Англия и Швейцария ни разу не попали в створ в 1-м тайме. У команды Саутгейта 5 ударов, Якина – 1

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Футбол

Сборные Англии и Швейцарии не нанесли ни одного точного удара в первом тайме.

Команды Гарета Саутгейта и Мурата Якина встречаются в четвертьфинале Евро-2024.

Англичане нанесли пять ударов, швейцарцы – один. Ни те, ни другие в створ не попали.

Англия чаще владела мячом (55% против 45%), провела больше атак (17 против 12), подала больше угловых (3 против 0).

Счет в матче не открыт – 0:0.

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95 комментариев
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Вчерашний матч был истинным примером уныния, 20-ти минутные перекатывания Португалии, безыдейные действия в атаке обеих команд, мука. Но даже там были хоть какие-то вспышки, хоть какая-то индивидуальность. Леау иногда пытался что-то выдумать, Мендеш носился как электричка, Мбаппе пару раз вспомнил, что он звезда, Муани. Даже Роналду хотя бы желание показывал и ускорялся.
Сегодня - просто мрак. Предложи Англии сразу выйти на пенки, они не раздумывая согласятся. Это хуже Греции 2004. Победа такой Англии или Франции на Евро станет черным днем футбола.
+160
-3
+157
Можно включать со 120й минуты
+78
0
+78
Что ж. Нейтральному болельщику интересно смотреть либо счет, либо концовки. Что б эти матчи осилить, нужно либо болеть за одну из команд, либо делать ставки. Иначе просто смысла нет.
+58
0
+58
Ответ arspurs9
Вчерашний матч был истинным примером уныния, 20-ти минутные перекатывания Португалии, безыдейные действия в атаке обеих команд, мука. Но даже там были хоть какие-то вспышки, хоть какая-то индивидуальность. Леау иногда пытался что-то выдумать, Мендеш носился как электричка, Мбаппе пару раз вспомнил, что он звезда, Муани. Даже Роналду хотя бы желание показывал и ускорялся. Сегодня - просто мрак. Предложи Англии сразу выйти на пенки, они не раздумывая согласятся. Это хуже Греции 2004. Победа такой Англии или Франции на Евро станет черным днем футбола.
Я искренне не понимаю этого сравнения. Вчера Камавинга сыграл зрелищнее и качественнее всех 22 сегодняшних футболистов суммарно. Как и Канте, как и Пепе
+32
0
+32
Ну яркого зрелища здесь изначально не прогнозировалось
+30
0
+30
Скучнейшее Евро на моей памяти. Можно было бы связать это с расширением, что попадают всякие Грузии и Албании. Но всякие Грузии и Албании как раз играли с желанием, а вот вся проблема именно в топ-сборных.
+30
0
+30
Ответ Красная стрела
Что ж. Нейтральному болельщику интересно смотреть либо счет, либо концовки. Что б эти матчи осилить, нужно либо болеть за одну из команд, либо делать ставки. Иначе просто смысла нет.
Очень давно поддерживаю сборную Англии. Я в целом фанат АПЛ и британского футбола. Поверь, даже мне смотреть это - настоящая мука. Я серьезно буду рад отлету сборной ради увольнения убийцы футбола Саутгейта.
+31
-3
+28
Скучнейший евро , если бы не было Испании на турнире смотреть вообще нечего было бы
+24
-1
+23
Тошнит от этого Евро. Фестиваль антифутбола
+23
-1
+22
И потом все удивляются, почему молодёжь выбирает тикток. Этот современный футбол можно только на скорости x1,5 смотреть.
+17
-1
+16
Ну это просто пыхтец смотреть, как они минуте на 35-ой просто встали в центре поля с мячом.
+13
0
+13
Ответ Красная стрела
Что ж. Нейтральному болельщику интересно смотреть либо счет, либо концовки. Что б эти матчи осилить, нужно либо болеть за одну из команд, либо делать ставки. Иначе просто смысла нет.
полчемпионата такие матчи((Если не больше (
+14
-1
+13
Такой матч нужно было ставить на поздний вечер. Чтобы все выспались.
+12
0
+12
Самый печальный итог этого Евро - это то что команды играющие в максимально унылый ватокат, так или иначе добиваются успеха.
Надеюсь что это не станет трендом на ближайшие годы
+9
0
+9
Даже не стал включать. Хватило вчера Франции, а ведь нам еще финал с ними смотреть.
+10
-1
+9
Ответ Vanek1411
Скучнейшее Евро на моей памяти. Можно было бы связать это с расширением, что попадают всякие Грузии и Албании. Но всякие Грузии и Албании как раз играли с желанием, а вот вся проблема именно в топ-сборных.
поначалу дело было в том, что 4 из 6 команд, занявшие третье место, выходят из группы. соответственно стратегия склонялась скорее к не пропустить, чем забить и выиграть. Почему это в плейофф продолжается я абсолюнто хз))
+8
0
+8
Ответ Владислав Сабельников
Самый печальный итог этого Евро - это то что команды играющие в максимально унылый ватокат, так или иначе добиваются успеха. Надеюсь что это не станет трендом на ближайшие годы
Франция отлетает от Испании, Англия от Швейцарии или Нидерландов (гипотетически) - никакого успеха. Осталось на это надеяться.
+7
-1
+6
Нет повести печальнее на свете
Чем повесть об игре при Саутгейте
+5
0
+5
Ответ Красная стрела
Что ж. Нейтральному болельщику интересно смотреть либо счет, либо концовки. Что б эти матчи осилить, нужно либо болеть за одну из команд, либо делать ставки. Иначе просто смысла нет.
ЧЕ вообще самый унылый за последних 7, что я видел
+5
0
+5
Игра была равна, играли два... равных соперника.
+5
0
+5
Такое ощущение, что на этом Евро команды совершенно забыли, что в первую очередь они играют ради болельщиков и зрителей. Но вместо этого они получили от тренеров, которые всеми силами вцепились в свои места и боятся их потерять, унылое зрелище.
+4
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+4
Ответ Латерали Васс и Меле
Даже не стал включать. Хватило вчера Франции, а ведь нам еще финал с ними смотреть.
Там еще Нидерланды, будь оптимистом
+3
0
+3
Может и правда нужно сокращать количество матчей. Сделали хотя бы чемпионаты в районе 16 ти команд. Сократили бы еврокубки. Чемпионат Европы вернули бы 16 команд, а то и 8-12. Лига наций это вообще дичь-убрать.Тогда можно ещё и клубный чемпионат мира органично впихнуть. Но ведь нужно больше бабок, что б растущие апетиты игроков удовлетворять и платить агентские...думаю, лет 10 такого футбола и интерес начнёт падать капитально.
+3
0
+3
Как закончат - разбудите хоть, скажите, кто дальше прошел
+3
0
+3
чемпионат европы ,где половина матчей просто тягомотина,половина матчей с обеими командами по 0 ударов.Договорняк какой то беспробудный.
+4
-1
+3
Ответ shakhrookh
Можно включать со 120й минуты
Можно вообще не включать,там и пенальти будут до утра бить
+3
0
+3
У сборной Англии уникальная способность увлечь соперников унылой игрой. Каждый матч с Англией мучение для меня , как любителя футбола
+3
0
+3
Ура! Швейцария!
+2
0
+2
За 0-0 надо обе команды выкидывать нахер
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Что ж. Нейтральному болельщику интересно смотреть либо счет, либо концовки. Что б эти матчи осилить, нужно либо болеть за одну из команд, либо делать ставки. Иначе просто смысла нет.
Верно сказано, особенно к сбороной Англии точно подмечено... Там только счёт смотреть
+2
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+2
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