«Жирона» купит ван де Бека у «МЮ» за 500 тысяч евро. Его брали за 39 млн в 2020-м

«Жирона» подпишет хабвека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

По данным Relevo, сумма сделки составит 500 тысяч евро. Срок контракта ван де Бека с « » истекает следующим летом.

Напомним, что нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.

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