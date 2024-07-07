Петицию о переигровке матча Испания – Германия подписали более 300 тысяч человек. Причины – рука Кукурельи и другие решения Тэйлора

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу судьи болельщики Евро-2024 Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Джамал Мусиала Футбол

Более 300 тысяч немецких фанатов хотят переигровки матча Испания – Германия.

Германия проиграла Испании в 1/4 финала Евро-2024 (1:2) и выбыла с турнира.

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию с призывом переиграть матч, сообщает Sky Sport Deutschland.

Инициатор петиции считает, что судья Энтони Тэйлор допустил множество ошибок в этой игре: в частности, не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

«В 9 из 10 случаев за такое ставят пенальти». Немцы кипят из-за руки Кукурельи

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Рука Кукрельи – не пенальти. Ваши ощущения?
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37%
Марк Кукурелья
Это дичь и беспредел
63%
Джамал Мусиала
120 комментариев
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Я требую переиграть матч Болгария-Россия 1997 года!!!
+209
0
+209
Немецкие болельщики не хотят переиграть матч Англия - Германия из ЧМ2010, в котором отменили гол Лэмпарда?
+175
-7
+168
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽

Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.

РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗⚽
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗⚽
+149
-10
+139
А Педри кто в переигровку вернет?
+79
-1
+78
Ответ Carasa
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗⚽ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗⚽
НЕ СПАМ!!! ПЕРЕИГРОВКА МАТЧА СЛОВЕНИЯ – РОССИЯ!!!

Срочно зайдите на сайт FIFA о просьбе переигровке матча:
Во время матча Словения-Россия в Игоря Акинфеева болельщики сборной Словении кинули раскладным ножем. Повезло, что промахнулись. На повторе трансляции матча видно, как Игорь поднимает нож, зовет судью и передает ему это оружие.

За такие вещи Словения (по правилам ФИФА) должна стать жертвой технического поражения.

Плюс – я думаю все обратили на невнятное судейство и неадекватность арбитра в своих решениях. Любой зритель видел, как он помогал вставать словенцам с поля и удалял наших.
+75
0
+75
А давайте переиграем весь чемпионат, а то кроме пару игр какое-то полное УГ
+70
-4
+66
Ответ Knife707
Я требую переиграть матч Болгария-Россия 1997 года!!!
И стыковой против Словении!!!
+56
-1
+55
Давайте еще ЧМ 2014 переиграем, там вместо Франции Ирландия должна была играть. И еще хорошо бы пенальти Голландии отменить на Евро 2000
+57
-5
+52
Ответ Loading...
Рука Анри была в 2010, а не в 2014
Да какая разница, что переигрывать!
+45
-2
+43
Правильно, а переигровку сразу начинать без Крооса - было бы интересно посмотреть, смогут ли они вдесятером выиграть... А если ещё и последовательно за откровенную грубость карточки давать, то сборная Германии вполне бы могла доиграть матч в семером
+28
-4
+24
а травму педри как-нибудь можно тоже отменить или переиграть?
+19
0
+19
Ответ rzqhbbqd4c
Давайте еще ЧМ 2014 переиграем, там вместо Франции Ирландия должна была играть. И еще хорошо бы пенальти Голландии отменить на Евро 2000
Рука Анри была в 2010, а не в 2014
+17
0
+17
Крооса должны были удалить на 15 минуте,два фола на желтую,желтее некуда. Видимо в перерыве Тейлор это понял,или ему подсказали,вот и решил руку не считать,хотя пенальти явный. Вообще английские судьи самые плохие,с гонором и часто ошибаются. В АПЛ в каждом туре косяки.
+10
0
+10
Без письма в Спортлото не считается
+10
0
+10
А удаление кросса будет петиция ??
+11
-1
+10
Ответ Carasa
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗⚽ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗⚽
Тоже сразу этот мем вспомнился
+10
0
+10
Ответ superbro
Может Румыния?
а какая разница?
+10
0
+10
Ответ Knife707
Я требую переиграть матч Болгария-Россия 1997 года!!!
Переигрывать надо Россия - Украина 1999 года, самое время, считаю
+9
-1
+8
Тогда и Крооса надо удалять к пятой минуте
+10
-2
+8
Тогда немцы должны начать с 10 минуты с удалением Кросса)
+8
-1
+7
А то что Кроос раза два должен был быть удален ещё в начале матча? Или это другое?! Нытики........Как там говорится: - В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!
+5
0
+5
Ответ Арсений1990
Это 4:1 когда было? Как говориттся, судья сломал игру при счете 0:5 поставив пенальти в наши ворота, ага
Это было при счете 2-1, тоесть счет должен был быть 2-2. А там уже Англия не открывалась бы и не пропускала ещё 2. Логика есть?
+6
-1
+5
Ответ Ilya Bobrin
Переигрывать надо Россия - Украина 1999 года, самое время, считаю
его надо не переигрывать, а перестать признавать его результаты и отправить нашу сборную на евро 2000!
+4
0
+4
Просьба матчи Франции и Англии не переигрывать
+4
0
+4
Ответ j7
Нет, отборочный с Болгарией. Русские тогда должны были выигрывать.
Вы шутку не поняли просто
+4
0
+4
А почему нету петиции удалить Крооса на 8й минуте?
+4
-1
+3
Ответ shellnikolai
Там и другое написано Что нужно назначать пельнати если рука мешала мячу лететь в створ ворот
Ничего там такого не написано. Это ваши фантазии, не более!
+4
-1
+3
Ответ Tristan...
Немецкие болельщики не хотят переиграть матч Англия - Германия из ЧМ2010, в котором отменили гол Лэмпарда?
Тогда и финал 1966)
+3
0
+3
Подпишите ещё петицию на упячке
Болваны
+4
-1
+3
В России так Гусева лет 15 назад увольняли с работы. Не ведали, что творят. Не осознавали, что на смену придёт дно профессии в виде Черданцева и Журавеля.
+6
-3
+3
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