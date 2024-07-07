Петицию о переигровке матча Испания – Германия подписали более 300 тысяч человек. Причины – рука Кукурельи и другие решения Тэйлора
Более 300 тысяч немецких фанатов хотят переигровки матча Испания – Германия.
Германия проиграла Испании в 1/4 финала Евро-2024 (1:2) и выбыла с турнира.
Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию с призывом переиграть матч, сообщает Sky Sport Deutschland.
Инициатор петиции считает, что судья Энтони Тэйлор допустил множество ошибок в этой игре: в частности, не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.
Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом
«В 9 из 10 случаев за такое ставят пенальти». Немцы кипят из-за руки Кукурельи
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.
РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗⚽
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗⚽
Срочно зайдите на сайт FIFA о просьбе переигровке матча:
Во время матча Словения-Россия в Игоря Акинфеева болельщики сборной Словении кинули раскладным ножем. Повезло, что промахнулись. На повторе трансляции матча видно, как Игорь поднимает нож, зовет судью и передает ему это оружие.
За такие вещи Словения (по правилам ФИФА) должна стать жертвой технического поражения.
Плюс – я думаю все обратили на невнятное судейство и неадекватность арбитра в своих решениях. Любой зритель видел, как он помогал вставать словенцам с поля и удалял наших.
Болваны