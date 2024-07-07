Винченцо Монтелла: «Турция входит в пятерку лучших сборных Европы. Болельщики из нейтральных стран стали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности»

Винченцо Монтелла считает, что Турция входит в топ-5 европейских сборных.

В 1/4 финала турецкая команда уступила сборной со счетом 1:2.

«Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в определенные моменты. Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, таков футбол.

Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы», – сказал главный тренер сборной Турции.

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