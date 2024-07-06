Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Евро-2024. Испания встретится с Францией

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Определились все полуфиналисты Евро-2024.

В последних четвертьфинальных матчах сборная Англии одолела Швейцарию по пенальти, а Нидерланды победили Турцию. Эти команды встретятся в Дортмунде 10 июля.

В другом полуфинале сыграют Испания, выбившая Германию, и Франция, обыгравшая Португалию. Их матч назначен на 9 июля и пройдет в Мюнхене.

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87 комментариев
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Бодрый получился матч.
Голландию с победой, во 2 тайме подсобрались и заиграли всё же лучше, хотя и турки не сдавались, бились до последнего.
Удачи оранжевым против Англии
+77
-1
+76
Матч Нидерланды – Турция получился максимально огненным 🔥 Особенно после унылого ватоката англичан. Что голландцы, что турки насоздавали полно моментов, забивали голы, упускали 100% шансы, совершали крутые сейвы. В общем, делали все, что так любят болельщики! Очень крутой матч по эмоциям! Удачи Нидерландам против Англии!
+72
-5
+67
Финал Испания - Нидерланды
+40
-5
+35
Ответ Serega Ac-Milan
Бодрый получился матч. Голландию с победой, во 2 тайме подсобрались и заиграли всё же лучше, хотя и турки не сдавались, бились до последнего. Удачи оранжевым против Англии
верим в Нидерланды! Пора уже остановить физручиньо Саутгейта
+27
-1
+26
Надеюсь, Нидерланды обыграют это позорище!
+24
-2
+22
Турки, Австрийцы и Швейцарцы , показали самую интересную игру)
+22
-3
+19
Турция, несмотря на вылет, оставила хорошее послевкусие…
+22
-4
+18
Ответ alexsem69
Финал Испания - Нидерланды
ЮАР 2010 ❤️
+17
-2
+15
Ответ adriano_070
Матч Нидерланды – Турция получился максимально огненным 🔥 Особенно после унылого ватоката англичан. Что голландцы, что турки насоздавали полно моментов, забивали голы, упускали 100% шансы, совершали крутые сейвы. В общем, делали все, что так любят болельщики! Очень крутой матч по эмоциям! Удачи Нидерландам против Англии!
как-будто нейросеть писала)
+17
-2
+15
Ответ adriano_070
Матч Нидерланды – Турция получился максимально огненным 🔥 Особенно после унылого ватоката англичан. Что голландцы, что турки насоздавали полно моментов, забивали голы, упускали 100% шансы, совершали крутые сейвы. В общем, делали все, что так любят болельщики! Очень крутой матч по эмоциям! Удачи Нидерландам против Англии!
Реально хоть моменты были, согласен
+13
-1
+12
Ожидание: Испания-Нидерланды
Реальность: Франция-Англия
+11
-1
+10
Даëшь финал Испания-Нидерланды!
+9
0
+9
всем миром за Голландию
+10
-1
+9
Нидерланды побеждают в основное время. Это хорошо. Может у Англии не хватит сил после 240 минут
+9
0
+9
Нидерланды в финал должны выходить, сил у них больше осталось, да и мучения англичан надоели.
+8
0
+8
Только не Франция-Англия
+8
0
+8
Вот и помидорные братушки вылетели.
+9
-2
+7
за Испанию и Нидерланды!
+6
0
+6
испания-нидерланды, ждем
+6
0
+6
Шикарный матч. У турков в концовке 4 железных момента было сравнять
+7
-2
+5
Ответ mancity111
Нидерланды побеждают в основное время. Это хорошо. Может у Англии не хватит сил после 240 минут
Жаль, что они эти силы не тратили и ходили пешком
+5
0
+5
Притоплю ка за голландцев на этом ЧЕ. Пусть удивят всех и выиграют
+6
-1
+5
Ответ mancity111
Нидерланды побеждают в основное время. Это хорошо. Может у Англии не хватит сил после 240 минут
Наивный)
+5
0
+5
Ответ _FoX-
как-будто нейросеть писала)
ГигаЧат
+4
0
+4
Из оставшихся буду болеть за Голландию🙏🏻
+4
0
+4
Ответ Bastian Schweinsteiger
Ожидание: Испания-Нидерланды Реальность: Франция-Англия
Даш, уныние - это грех.
+4
0
+4
Евро потерял Хозяина. Как теперь привлекать турков на трибуны?
+7
-3
+4
Голландия -- изи для унылой жилетки.
Но будем надеяться, что футбол победит
+4
0
+4
Обидно жить в мире, где турки вылетели, а англичане и французы в полуфинале евро
+4
-1
+3
А как там«волки»? Жаловаться будут?)
+3
0
+3
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