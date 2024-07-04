Педри о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей» и «невысокими»: «В «Барсе» все тоже были маленькими, но побеждали»

Теги Йенс Леманн Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Педри Футбол

Педри ответил на слова Йенса Леманна о сборной Испании.

Бывший вратарь сборной Германии, говоря о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024описал испанцев так: «Команда детей, невысокие и неопытные». 

«Меня это не беспокоит. В «Барселоне» все тоже были маленькими, но побеждали», – сказал полузащитник сборной Испании.

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35 комментариев
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Изначально Леманн фигню сморозил про рост. Ладно еще про возраст,но опять таки там только Ямаль ребенок, но про рост. Испанцы всегда были невысокими, однако немцы стабильно вылетали от них. Последний раз немцы выигрывали у испанцев в официальном матче на Евро 88.
+53
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+51
Ответ Peter Parker
Боже, всей сборной уже высказались. Осталось только хором после исполнения гимна крикнуть: мы не сборная детей. Понятное дело, что сейчас эпоха медиа, но отвлекаться и распыляться на такие мелочи… Как по мне, уровень испанских футболистов достаточно высокий, чтобы не обращать внимания на такие слова
Они высказались не из того что слова Леманна их задело, а за то что им журналисты задают вопросы в этой теме.
+27
-4
+23
Я не понял, а чего все прицепились к этому ?
Он же имел в виду положительном смысле: молодые, невысокие и техничные.
Или лучше быть старперами-дуболомами
+13
0
+13
Ответ Men77
Изначально Леманн фигню сморозил про рост. Ладно еще про возраст,но опять таки там только Ямаль ребенок, но про рост. Испанцы всегда были невысокими, однако немцы стабильно вылетали от них. Последний раз немцы выигрывали у испанцев в официальном матче на Евро 88.
«последний раз немцы выиграли у испанцев в 88»
Звучит красиво, а на деле не скажешь, сколько раз они встречались друг с другом? Ведь должно совпасть много вещей, чтобы эти сборные пересеклись на евро, которое проводится раз в 4 года

P.s.
Нашел историю противостояния этих сборных на евро
2008: финал и 1988 (о чем ты пишешь)
+11
-3
+8
Пуйоль был невысоким(для защитника), помню как он выкинул немцев из ЧМ 10 года забив головой)
+7
-4
+3
Говоря дети, Леман в первую очередь имел в виду неопытность на международном уровне. У многих испанцев действительно мало опыта в еврокубках и за сборную в решающих стадиях против сильных конкурентов.
+3
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+2
Ответ Дворовый футболист
«последний раз немцы выиграли у испанцев в 88» Звучит красиво, а на деле не скажешь, сколько раз они встречались друг с другом? Ведь должно совпасть много вещей, чтобы эти сборные пересеклись на евро, которое проводится раз в 4 года P.s. Нашел историю противостояния этих сборных на евро 2008: финал и 1988 (о чем ты пишешь)
6 офиц.матчей не выигрывают. Во всех турнирах.
+2
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Ответ Burel
Я не понял, а чего все прицепились к этому ? Он же имел в виду положительном смысле: молодые, невысокие и техничные. Или лучше быть старперами-дуболомами
Невысокие люди злобные, потому и прицепились
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Ответ Bayern2004
Справедливости ради каждый человек имеет право на своё мнение. Леманн,далеко не последний человек в истории сборной Германии не исключение. Но как мне кажется,не нужно делать акцент на возрасте и росте игроков соперника. Во первых,это примитивно. Ну как сказать типо :у него рожа топором,как он может забить? А топор может очень хорошо отходить. Ну и второе. Был такой футболист по имени Томас "Icke" Хёсслер,великий футболист в составе сборной Германии. Его рост (спецом не пишу, кому интересно найдёте в сети) не помешал стать ему Чемпионом Мира 1990 и Чемпионом Европы 1996.
Интересно что думает Икке, когда видит очередной штрафной в исполнении Роналдо.
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Ответ QWertY
Пуйоль был невысоким(для защитника), помню как он выкинул немцев из ЧМ 10 года забив головой)
А Маскерано в защите тоже все единоборства снимал верховые, я на стадионе обалдел от грамотной игры его
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Ответ Дворовый футболист
«последний раз немцы выиграли у испанцев в 88» Звучит красиво, а на деле не скажешь, сколько раз они встречались друг с другом? Ведь должно совпасть много вещей, чтобы эти сборные пересеклись на евро, которое проводится раз в 4 года P.s. Нашел историю противостояния этих сборных на евро 2008: финал и 1988 (о чем ты пишешь)
Причему тут только Евро? Речь о шла о всех официальных матчах, в т.ч. и ЧМ.
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Ответ AprasidzE
Невысокие люди злобные, потому и прицепились
Невысокие когда последний раз брали ЛЧ - девять лет прошло, теперь последний из них если пробегает 50 метров, то всё: сенсация на первых страницах футбольной прессы ☝🏻🤣
+4
-3
+1
Боже, всей сборной уже высказались. Осталось только хором после исполнения гимна крикнуть: мы не сборная детей.
Понятное дело, что сейчас эпоха медиа, но отвлекаться и распыляться на такие мелочи…
Как по мне, уровень испанских футболистов достаточно высокий, чтобы не обращать внимания на такие слова
+9
-8
+1
А сейчас большие стали, почему то сейчас не побеждает барса
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Ответ Bunyod Turgunov
Они высказались не из того что слова Леманна их задело, а за то что им журналисты задают вопросы в этой теме.
- Мы не дети
- Нам все равно(журналисты)
- Нет, постойте
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Ответ Men77
Изначально Леманн фигню сморозил про рост. Ладно еще про возраст,но опять таки там только Ямаль ребенок, но про рост. Испанцы всегда были невысокими, однако немцы стабильно вылетали от них. Последний раз немцы выигрывали у испанцев в официальном матче на Евро 88.
Хахаха
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Да и уже не скажешь что Испания низкорослая сборная. Педри, Кукурелья и Карвахаль 173см самые низкие там, остальные из основы 180 и выше. Вратарь, центральные защитники, Родри и Мората высокие и мощные ребята
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Стоило Леманну раз в 10 лет дать интервью, всё, врагтвсез и вся))) Условные Невиллы каждый день чушь несут и ладно
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Ответ Men77
Изначально Леманн фигню сморозил про рост. Ладно еще про возраст,но опять таки там только Ямаль ребенок, но про рост. Испанцы всегда были невысокими, однако немцы стабильно вылетали от них. Последний раз немцы выигрывали у испанцев в официальном матче на Евро 88.
Если судить по официальным матчам, то Испании далеко до Германии по титулам!
+2
-2
0
Справедливости ради каждый человек имеет право на своё мнение.
Леманн,далеко не последний человек в истории сборной Германии не исключение.
Но как мне кажется,не нужно делать акцент на возрасте и росте игроков соперника.
Во первых,это примитивно.
Ну как сказать типо :у него рожа топором,как он может забить?
А топор может очень хорошо отходить.
Ну и второе.
Был такой футболист по имени Томас "Icke" Хёсслер,великий футболист в составе сборной Германии.
Его рост (спецом не пишу, кому интересно найдёте в сети) не помешал стать ему Чемпионом Мира 1990 и Чемпионом Европы 1996.
+1
-1
0
Ответ Men77
Изначально Леманн фигню сморозил про рост. Ладно еще про возраст,но опять таки там только Ямаль ребенок, но про рост. Испанцы всегда были невысокими, однако немцы стабильно вылетали от них. Последний раз немцы выигрывали у испанцев в официальном матче на Евро 88.
чего не скажешь о педри и Барселоне
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Ответ Men77
Причему тут только Евро? Речь о шла о всех официальных матчах, в т.ч. и ЧМ.
Ты прав, не так прочитал
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Ответ Дворовый футболист
«последний раз немцы выиграли у испанцев в 88» Звучит красиво, а на деле не скажешь, сколько раз они встречались друг с другом? Ведь должно совпасть много вещей, чтобы эти сборные пересеклись на евро, которое проводится раз в 4 года P.s. Нашел историю противостояния этих сборных на евро 2008: финал и 1988 (о чем ты пишешь)
1/2 ЧМ в 2010 ещё
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"Баскетболисты" явно не в моде на ЧЕ.. Не зря две шпалы возглавляют антирейтинг по xG.. Одна уже съехала.. Вторая готовится.. А-ха-ха-ха.. ☝️😃🤣
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Ответ Mukhan Sadybekov
Вся сборная ФРГ не стоит одного Родри. Ну за исключением Крооса
А Гюндоган, Нойер, Рюдигер, Киммих?
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Ещё в Барсе был Педрито, которого заставили сменить имя на футболке на Педро
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Ответ Tarnung
Интересно что думает Икке, когда видит очередной штрафной в исполнении Роналдо.
Добрый вечер Tarnung.
Ну учитывая статистику Томаса,а 11 голов за сборную это серьёзный результат и его феноменальное мастерство в пробитии штрафных,то думается Хёсслер удовлетворенно смотрит на подвиги Криштиану.
Ок,не считая последние 59 штрафных португальца.
Но это не проблема Томаса.
Это вопрос менеджмента сборной Португалии.
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