Касильяс о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей»: «В 2008-м мы тоже были маленькими и неопытными – и победили Германию»

Теги Йенс Леманн Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2008 Евро-2024 Футбол

Икер Касильяс прокомментировал слова Йенса Леманна о сборной Испании.

Леманн был вратарем сборной Германии в том финале в Вене (финал Евро-2008, где сборная Испании обыграла Германию со счетом 1:0 – Спортс). Что вы думаете о его словах, что игроки нынешней Испании «невысокие и неопытные, команда детей»?

– Ну, возможно, ему придется пожалеть о своих словах, да? На самом деле, Леманн – очень хороший человек. Мне придется напомнить ему об этом.

Я не думаю, что мы маленькие и неопытные, но если он так говорит... В 2008 году мы были такими, маленькими и неопытными, очень похожими на нынешних. И тогда мы победили Германию.

Есть ли у вас другие воспоминания об отборочном турнире чемпионата мира 2010 года и полуфинале против немцев?

– Да, это был другой контекст, ничего общего с 2008 годом. Тогда мы уже два года были командой, которую все хотели победить, но знали, что это невозможно. Мы встретились с Германией, у которой по-прежнему были сильные игроки, но также появились молодые, такие как Нойер и Мюллер, которые в итоге стали чемпионами мира в Бразилии в 2014 году.

Нельзя сказать, что это был легкий полуфинал, но мы играли хорошо и заслуженно победили, – сказал бывший вратарь «Реала» и сборной Испании.

Сегодня сборная Испании встретится с командой Германии в 1/4 финала Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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38 комментариев
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Ну тогда у вас был такой состав- ого-го-го....Только мечтать и мечтать. Хаби Алонсо, Фабрегас, Касорла..на замену выходили. В то время Мората, Руис Ойарсабаль, или Ферран Торрес во вторую сборную не попали бы.
+33
-6
+27
Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Возможно человек перепутал с Сенной или Капдевильей, все-таки тоже игроки из желтой субмарины.
+10
-4
+6
Та Испания была прекрасна, и там не было столько молодых игроков как сегодня)
+5
0
+5
Ответ &_Bishep_&
Ну тогда у вас был такой состав- ого-го-го....Только мечтать и мечтать. Хаби Алонсо, Фабрегас, Касорла..на замену выходили. В то время Мората, Руис Ойарсабаль, или Ферран Торрес во вторую сборную не попали бы.
Касорлы не было в 2008 году ,
+6
-3
+3
Ответ Aleksey Dolmatov
Пуьоль, Сенна, Вилья и Капдевила тоже детишками были?
Та малолетки беспредельщики) Особенно 32 летний Маркос Сенна)
+3
0
+3
Ответ AC_Milan_7
Та Испания была прекрасна, и там не было столько молодых игроков как сегодня)
А еще там был капитан так капитан, а не недоразумение-предатель
+3
0
+3
Ответ &_Bishep_&
Ну тогда у вас был такой состав- ого-го-го....Только мечтать и мечтать. Хаби Алонсо, Фабрегас, Касорла..на замену выходили. В то время Мората, Руис Ойарсабаль, или Ферран Торрес во вторую сборную не попали бы.
Родри, например, не слабее Бускетса.
+4
-2
+2
Ответ Gleb
Родри, например, не слабее Бускетса.
Ну Педри и Руиса нельзя сравнивать с Хави и Иньестой. Симону далеко до Каса, про Морату и Торреса я молчу
+2
0
+2
Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Был
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Касорлы в 2010 не было.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Крутенко
Та малолетки беспредельщики) Особенно 32 летний Маркос Сенна)
Карлос Марчена ещё
+1
0
+1
Касильяс напоминает черепаху Тортиллу, которая вспоминает, что была когда-то молодая))
+1
0
+1
Пуьоль, Сенна, Вилья и Капдевила тоже детишками были?
+1
0
+1
Ну вот проиграют сегодня испанцы и что тогда?
+3
-2
+1
Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Он же два Евро кажется выиграл, а чемпионат мира в ЮАР пропустил
0
0
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Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Значит это был его однофамилец и тёзка, причем очень похожий на него и внешне и по игре. Например в матче против нас на замену выходил вместо Иньесты.
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Ответ Павел Битков
Леманн туповат видимо. Злить соперников перед матчем - худшее, что можно сделать.
А Лемману что ему на поле не выходить. К тому же он прав, эта команда на вырост, что-то вроде команды 2006 года, однако на немцев их однозначно хватит
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Ответ &_Bishep_&
Ну тогда у вас был такой состав- ого-го-го....Только мечтать и мечтать. Хаби Алонсо, Фабрегас, Касорла..на замену выходили. В то время Мората, Руис Ойарсабаль, или Ферран Торрес во вторую сборную не попали бы.
Ну так леманн втирает не про имена испанцев, а про рост её игроков и неопытность на больших турнирах, так как большая часть нынешней фурии на таких не играла
да и в 2008 испания до того самого евро была обыкновенной сборной аля португалия, которая вроде и подбор игроков хороший всегда имела, но не имела амбиций, да и вся средняя линия преимущественно всегда была метр с кепкой, как и нападение, если говорить о физических параметрах
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Ответ Gleb
Родри, например, не слабее Бускетса.
Согласен, но Бускетс тогда и не играл за сборную, а в Барсе был основным Туре
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Ответ corazon blanco
Возможно человек перепутал с Сенной или Капдевильей, все-таки тоже игроки из желтой субмарины.
Да нет, не перепутал. На замену выходил.
0
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Ответ Gleb
Родри, например, не слабее Бускетса.
По мне, так по сильнее будет. Удар лучше, в единоборствах и как волнорез предпочтительнее.
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Ответ vtsch4svws
Рауль Ой 🤭
Рауль, это звезда клубного футбола. Увы, так. На крупных турнирах ему не разу не удалось помочь сборной.
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детишки из песочницы вернулись
+2
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Ответ Marcus-light
Надеюсь, вы несерьёзно.
Абсолютно серьёзно
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Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
Был, в заявке точно, и на замену вроде выходил
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Ответ Верховный Лорд
Ну Педри и Руиса нельзя сравнивать с Хави и Иньестой. Симону далеко до Каса, про Морату и Торреса я молчу
Согласен, у этой команды просто другие сильные стороны)
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Ответ <Inter>
Касорлы не было в 2008 году ,
180 мин. отыграл на турнире.
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У той сборной не было не одного слабого места на поле, а у это есть.
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Леманн сделал идеальный кликбейт банальной фразой
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Глупость какая... основа Испании 08 явно не являлась не опытной, ведь уже давным-давно играли и за сборную, и в плей-офф еврокубков.

А нынешний состав как раз таки не опытным можно назвать, ведь из всего состава лишь несколько игроков с таким опытом.
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