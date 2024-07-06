Англия и Швейцария ни разу не попали в створ в 1-м тайме. У команды Саутгейта 5 ударов, Якина – 1
Сборные Англии и Швейцарии не нанесли ни одного точного удара в первом тайме.
Команды Гарета Саутгейта и Мурата Якина встречаются в четвертьфинале Евро-2024.
Англичане нанесли пять ударов, швейцарцы – один. Ни те, ни другие в створ не попали.
Англия чаще владела мячом (55% против 45%), провела больше атак (17 против 12), подала больше угловых (3 против 0).
Счет в матче не открыт – 0:0.
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Сегодня - просто мрак. Предложи Англии сразу выйти на пенки, они не раздумывая согласятся. Это хуже Греции 2004. Победа такой Англии или Франции на Евро станет черным днем футбола.
Надеюсь что это не станет трендом на ближайшие годы
Чем повесть об игре при Саутгейте