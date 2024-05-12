«Айнтрахт» не выкупит ван де Бека за 13 млн евро. Хавбек вернется в «МЮ»

«Айнтрахт» не будет выкупать Донни ван де Бека за 13 млн евро.

По окончании аренды хавбек вернется в « », а летом снова сменит клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Статистику ван де Бека можно изучить здесь.