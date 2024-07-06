«Жирона» купит ван де Бека у «МЮ» за 500 тысяч евро. Его брали за 39 млн в 2020-м
«Жирона» подпишет хабвека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
По данным Relevo, сумма сделки составит 500 тысяч евро. Срок контракта ван де Бека с «МЮ» истекает следующим летом.
Напомним, что нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро.
Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.
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Деньги вложены не зря.
+ разгрузили зп
Контракт истекает через год 💀
Но выгода конечно в экономии на зп.