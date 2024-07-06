Англия сыграет с Нидерландами или Турцией в полуфинале Евро-2024

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Определился третий полуфиналист Евро-2024.

Место в четверке получила сборная Англии, обыгравшая Швейцарию по пенальти в 1/4 финала.

В полуфинале команда Гарета Саутгейта встретится либо с Нидерландами, либо с Турцией. Эти сборные сыграют сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.

Полуфинальный матч с участием Англии пройдет 10 июля в Дортмунде.

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92 комментария
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Ужас и антифутбол эта Англия
Просто порнуха
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Выползли!
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Ну, с такой сеткой Англия вполне может до финала дойти. А там всякое может случиться. И английская пресса напишет, что Саутгейт - гений. Я в каком-то #&@#@% зазеркалье смотрю этот футбол. Ну или мы все умерли в ковидную эпоху и это сейчас в аду происходит.
+22
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Якин конечно безголовый. Зачем ставить на серию пенальти человека, который никогда не бил? Я про Аканжи. Итог он промахнулся. Гениально!
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Ответ Potapson
Выползли!
Грусть. Печаль. Тоска
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Футбол родился в Англии и там же умер.
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Ответ ss_podonok
офигенно саутгейт проводит вялым своим хейтерам по губам🤣🤣 уже в который раз 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥
Саутгейт реально топ уровень полуфинал ЧМ 2018, Финал ЧЕ 2020, теперь фот полуфинал ЧЕ2020, да ещё и пенальти научил бить, раньше англичанам такое и не снилось
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Ответ Vitor Dia
Ужас и антифутбол эта Англия Просто порнуха
Да порнуха по сравнению с этим больше интригует))
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Ответ Vitor Dia
Ужас и антифутбол эта Англия Просто порнуха
Не думаю, что есть люди, которые при просмотре порно заснуть могут) Под футбол Англии - легко, я ещё в первом матче справился)
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Ответ VMX1389
Саутгейт реально топ уровень полуфинал ЧМ 2018, Финал ЧЕ 2020, теперь фот полуфинал ЧЕ2020, да ещё и пенальти научил бить, раньше англичанам такое и не снилось
да и вылет в 1/4 от Франции на ЧМ22 явно не провал, хоть игра ужасна но пока по результату он ни одного турнира не провалил, полуфинал вовсе в коротких туринирах, где большой рандом можно считать как удачный турнир любой топ сборной
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Позорная Англия
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Ответ Don_Krebs
Худшие опасения подтверждаются, Англия будет в финале. Вся надежда на Испанию или Францию.
надежда только на Испанию.
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Ответ Омичёв
Якин конечно безголовый. Зачем ставить на серию пенальти человека, который никогда не бил? Я про Аканжи. Итог он промахнулся. Гениально!
Задумка вероятно была, чтобы Пикфорд не знал куда будет удар
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В перспективе ждет самый отстойный финал Англия Франция! Можно и не смотреть! Утром глянуть повтор и на этом халас этому скучнейшему Евро!!
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Вы говорите Саутгет, а ставить первым бить пенальти защитника без опыта пробития пенальти? Это как?
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Если Англия каким то чудом выиграет Евро, то это будет преступление против футбола
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Ответ Nikita Ufimtsev
Топ уровень, это играть в убогий, трусливый футбол с сборной стоимостью в полтора миллиарда?
Блин у них и раньше был уровень Бекхем, Оуэн Джерард, Руни, Скоулз, Лемпард и т.д. и все равно дальше четвертьфинала не проходили
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Ответ VMX1389
Саутгейт реально топ уровень полуфинал ЧМ 2018, Финал ЧЕ 2020, теперь фот полуфинал ЧЕ2020, да ещё и пенальти научил бить, раньше англичанам такое и не снилось
Топ уровень, это играть в убогий, трусливый футбол с сборной стоимостью в полтора миллиарда?
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как можно болеть за эту сборную?? они же буквально выходят с 1-минуты играть вничью. Весь матч ходили, стояли, перекатывали, когда понадобилось первым ударом в створ забили и дальше сохраняли ничейку… какой же унылый антифутбол
Швейцария играла тоже в антифутбол но это объяснимо их составом и 1/4 уже потолок для них
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Ответ 95brqzcsp9
как можно болеть за эту сборную?? они же буквально выходят с 1-минуты играть вничью. Весь матч ходили, стояли, перекатывали, когда понадобилось первым ударом в створ забили и дальше сохраняли ничейку… какой же унылый антифутбол Швейцария играла тоже в антифутбол но это объяснимо их составом и 1/4 уже потолок для них
Если аргентина побеждает на контратаках, играя от обороны - великая команда, великий месси.
Если атлетико побеждает на контратаках, играя в антифутбол от обороны - молодцы, результат превыше всего.
Если реал проходит сити в 1/4 лч, играя в автобус - молодцы, как ты еще такой сити обыграешь.

А вот если англия позволила себе сыграть в футбол на результат после 60 лет без трофеев - говно.
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Они весь турнир играли плохо от того, что
отрабатывали только пенальти)
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Ответ Bogdan Fedyuk
Если для них идеальный результат быть вечно вторыми, тогда саутгейт действительно лучший вариант
Они никогда не были "вечно вторыми", вылетали до финалов до прошлого Евро, 2 финала на всех псевдотурнирчиках сборных. Были даже турниры вроде ЧМ-1994, 1974, 1978 или Евро-2008, 1984, где они даже отбор не прошли. Вечно вторыми для них - это радость, они были хуже до Саутгейта.
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Ответ Nikita Ufimtsev
Топ уровень, это играть в убогий, трусливый футбол с сборной стоимостью в полтора миллиарда?
Посмотри на результат, а про игру все забудут
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Швейцария была лучше по игре, а Саутгейт делал всё для того, чтобы проиграть. Но каким-то чудом выиграли по пенальти. Они не должны быть в финале
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Больше всего хочется чтобы в полуфинале, кто-нибудь выбил этих снобов, пусть это будет Страна Тюльпанов!🌷
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Ответ Матрос Кот
Дания 92,Чехия 96,Италия 21 вполне годные были команды.Греция 2004 это тренерская команда. Остается Португалия 2016.
Ничего подобного - там были то, что называется сегодня автобусами, которые по 120 минут стояли низким блоком. Да, они играли с более слабыми командами иначе, но вцелом это был скучный, прагматичный футбол, который ничем не запомнился. Саутгейт не лучше и не хуже построил систему, чем тренеры этих всех команд. И нужно понимать, что времени строить что-то лучше нет. Это вот Испания или Голландия могут систему организации игры перенести, хотя тот же ван Гал всегда строил из Голландии команду с блевотной игрой полуавтобусом, там всё-таки целая система футбольная выстроена в определённом стиле. А у Англии ничего такого нет и более того, ещё и тяжелейший график встреч для всех их футболистов такой, что многие игроки не в лучшем своём состоянии на таких турнирах. Поэтому всё правильно он делал всегда.
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Ответ Bogdan Fedyuk
Я конкретно про этот Евро. А насчёт прошлых их Евро и ЧМ сам знаю, однако трофеев по прежнему нет
А они как тоттенхем )) но тут их костерят почем зря …. Будто вест бромвич
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Ответ danik 258808
да и вылет в 1/4 от Франции на ЧМ22 явно не провал, хоть игра ужасна но пока по результату он ни одного турнира не провалил, полуфинал вовсе в коротких туринирах, где большой рандом можно считать как удачный турнир любой топ сборной
Полностью согласен, играли на уровне, матч прям понравился особенно в исполнение Кейна и Сака, жаль реализовали свои моменты
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Ответ Potapson
Выползли!
Греция-2004 один в один
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Ответ Ebenya United
Футбол родился в Англии и там же умер.
Я тебя породил - я тебя и убью.
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