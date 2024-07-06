Англия сыграет с Нидерландами или Турцией в полуфинале Евро-2024

Определился третий полуфиналист Евро-2024.

Место в четверке получила сборная Англии, обыгравшая Швейцарию по пенальти в 1/4 финала.

В полуфинале команда встретится либо с Нидерландами, либо с Турцией. Эти сборные сыграют сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.

Полуфинальный матч с участием пройдет 10 июля в Дортмунде.

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