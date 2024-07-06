«Жирона» купит ван де Бека у «МЮ» за 500 тысяч евро. Его брали за 39 млн в 2020-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Жирона Донни ван де Бек деньги Футбол

«Жирона» подпишет хабвека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

По данным Relevo, сумма сделки составит 500 тысяч евро. Срок контракта ван де Бека с «МЮ» истекает следующим летом.

Напомним, что нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.

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43 комментария
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Ну в принципе сделка вполне выгодная и успешная.

Деньги вложены не зря.
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Ответ upuckuH
Проект Аякс не удался. Но затейника продлили !
Его при Сульшере брали еще. лишь бы комментарий безмозглый написать...
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+34
Вот и топовые продажи от МЮ подъехали. Поздравляю фанатов этого клуба, особенно Кверти. За Антони покупателю будут доплачивать?
+30
-5
+25
Ответ Владлен Казаков_1116128552
Вот это работа Ман Юнайтед,браво какая выгодная сделка
Тут скорее смотрели на высокую зарплату в 120 тыс в неделю в неделю, которую можно будет скинуть.
+14
-2
+12
Ответ Homelander_666
Вот и топовые продажи от МЮ подъехали. Поздравляю фанатов этого клуба, особенно Кверти. За Антони покупателю будут доплачивать?
Ну полноте вам. Если де бек 0,5 потянул, то за Антоху придется 4, а то и все 5 вывалить
+12
0
+12
Вот это работа Ман Юнайтед,браво какая выгодная сделка
+10
-2
+8
Ответ Con$tantine
Купить за 0,5 млн евро стоит уже хотя бы ради перепродажи. Он по-любому стоит дороже
В условные Зенит или Спартак можно будет втюхать в районе 10 лямов
+7
0
+7
Ну с такими продажами любой комментатор со Sports может прямо сейчас идти и руководить МЮ.
+6
0
+6
Ответ Dred
Тут скорее смотрели на высокую зарплату в 120 тыс в неделю в неделю, которую можно будет скинуть.
С каких пор в мю 120 это высокая?
+7
-1
+6
Ответ TaR
Ну в принципе сделка вполне выгодная и успешная. Деньги вложены не зря.
Купить за 0,5 млн евро стоит уже хотя бы ради перепродажи. Он по-любому стоит дороже
+5
-1
+4
Ответ upuckuH
Проект Аякс не удался. Но затейника продлили !
Как говорится «с подливой»)
+4
0
+4
Ответ Владлен Казаков_1116128552
Вот это работа Ман Юнайтед,браво какая выгодная сделка
Продали лавочника, а не расторгли контракт с выплатой неустойки - для МЮ уже успех))
+ разгрузили зп
+3
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+3
Один знаток тут писал что зиеш без бека, деньги на ветер, что бек везде заиграет, а зиеш пропадет. Походу и правда им нужно вместе играть)
+2
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+2
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Он так плох, что его просто выкидывают? Тем более в системе Тен Хага давно. Что не так с ним? За Аякс весьма неплохо смотрелся
После травм не вернулся на свой уровень + игрок зависимый от схемы, был разбор на спортсе, можешь по его тэгу найти)
+2
0
+2
"Сумма смешная, но выгода в экономии зарплаты"
Контракт истекает через год 💀
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Очень смешная сумма трансфера.
Но выгода конечно в экономии на зп.
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Амортизация, износ, усушка, утруска...
+2
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+1
Успешные американские инвесторы, показали всем как на футболе деньги делать)
+1
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Ответ гель кристины
А Зиеш как поживает?
В сарае вроде,матч в лиге чемпионов смотрел. игру ведет все стандарты, ну все то что делал в Аяксе
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Ответ Homelander_666
Вот и топовые продажи от МЮ подъехали. Поздравляю фанатов этого клуба, особенно Кверти. За Антони покупателю будут доплачивать?
Если мансю, шарка и каких-нибудь фанатов Ливерпуля поставить в руководство МЮ, то они и то столько ерунды не натворят, сколько само руководство МЮ
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Ответ Илья Вульвач
Ну полноте вам. Если де бек 0,5 потянул, то за Антоху придется 4, а то и все 5 вывалить
Это в литрах или килограммах?
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Ответ Hello Bitches
После травм не вернулся на свой уровень + игрок зависимый от схемы, был разбор на спортсе, можешь по его тэгу найти)
Про травму слышал, про зависимость - нет. Благодарю, посмотрю. Мне он разноплановым показался в Аяксе, но в МЮ на момент прихода не хватало физических кондиций, уступал в борьбе и терял пространство.
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Ответ Con$tantine
Купить за 0,5 млн евро стоит уже хотя бы ради перепродажи. Он по-любому стоит дороже
Я думаю там в сделку включат процент для перепродажи .И зарплата у него немалая .Для всех выгодная сделка
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Ответ Жил был пес
Один знаток тут писал что зиеш без бека, деньги на ветер, что бек везде заиграет, а зиеш пропадет. Походу и правда им нужно вместе играть)
А Зиеш как поживает?
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Ответ гель кристины
А Зиеш как поживает?
Корову купил, сарай построил - а тебе зачем?
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"Аякс" - футбольный инкубатор в хорошем смысле слова и что говорить, умеют они продавать, на это и заточены: вырастить и продать.
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Просто уровень
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Инфляция
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Аякс регулярно разводит топ клубы на бабло продавая деревья, ещё и могут с дефектом продать в виде проблем с сердцем. (что у них за опыты над молодёжкой ставят или фарму какую дают, что кардиостимуляторы потом надо)
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Позорный менеджмент МЮ, во всей своей красе. Я не удивлён.
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