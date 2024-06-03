Зарема Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах и борются только за эфир на разных программах»

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Евгений Мележиков Венеция РБ Лейпциг Доменико Тедеско Зарема Салихова Паоло Ваноли Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова высказалась о Паоло Ваноли и Доменико Тедеско.

Накануне «Венеция» под руководством Ваноли обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон.

«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал. Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси».

Могу возразить Евгению Мележикову, что Ваноли боялся своей тени. Мне он всегда прямо высказывал, что его не устраивало в работе клуба и как он видит разрешение ситуации. Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани. Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. Ваноли, естественно, был в постоянной коммуникации со спортивным директором, который решал абсолютно все вопросы спортивного департамента. Это далеко не только трансферы.

Так же делал Тедеско, и это принесло серебро, то есть схема вполне рабочая. После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел ее в Серию А.

Может, кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное, за что они борются, – это эфир-часы в разных ТВ и ютуб-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ваноли руководил московским клубом с декабря 2021 года по июнь 2022 года, принеся красно-белым победу в Кубке России. Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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30 комментариев
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ну если знаешь что будет по итогу, чего Абаскаля травила епт
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Как только кто-то из тренеров или игроков, которые были в "её время" достигает успеха, она включает режим лягушки-путешественницы: "Это Я, Я, Я его в клуб привела! Или менеджер, которого Я, Я, Я в клуб посоветовала!"

Поначалу Клермон неплохо шёл в Лиге1, а Кофрие попал в какую-то там символическую сборную - она сразу включилась "как не стыдно было засирать Кофрие, а теперь он в Лиге 1". Но вот конец сезона, и... Зарема, не хочешь высказаться, КАКОЕ в таблице Лиги 1 занял Клермон с "топовым Кофрие", а также с Николсоном, "купленным в Спартак топовым менеджером Каттани"? А про Абаскаля, которого привёл в Спартак "топовый менеджер Каттани", после чего быстро свалил, ничего сказать не хочешь? Или прямо сейчас это невыгодно?
+12
-3
+9
а Черчесов будет успешно работать в Казахстане
+9
-1
+8
Ответ TheSportNik
Реально Ваноли неплохо Венецию тренировал, а вот у Тедеско сильный состав Бельгии, тут ожидаемо.
Если у Тедеско сильный состав, то тогда можно сказать, что и у Венеции состав сильнее, чем у других клубов Серии Б. Из всех клубов чемпионата легионеров больше только у Пармы, а из более дорогих клубов, выступивших хуже Венеции, только Сампдория. Но у них там всё плохо
+5
-1
+4
Зарема Салихова: Соскучились?.. Вот она я...
+5
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Раунд аднако...
+4
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Не все. Мостовой все-таки учиться пошел.
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"Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани. Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. " - То ли дело Зарема, великий спец по спортивной части, всегда могла найти ответ, верим!
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А че про Рыжего ни слова? Ты ж его в Спартак сосватала, по цвету выбирала.
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а Эмери не из этой серии?
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зарема опять ветеранам базы принесла
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Почему она называет Мостового экспертом ?
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Бггг, про Эмери промолчала)))
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Кто же будет спорить с очевидным ?
Это были попадания , но были попадания ))
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«Ветераны,эксперты и блогеры» занимаются своим делом - выступая в медиа, рассказывают из года в год одно и то же. Почему у «Спартака» один трофей за десятилетие. И при Федуне и при Зареме и при прочих. Имеют право.
Что не отменяет серьезного успеха Тедеско и локального успеха Ваноли в Европе
+2
-2
0
Вот именно в Европе,а не вонючем Спартаке ) сама не поняла что и написала 👏👏👏👏😂
+3
-3
0
Реально Ваноли неплохо Венецию тренировал, а вот у Тедеско сильный состав Бельгии, тут ожидаемо.
+2
-2
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когда дела твоего клуба не очень , остается вспоминать , предполагать , размышлять...на ать и ять ...
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У стареющей дамы комплекс содержанки.
Да мы все уже поняли, что Вы "всего добились сами". И что, только благодаря Вашим талантам, Земля не налетела на небесную ось.
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Сама же тоже ради внимания только набрасывает в вентилятор 🙂
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Ответ Теория черного лебедя
Если у Тедеско сильный состав, то тогда можно сказать, что и у Венеции состав сильнее, чем у других клубов Серии Б. Из всех клубов чемпионата легионеров больше только у Пармы, а из более дорогих клубов, выступивших хуже Венеции, только Сампдория. Но у них там всё плохо
Согласен.
0
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0
Ответ .ru
Зарема Салихова: Соскучились?.. Вот она я...
Ну прям оооочень ☺️☺️☺️
+1
-1
0
Ответ banchik1
"Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани. Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. " - То ли дело Зарема, великий спец по спортивной части, всегда могла найти ответ, верим!
Учитывая уровень наших спортменеджеров + уровень их мнения о себе, я допускаю, что простого желания вникнуть и спросить у разных специалистов могло хватить Зареме, чтобы быть той же квалификации, что и Мележиков. Или даже выше))
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Ответ urloff
Не все. Мостовой все-таки учиться пошел.
Боюсь, он там не учится, а преподает.
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Ответ Alexander Baskakov
Вот именно в Европе,а не вонючем Спартаке ) сама не поняла что и написала 👏👏👏👏😂
Кокаин не пахнет
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