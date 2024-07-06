Саутгейт о критике игры Англии: «Прошу прощения. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки»
Гарет Саутгейт отреагировал на критику в адрес сборной Англии.
В 1/4 финала Евро-2024 англичане победили Швейцарию (1:1, пен. 5:3).
– Мы сыграли хорошо сегодня. Нужно было очень хорошо действовать без мяча. Швейцария – очень хорошая команда, которая создает проблемы. Нужно было качественно обороняться. Их вратаря невозможно задавить – он очень хорош. Мы сыграли очень-очень хорошо. Сака отлично справился с работой сегодня, за счет него мы создавали проблемы.
Чтобы выигрывать турниры, нужно показывать особенные качества. И эти игроки показывают характер, устойчивость. Теперь они справились с серией пенальти. Очень ими горжусь.
– Раньше мы боялись пенальти, сегодня выглядели очень уверенно. За счет чего это изменилось?
– Это был хороший рабочий процесс. Помогло и то поражение (финале Евро-2020 – Sports). Сейчас в команде больше хороших пенальтистов, чем раньше. Коул [Палмер] вышел на замену и пошел бить первым, Букайо [Сака], учитывая его историю, справился, Айвен [Тоуни] пошел бить, зная, что ради этого момента мы его и вызывали.
Очень доволен. Стоит сказать и про вратаря: если он делает один сэйв, это дает большой шанс.
– Вы с Францией думаете о том, чтобы развлекать людей?
– Прошу прощения за это. Мы играем против соперника, который пытается нас остановить. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки. Мы не так много забиваем, но мы играли против трех команд, у которых пять защитников, которые очень хорошо организованы. Иногда требуется лишнее касание, а, когда ты его делаешь, то теряешь время.
Но мы вышли в полуфинал на третьем турнире. Теперь хотим выиграть.
– Вам было приятно станцевать перед фанатами после всей этой критики?
– Ну, должно же быть какое-то удовольствие в этой работе. Если я не насладился бы этим, то не воспользовался бы моментом. Последние пара недель – это довольно сложно на человеческом уровне. Но мы боремся. И мы никогда не перестанем бороться.
Мы никогда не были в финале за пределами Англии, никогда не выигрывали Евро. Эту историю мы и хотим создать, – передает слова главного тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.
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"Национального значения" - ну тут, как стасик заблеял.. на гослужбе, ага)))))
При ничейном же счете эмоции сбрасываются, в голову снова проникают установки тренера.
Едва проползли слабейшую группу.
Едва проползли Словакию.
Едва проползли Швейцарию.
Разумеется, едва проползут Голландию, которая такая, что в любом нормальном турнире даже из группы бы не вышла.
Божечки, извините, у нас результат, успех, мы танцуем от выхода в полуфинал, «должна же быть хоть какая-то радость от этой работы» (видимо, 5 миллионов британских радостей в год не считаются).
Саутгейт - это не южные ворота, это неотвратимость победы
Ответ: "А что с ними не так?" - как раз будет красноречив. Эмоции забудутся, трофей в копилке останется