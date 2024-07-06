Саутгейт о критике игры Англии: «Прошу прощения. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Айвен Тоуни Букайо Сака Коул Палмер Футбол

Гарет Саутгейт отреагировал на критику в адрес сборной Англии.

В 1/4 финала Евро-2024 англичане победили Швейцарию (1:1, пен. 5:3). 

– Мы сыграли хорошо сегодня. Нужно было очень хорошо действовать без мяча. Швейцария – очень хорошая команда, которая создает проблемы. Нужно было качественно обороняться. Их вратаря невозможно задавить – он очень хорош. Мы сыграли очень-очень хорошо. Сака отлично справился с работой сегодня, за счет него мы создавали проблемы.

Чтобы выигрывать турниры, нужно показывать особенные качества. И эти игроки показывают характер, устойчивость. Теперь они справились с серией пенальти. Очень ими горжусь.

– Раньше мы боялись пенальти, сегодня выглядели очень уверенно. За счет чего это изменилось?

– Это был хороший рабочий процесс. Помогло и то поражение (финале Евро-2020 – Sports). Сейчас в команде больше хороших пенальтистов, чем раньше. Коул [Палмер] вышел на замену и пошел бить первым, Букайо [Сака], учитывая его историю, справился, Айвен [Тоуни] пошел бить, зная, что ради этого момента мы его и вызывали.

Очень доволен. Стоит сказать и про вратаря: если он делает один сэйв, это дает большой шанс.

– Вы с Францией думаете о том, чтобы развлекать людей?

– Прошу прощения за это. Мы играем против соперника, который пытается нас остановить. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки. Мы не так много забиваем, но мы играли против трех команд, у которых пять защитников, которые очень хорошо организованы. Иногда требуется лишнее касание, а, когда ты его делаешь, то теряешь время.

Но мы вышли в полуфинал на третьем турнире. Теперь хотим выиграть.

– Вам было приятно станцевать перед фанатами после всей этой критики?

– Ну, должно же быть какое-то удовольствие в этой работе. Если я не насладился бы этим, то не воспользовался бы моментом. Последние пара недель – это довольно сложно на человеческом уровне. Но мы боремся. И мы никогда не перестанем бороться.

Мы никогда не были в финале за пределами Англии, никогда не выигрывали Евро. Эту историю мы и хотим создать, – передает слова главного тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.

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58 комментариев
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Ждем финал Англия - Франция, 0:0 за 120 минут с минимумом моментов, и кто-то из этих инвалидов возьмет кубок. Блин, смотрю футбол с Евро-96, и такого говнища весь турнир ни разу и близко не видел!
+149
-8
+141
1/8 финала - первый удар в створ 90+5 минута. 1/4 - уже на 80й. Шах и мат тем, кто не видит, как Англия при Саутгейте семимильными шагами прогрессирует от матча к матчу!) в полуфинале если попадут в ворота на минуте 75й - эту машину будет уже не остановить.
+74
-5
+69
Ответ Ебздрогыч
Ждем финал Англия - Франция, 0:0 за 120 минут с минимумом моментов, и кто-то из этих инвалидов возьмет кубок. Блин, смотрю футбол с Евро-96, и такого говнища весь турнир ни разу и близко не видел!
Испанцы должны всех дожать, на голову лучше оставшихся сборных.
+49
-6
+43
Поэтому они угловой через своего вратаря разыгрывают и тому подобное..?
"Национального значения" - ну тут, как стасик заблеял.. на гослужбе, ага)))))
+29
-3
+26
То что сборная при пропущенном голе начинает на эмоциях лететь в атаку и забивают, говорит об одном - у игроков очень высокий класс, которая проявляется в самый нужный и адреналиновый момент.

При ничейном же счете эмоции сбрасываются, в голову снова проникают установки тренера.
+18
0
+18
Ответ Football Forever
Испанцы должны всех дожать, на голову лучше оставшихся сборных.
Испанцы против французов будут играть без 4 игроков старта... да есть игроки на замену но 4 это осень много. Например ту работу которую делал Мората ( хоть я и терпеть его не могу) не может сделать никто. Карвахаля вообще не заменить. Гави- ну выйдет ольмо с нацелен на атаку но разрешающий действие делать не может что будет проблемой и приобретение минус один ещё. Травма главного центрального защитника... ну ок выйдет надо с болями в пояснице- все щамены не равноценны кроме ольмо. Испанцы фавориты на бумаге но без 4 игроков старта я боюсь что данные французы все таки пройдут...
+23
-5
+18
Ответ Иван Иванов
Поэтому они угловой через своего вратаря разыгрывают и тому подобное..? "Национального значения" - ну тут, как стасик заблеял.. на гослужбе, ага)))))
При прошлом тренере угловые подавал Кейн.
+16
-1
+15
Станислав Саламович Саутгейт.
+9
0
+9
Ответ Marcus-light
Честно говоря, все четвертьфиналы были ужасные по качеству. Это какие-то Эйбары, а не сборные лучших игроков
Чем немцы против испанцев вам не угодили?
+8
0
+8
Родоначальники футбола хоть в полуфинале родят футбол, а не очередную блевотину?
+8
-2
+6
Ответ Иван Иванов
Поэтому они угловой через своего вратаря разыгрывают и тому подобное..? "Национального значения" - ну тут, как стасик заблеял.. на гослужбе, ага)))))
Полевой командир Гарет
+6
0
+6
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Чувак, она второе евро подряд в шаге от финала. Лучше иметь 50 ударов в створ и вылететь в группе?
Есть правда в ваших словах. Но можно посмотреть с другой стороны - защищаться всегда сложнее и психологически и физически. Плюс Англия умеет в атаку, как это бывало после пропущенных мячей. Может проще было б играть смелее и не мучаться потом в овертаймах и пенальти? Что так же накладывает и усталость и стресс. Вполне возможен вариант, что такими темпами в финале их уже полностью выжатых сметут, если это Испания будет) Если Франция - даже смотреть не будет хотеться)
+6
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+5
Бразильцы забывают, когда хотят, англичане - когда очень-очень надо
+4
0
+4
Футбольный террорист!
+4
0
+4
Честно говоря, все четвертьфиналы были ужасные по качеству. Это какие-то Эйбары, а не сборные лучших игроков
+6
-3
+3
Гарету Саламычу про окопы только осталось толкнуть и шашлычника завести штатного, Уокера например)
+3
0
+3
Ответ wadwill13
Испанцы против французов будут играть без 4 игроков старта... да есть игроки на замену но 4 это осень много. Например ту работу которую делал Мората ( хоть я и терпеть его не могу) не может сделать никто. Карвахаля вообще не заменить. Гави- ну выйдет ольмо с нацелен на атаку но разрешающий действие делать не может что будет проблемой и приобретение минус один ещё. Травма главного центрального защитника... ну ок выйдет надо с болями в пояснице- все щамены не равноценны кроме ольмо. Испанцы фавориты на бумаге но без 4 игроков старта я боюсь что данные французы все таки пройдут...
Мората будет играть
+2
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Я искренне надеюсь, что ФА продлит контракт с Саутгейтом. Ведь по их меркам это огромный успех.

Едва проползли слабейшую группу.
Едва проползли Словакию.
Едва проползли Швейцарию.
Разумеется, едва проползут Голландию, которая такая, что в любом нормальном турнире даже из группы бы не вышла.

Божечки, извините, у нас результат, успех, мы танцуем от выхода в полуфинал, «должна же быть хоть какая-то радость от этой работы» (видимо, 5 миллионов британских радостей в год не считаются).
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Эталонный физрук
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По конспектам Саламыча работает, сразу видно
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Прошу прощения, это не футбольный матч)
+2
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Хейтерки, ещё не поздно переметнуться в лагерь поклонников творчества господина Саутгейта. А через 5 лет и вовсе будут говорить, что Саутгейт сотворил чудо с составом полным капризных и так и не раскрывшихся британских поленьев.
Саутгейт - это не южные ворота, это неотвратимость победы
+3
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+2
Саутгейт на тебя вся наша надежда
+1
0
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Ответ Иван Иванов
Как не судят?? "А какой ценой добыта эта победа?"
Ну и какой ценой Аргентина выиграла ЧМ, Португалия и Греция выиграли свои Евро, Бавария выиграла последнюю свою ЛЧ? И это навскидку из того, что только я помню
Ответ: "А что с ними не так?" - как раз будет красноречив. Эмоции забудутся, трофей в копилке останется
+1
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Чувак, она второе евро подряд в шаге от финала. Лучше иметь 50 ударов в створ и вылететь в группе?
Да, этой Англии лучше вылететь в группе))
+2
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Это не футбол же, это спорт ради результата, который обычному болельщик/зрителю не интересен.
+1
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Ответ Ебздрогыч
Ждем финал Англия - Франция, 0:0 за 120 минут с минимумом моментов, и кто-то из этих инвалидов возьмет кубок. Блин, смотрю футбол с Евро-96, и такого говнища весь турнир ни разу и близко не видел!
Видимо когда греки стали чемпионами, ты где то гулял
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Ответ Marcus-light
По качеству - отвратительно. За первые 45 минут, суммарный xG был 0.34. Это меньше, чем ЛЮБАЯ команда на этом унылом ЧЕ собирала за матч. Потом ещё хуже (за исключением 10 минут второго тайма) - бей-беги, огромные разрывы в линиях, симуляции, фолы ради фола, абсолютно дворовый футбол. Вот примерно как Голландия - Турция в последние 25 минут.
xg первого тайма Испании с Германией 0,5, xg Франции с Португалией 0,1. Насчёт того, что любая команда собирала больше за матч. xg Италии в матче с испанцами 0,21
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Мне уже кажется что он установку им дает тип ребят выходим и там пас назад это самое главное, кто не отдаст того заменю! А если выиграем то вообще кайф !
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Счёт - на табло, победа не пахнет, на войне все средства хороши.
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