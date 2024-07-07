Винченцо Монтелла: «Турция входит в пятерку лучших сборных Европы. Болельщики из нейтральных стран стали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу Евро-2024 Футбол

Винченцо Монтелла считает, что Турция входит в топ-5 европейских сборных.

В 1/4 финала Евро-2024 турецкая команда уступила сборной Нидерландов со счетом 1:2. 

«Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в определенные моменты. Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, таков футбол.

Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы», – сказал главный тренер сборной Турции

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32 комментария
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Ответ _qwefoo_
Ахаха, сказочник )) Болельщики нейтральных стран мечтали чтобы вас голландцы домой отправили и вы зиговать уже перестали вместе с болельщиками
Нейтральным болелам по барабану на скандал, они игру смотрят. И Турция показала качественный футбол. В отличие от Франции и Англии.
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Игра Турции омрачается поведением ее футболистов и болельщиков. Овцы в волчьей шкуре, не иначе.
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Ахаха, сказочник )) Болельщики нейтральных стран мечтали чтобы вас голландцы домой отправили и вы зиговать уже перестали вместе с болельщиками
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Не входит она в пятерку лучших. Если Вы отлетели в 1/4, Вы можете заявить, что Вы входите в топ-8 лучших сборных Европы, но на каком основании Турция именно 5-ая? Она сильнее, чем Германия и Португалия? Или даже чем Швейцария?
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Ответ Sergo79
Сборной Туретчины с еë нацистскими замашкам в Европе вообще нечего делать, будь она хоть первой в рейтинге. В чемпионате Азии пусть зигуют. Достали уже всю Европу своими выходками.
Не знаю, цивилизованная Европа вроде бы не против Израиля или там Украины, неужели данные страны безгрешны? А безгрешна ли сама Европа? Если уж наказывать Турцию, то надо бы тогда всех наказывать, а не как-то избирательно и по двойным стандартам.
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У вас Грузии залетело два рандома в равной игре. Вы грузин не факт что сильнее на дистанции, пятерка лучших сборных Европы, блин.
+8
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Ответ _qwefoo_
Ахаха, сказочник )) Болельщики нейтральных стран мечтали чтобы вас голландцы домой отправили и вы зиговать уже перестали вместе с болельщиками
Я больше симпатизировал Турции, хотя поставил ставку на Нидерланды. Нынешние Нидерланды блеклая и посредственная сборная, не вызывающая ярых положительных эмоций(как впрочем и негативных), Турция была более эмоционально веселой и зажигательной по ходу это турнира. На то, что там Турция показывает за пределами поля - мне плевать.
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Не входит
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Сборной Туретчины с еë нацистскими замашкам в Европе вообще нечего делать, будь она хоть первой в рейтинге. В чемпионате Азии пусть зигуют. Достали уже всю Европу своими выходками.
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Отлично играли, моментами не повезло. Футбол стал прагматичен, не нужно показывать красивую игру, главное заковырять мяч за линию
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Особенно австрийцы за вас в матче с Голландией болели, видать, все поголовно)
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Ответ Птюч
Я лично за турков стал болеть с ЧМ 2002.
Никогда не болел за турков, но на этом Евро они были весьма зажигательны и эмоциональны, что уже автоматом делает их весьма приятными(в футбольном плане) на фоне такого унылого турнира и большинства сборных.
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Ответ Pasta
Не входит она в пятерку лучших. Если Вы отлетели в 1/4, Вы можете заявить, что Вы входите в топ-8 лучших сборных Европы, но на каком основании Турция именно 5-ая? Она сильнее, чем Германия и Португалия? Или даже чем Швейцария?
Типа играли последними, когда осталось пять команд)
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Ответ _qwefoo_
Ахаха, сказочник )) Болельщики нейтральных стран мечтали чтобы вас голландцы домой отправили и вы зиговать уже перестали вместе с болельщиками
Не звезди, как минимум я не мечтал
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Я лично за турков стал болеть с ЧМ 2002.
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Ответ Noken
Игра Турции омрачается поведением ее футболистов и болельщиков. Овцы в волчьей шкуре, не иначе.
⚡️Драка между турецкими и нидерландскими болельщиками произошла в Берлине после проигрыша футбольной сборной Турции, — турецкие СМИ.
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Ответ Pasta
Никогда не болел за турков, но на этом Евро они были весьма зажигательны и эмоциональны, что уже автоматом делает их весьма приятными(в футбольном плане) на фоне такого унылого турнира и большинства сборных.
Ну они просто так офигительно играли в 2002, что я начал следить за ними на турниках. Не то что бы болел за них на самом деле, но с интересом наблюдать начал.
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Ответ Sergo79
Сборной Туретчины с еë нацистскими замашкам в Европе вообще нечего делать, будь она хоть первой в рейтинге. В чемпионате Азии пусть зигуют. Достали уже всю Европу своими выходками.
Армяне везде, где есть хоть слово про турок)
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Ответ Team_Coach
Дашнак ты что ли? Может расскажешь про первый теракт в Москве, которые устроили твои земляки? Или про асала?
Не знаю что такое асала, а вам вернуться в азию пора. Надоели вы нам в Европе с вашими турецким фашизмом.
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Вы не должны были проходить Австрию
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Ответ Moffo
У вас Грузии залетело два рандома в равной игре. Вы грузин не факт что сильнее на дистанции, пятерка лучших сборных Европы, блин.
два рандома )) Так любой гол можно рандомным назвать) Гюлер сегодня со штрафного в штангу угодил. Тоже видать рандомно попал)
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