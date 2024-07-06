Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Евро-2024. Испания встретится с Францией
Определились все полуфиналисты Евро-2024.
В последних четвертьфинальных матчах сборная Англии одолела Швейцарию по пенальти, а Нидерланды победили Турцию. Эти команды встретятся в Дортмунде 10 июля.
В другом полуфинале сыграют Испания, выбившая Германию, и Франция, обыгравшая Португалию. Их матч назначен на 9 июля и пройдет в Мюнхене.
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Голландию с победой, во 2 тайме подсобрались и заиграли всё же лучше, хотя и турки не сдавались, бились до последнего.
Удачи оранжевым против Англии
Реальность: Франция-Англия
Но будем надеяться, что футбол победит