Петицию о переигровке матча Испания – Германия подписали более 300 тысяч человек. Причины – рука Кукурельи и другие решения Тэйлора

Более 300 тысяч немецких фанатов хотят переигровки матча Испания – Германия.

Германия проиграла в 1/4 финала (1:2) и выбыла с турнира.

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию с призывом переиграть матч, сообщает Sky Sport Deutschland.

Инициатор петиции считает, что судья допустил множество ошибок в этой игре: в частности, не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

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