Англия и Швейцария ни разу не попали в створ в 1-м тайме. У команды Саутгейта 5 ударов, Якина – 1

Сборные Англии и Швейцарии не нанесли ни одного точного удара в первом тайме.

Команды Гарета Саутгейта и встречаются в четвертьфинале .

Англичане нанесли пять ударов, швейцарцы – один. Ни те, ни другие в створ не попали.

чаще владела мячом (55% против 45%), провела больше атак (17 против 12), подала больше угловых (3 против 0).

Счет в матче не открыт – 0:0.

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