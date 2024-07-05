Касильяс о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей»: «В 2008-м мы тоже были маленькими и неопытными – и победили Германию»

Икер Касильяс прокомментировал слова Йенса Леманна о сборной Испании.

– Леманн был вратарем сборной Германии в том финале в Вене (финал , где сборная Испании обыграла Германию со счетом 1:0 – Спортс). Что вы думаете о его словах, что игроки нынешней «невысокие и неопытные, команда детей»?

– Ну, возможно, ему придется пожалеть о своих словах, да? На самом деле, – очень хороший человек. Мне придется напомнить ему об этом.

Я не думаю, что мы маленькие и неопытные, но если он так говорит... В 2008 году мы были такими, маленькими и неопытными, очень похожими на нынешних. И тогда мы победили Германию.

– Есть ли у вас другие воспоминания об отборочном турнире чемпионата мира 2010 года и полуфинале против немцев?

– Да, это был другой контекст, ничего общего с 2008 годом. Тогда мы уже два года были командой, которую все хотели победить, но знали, что это невозможно. Мы встретились с Германией, у которой по-прежнему были сильные игроки, но также появились молодые, такие как Нойер и Мюллер, которые в итоге стали чемпионами мира в Бразилии в 2014 году.

Нельзя сказать, что это был легкий полуфинал, но мы играли хорошо и заслуженно победили, – сказал бывший вратарь « » и сборной Испании.

Сегодня сборная Испании встретится с командой Германии в 1/4 финала . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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