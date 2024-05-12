«Айнтрахт» не выкупит ван де Бека за 13 млн евро. Хавбек вернется в «МЮ»

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Донни ван де Бек деньги Футбол

«Айнтрахт» не будет выкупать Донни ван де Бека за 13 млн евро.

По окончании аренды хавбек вернется в «Манчестер Юнайтед», а летом снова сменит клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Статистику ван де Бека можно изучить здесь.

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5 комментариев
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Гет Бек
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Это и не удивительно, учитывая, что он и в Айнтрахте особо не играл.
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Логично чувак 8 матчей в бундесе провел, в среднем по тайму на матч. Да и никаких 13 млн не стоит уже.
В Нидерланды обратно нужно ехать, 27 лет всего лишь ещё можно восстановить карьеру.
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Летнее ТО ещё не открыто, но усиления уже начались
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Когда он играл в Аяксе, посмотрел пару его матчей лигочемпионских - ну такое Буратино, ни принять, ни обработать, ни пас вырезать. Откуда у него такая пресса была, ХЗ. Не удивительно, что он нигде не заиграл.
Можно пойти в Барселону, там нужен опорник, хоть какой. Лишь бы бегал и навязывал борьбу. Техники не требуется. Просто заткнуть дыру. Может, перезапустит карьеру.
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