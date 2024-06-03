Зарема Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах и борются только за эфир на разных программах»
Зарема Салихова высказалась о Паоло Ваноли и Доменико Тедеско.
Накануне «Венеция» под руководством Ваноли обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон.
«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал. Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси».
Могу возразить Евгению Мележикову, что Ваноли боялся своей тени. Мне он всегда прямо высказывал, что его не устраивало в работе клуба и как он видит разрешение ситуации. Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани. Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. Ваноли, естественно, был в постоянной коммуникации со спортивным директором, который решал абсолютно все вопросы спортивного департамента. Это далеко не только трансферы.
Так же делал Тедеско, и это принесло серебро, то есть схема вполне рабочая. После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел ее в Серию А.
Может, кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное, за что они борются, – это эфир-часы в разных ТВ и ютуб-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ваноли руководил московским клубом с декабря 2021 года по июнь 2022 года, принеся красно-белым победу в Кубке России. Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
Поначалу Клермон неплохо шёл в Лиге1, а Кофрие попал в какую-то там символическую сборную - она сразу включилась "как не стыдно было засирать Кофрие, а теперь он в Лиге 1". Но вот конец сезона, и... Зарема, не хочешь высказаться, КАКОЕ в таблице Лиги 1 занял Клермон с "топовым Кофрие", а также с Николсоном, "купленным в Спартак топовым менеджером Каттани"? А про Абаскаля, которого привёл в Спартак "топовый менеджер Каттани", после чего быстро свалил, ничего сказать не хочешь? Или прямо сейчас это невыгодно?
Это были попадания , но были попадания ))
Что не отменяет серьезного успеха Тедеско и локального успеха Ваноли в Европе
Да мы все уже поняли, что Вы "всего добились сами". И что, только благодаря Вашим талантам, Земля не налетела на небесную ось.