У Испании и Франции равные шансы на победу на Евро – 30% по версии суперкомпьютера Opta. У Англии 23%, у Нидерландов – 17%
Испания и Франция – фавориты Евро-2024 по версии Opta.
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Луиса де ла Фуэнте и Дидье Дешама на победу в турнире в 30%. При этом Испания считается фаворитом очного полуфинала с небольшим преимуществом – 51% против 49.
Шансы Англии на победу оценены в 23%, Нидерландов – в 17%. Вероятность победы англичан в полуфинале – 53% против 47.
Испания сыграет с Францией в полуфинале Евро 9 июля, Англия с Нидерландами – 10-го.
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Потому что сложно делать какие-то прогнозы или тем более ставки на вероятности в 30 % для сильнейшего.