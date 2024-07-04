Педри о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей» и «невысокими»: «В «Барсе» все тоже были маленькими, но побеждали»
Педри ответил на слова Йенса Леманна о сборной Испании.
Бывший вратарь сборной Германии, говоря о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024, описал испанцев так: «Команда детей, невысокие и неопытные».
«Меня это не беспокоит. В «Барселоне» все тоже были маленькими, но побеждали», – сказал полузащитник сборной Испании.
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Он же имел в виду положительном смысле: молодые, невысокие и техничные.
Или лучше быть старперами-дуболомами
Звучит красиво, а на деле не скажешь, сколько раз они встречались друг с другом? Ведь должно совпасть много вещей, чтобы эти сборные пересеклись на евро, которое проводится раз в 4 года
P.s.
Нашел историю противостояния этих сборных на евро
2008: финал и 1988 (о чем ты пишешь)
Понятное дело, что сейчас эпоха медиа, но отвлекаться и распыляться на такие мелочи…
Как по мне, уровень испанских футболистов достаточно высокий, чтобы не обращать внимания на такие слова
- Нам все равно(журналисты)
- Нет, постойте
Леманн,далеко не последний человек в истории сборной Германии не исключение.
Но как мне кажется,не нужно делать акцент на возрасте и росте игроков соперника.
Во первых,это примитивно.
Ну как сказать типо :у него рожа топором,как он может забить?
А топор может очень хорошо отходить.
Ну и второе.
Был такой футболист по имени Томас "Icke" Хёсслер,великий футболист в составе сборной Германии.
Его рост (спецом не пишу, кому интересно найдёте в сети) не помешал стать ему Чемпионом Мира 1990 и Чемпионом Европы 1996.
Ну учитывая статистику Томаса,а 11 голов за сборную это серьёзный результат и его феноменальное мастерство в пробитии штрафных,то думается Хёсслер удовлетворенно смотрит на подвиги Криштиану.
Ок,не считая последние 59 штрафных португальца.
Но это не проблема Томаса.
Это вопрос менеджмента сборной Португалии.