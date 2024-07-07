Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после вылета с Евро: «Мы вами довольны. Мы в топ-8, надеюсь, будет и чемпионство»
Президент Турции поблагодарил сборную за выступление на Евро-2024.
6 июля сборная Турции проиграла Нидерландам (1:2) в 1/4 финала чемпионата Европы и выбыла с турнира.
Матч в Берлине посетил Реджеп Тайип Эрдоган. После игры президент Турции зашел в раздевалку сборной вместе с министром спорта Османом Ашкыном Баком и главой Турецкой футбольной федерации Мехметом Бююкекши.
Эрдоган поблагодарил игроков сборной и тренера Винченцо Монтеллу за выступление на Евро.
«Поздравляю всех вас. Несмотря на сегодняшний результат, вы наши чемпионы, мы вами довольны. У этой сборной есть будущее, и я верю, что мы продолжим в том же духе.
Мы в топ-8, надеюсь, будет и чемпионство», – сказал президент Турции.
Фото: tff.org
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