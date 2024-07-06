Саутгейт о критике игры Англии: «Прошу прощения. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки»

Гарет Саутгейт отреагировал на критику в адрес сборной Англии.

В 1/4 финала Евро-2024 англичане победили Швейцарию (1:1, пен. 5:3).

– Мы сыграли хорошо сегодня. Нужно было очень хорошо действовать без мяча. Швейцария – очень хорошая команда, которая создает проблемы. Нужно было качественно обороняться. Их вратаря невозможно задавить – он очень хорош. Мы сыграли очень-очень хорошо. Сака отлично справился с работой сегодня, за счет него мы создавали проблемы.

Чтобы выигрывать турниры, нужно показывать особенные качества. И эти игроки показывают характер, устойчивость. Теперь они справились с серией пенальти. Очень ими горжусь.

– Раньше мы боялись пенальти, сегодня выглядели очень уверенно. За счет чего это изменилось?

– Это был хороший рабочий процесс. Помогло и то поражение (финале Евро-2020 – Sports). Сейчас в команде больше хороших пенальтистов, чем раньше. Коул [ ] вышел на замену и пошел бить первым, [Сака], учитывая его историю, справился, [Тоуни] пошел бить, зная, что ради этого момента мы его и вызывали.

Очень доволен. Стоит сказать и про вратаря: если он делает один сэйв, это дает большой шанс.

– Вы с Францией думаете о том, чтобы развлекать людей?

– Прошу прощения за это. Мы играем против соперника, который пытается нас остановить. Это не просто футбольный матч, это момент национального значения. А на поле очень молодые игроки. Мы не так много забиваем, но мы играли против трех команд, у которых пять защитников, которые очень хорошо организованы. Иногда требуется лишнее касание, а, когда ты его делаешь, то теряешь время.

Но мы вышли в полуфинал на третьем турнире. Теперь хотим выиграть.

– Вам было приятно станцевать перед фанатами после всей этой критики?

– Ну, должно же быть какое-то удовольствие в этой работе. Если я не насладился бы этим, то не воспользовался бы моментом. Последние пара недель – это довольно сложно на человеческом уровне. Но мы боремся. И мы никогда не перестанем бороться.

Мы никогда не были в финале за пределами Англии, никогда не выигрывали Евро. Эту историю мы и хотим создать, – передает слова главного тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.

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