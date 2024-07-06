Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Евро-2024. Испания встретится с Францией

Определились все полуфиналисты Евро-2024.

В последних четвертьфинальных матчах сборная одолела Швейцарию по пенальти, а победили Турцию. Эти команды встретятся в Дортмунде 10 июля.

В другом полуфинале сыграют , выбившая Германию, и , обыгравшая Португалию. Их матч назначен на 9 июля и пройдет в Мюнхене.

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