Педри о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей» и «невысокими»: «В «Барсе» все тоже были маленькими, но побеждали»

Педри ответил на слова Йенса Леманна о сборной Испании.

Бывший вратарь сборной , говоря о предстоящем матче 1/4 финала , описал испанцев так: «Команда детей, невысокие и неопытные».

«Меня это не беспокоит. В «Барселоне» все тоже были маленькими, но побеждали», – сказал полузащитник сборной .

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