланды играют самым слабым составом из всех что я видел. Сам болею за Францию, играет команда вроде неплохо, но не может забить имея в составе исполнителей экстра класса. Думаю в случаях с Англией и Францией вина в тренерах
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"Суперкомпьютер" вычислил вероятности как 51/49% и 53/47%. Молодец, берет пример с астрологов и гадалок. Максимально прояснил ситуацию ))
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Компьютер честно признался, что НЕ ЗНАЕТ, кто выиграет Евро ;)
Потому что сложно делать какие-то прогнозы или тем более ставки на вероятности в 30 % для сильнейшего.
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Ответ Roman Araslanov
Испанский детский садик не выиграет евро, тут и думать нечего.
Дидье Дешам с черепахом убаюкают детишек, а если у французов это не получится, то в финале это сделает сам Гарет Саутгейт
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Ответ Roo91
Дидье Дешам с черепахом убаюкают детишек, а если у французов это не получится, то в финале это сделает сам Гарет Саутгейт
Да конечно, лучшая сборная в мире это Франция
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