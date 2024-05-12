«Айнтрахт» не выкупит ван де Бека за 13 млн евро. Хавбек вернется в «МЮ»
«Айнтрахт» не будет выкупать Донни ван де Бека за 13 млн евро.
По окончании аренды хавбек вернется в «Манчестер Юнайтед», а летом снова сменит клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Статистику ван де Бека можно изучить здесь.
В Нидерланды обратно нужно ехать, 27 лет всего лишь ещё можно восстановить карьеру.
Можно пойти в Барселону, там нужен опорник, хоть какой. Лишь бы бегал и навязывал борьбу. Техники не требуется. Просто заткнуть дыру. Может, перезапустит карьеру.