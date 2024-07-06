Англия сыграет с Нидерландами или Турцией в полуфинале Евро-2024
Определился третий полуфиналист Евро-2024.
Место в четверке получила сборная Англии, обыгравшая Швейцарию по пенальти в 1/4 финала.
В полуфинале команда Гарета Саутгейта встретится либо с Нидерландами, либо с Турцией. Эти сборные сыграют сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.
Полуфинальный матч с участием Англии пройдет 10 июля в Дортмунде.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Просто порнуха
Швейцария играла тоже в антифутбол но это объяснимо их составом и 1/4 уже потолок для них
Если атлетико побеждает на контратаках, играя в антифутбол от обороны - молодцы, результат превыше всего.
Если реал проходит сити в 1/4 лч, играя в автобус - молодцы, как ты еще такой сити обыграешь.
А вот если англия позволила себе сыграть в футбол на результат после 60 лет без трофеев - говно.
отрабатывали только пенальти)