Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после вылета с Евро: «Мы вами довольны. Мы в топ-8, надеюсь, будет и чемпионство»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу Евро-2024 Политика Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Президент Турции поблагодарил сборную за выступление на Евро-2024.

6 июля сборная Турции проиграла Нидерландам (1:2) в 1/4 финала чемпионата Европы и выбыла с турнира.

Матч в Берлине посетил Реджеп Тайип Эрдоган. После игры президент Турции зашел в раздевалку сборной вместе с министром спорта Османом Ашкыном Баком и главой Турецкой футбольной федерации Мехметом Бююкекши.

Эрдоган поблагодарил игроков сборной и тренера Винченцо Монтеллу за выступление на Евро.

«Поздравляю всех вас. Несмотря на сегодняшний результат, вы наши чемпионы, мы вами довольны. У этой сборной есть будущее, и я верю, что мы продолжим в том же духе.

Мы в топ-8, надеюсь, будет и чемпионство», – сказал президент Турции.

Фото: tff.org

Несуразные Нидерланды включились и убрали Турцию. Экспресс-разбор веселой зарубы

Фанатов Турции из-за «волчьего жеста» хватала полиция в Берлине. На стадионе все равно продолжили

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Старый политический трюк - там где вождь, там победа
+74
-4
+70
Ответ Уся Ваткин
Старый политический трюк - там где вождь, там победа
Трюк не сработал: приехал дед на Евро и Турция сразу вылетела😐
+48
-3
+45
А жесты показывал? Общественность интересуется.
+31
-5
+26
Турки всё равно молодцы, очень ярко и достойно выступили. И ведь реально могли пройти в полуфинал. А был, не был Эрдоган, какая разница.
+29
-5
+24
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кого-то мне Эрдоган напоминает :)
Не, тот только после побед появляеттся))
+17
0
+17
Кого-то мне Эрдоган напоминает :)
+10
0
+10
Ответ gukmamop
А жесты показывал? Общественность интересуется.
Монтелла - Эрдогану: аааааууУуууу
+10
-1
+9
Ди джей реджеп)
+4
0
+4
Ответ Robb Stark
Тут к испанцам в раздевалку с неделю назад кто-то заходил, точно и не вспомню кто именно. Тоже вождь, получается? Да и какая тут победа, если вылетели?
Вождь, император или президент - в любом случае лидер государства, а победой можно объявить всё что угодно
+3
0
+3
хорошо что они вылетели
+3
-1
+2
Обыграть грузин, чехов и австрийцев это какое-то невиданое достижение?
+3
-1
+2
В топ 5
Поправил его тренер Монтелла
+1
0
+1
Эрдоганчик электорат окучивает.
+1
0
+1
Антиталисман.
0
0
0
Ответ Robb Stark
Тут к испанцам в раздевалку с неделю назад кто-то заходил, точно и не вспомню кто именно. Тоже вождь, получается? Да и какая тут победа, если вылетели?
Они скажут,что король Испании,номинальная власть. Так что это нормально.
+2
-2
0
Ответ Уся Ваткин
Старый политический трюк - там где вождь, там победа
Так они проиграли.
0
0
0
Ответ jwbmwbqvih
Они скажут,что король Испании,номинальная власть. Так что это нормально.
Король в Испании есть только благодаря СССР
0
0
0
Чемпионство будет на домашнем евро 😄🤟🏻
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кого-то мне Эрдоган напоминает :)
Макрон?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий