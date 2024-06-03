Зарема Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах и борются только за эфир на разных программах»

Зарема Салихова высказалась о Паоло Ваноли и Доменико Тедеско.

Накануне «Венеция» под руководством Ваноли обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон.

«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал. Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси».

Могу возразить Евгению Мележикову, что Ваноли боялся своей тени. Мне он всегда прямо высказывал, что его не устраивало в работе клуба и как он видит разрешение ситуации. Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани. Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. Ваноли, естественно, был в постоянной коммуникации со спортивным директором, который решал абсолютно все вопросы спортивного департамента. Это далеко не только трансферы.

Так же делал Тедеско, и это принесло серебро, то есть схема вполне рабочая. После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел ее в Серию А.

Может, кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное, за что они борются, – это эфир-часы в разных ТВ и ютуб-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ваноли руководил московским клубом с декабря 2021 года по июнь 2022 года, принеся красно-белым победу в Кубке России. Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.