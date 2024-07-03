Кандидат «Национального объединения» сравнивал сборную Франции с нелегальными мигрантами перед ЧМ-2022 и называл ее «псевдофранцузской» командой

Кандидат в депутаты французского парламента сравнивал сборную Франции с мигрантами.

Интернет-журнал Streetpress опубликовал материал, посвященный расистским и антисемитским высказываниям члена партии «Национальное объединение» Кристиана Переса.

Помимо прочего, издание привело слова Переса о сборной Франции накануне . «Я думал, что нелегальные мигранты возвращаются домой, а потом – бац! – оказалось, что это всего лишь псевдофранцузская сборная отправляется в Катар», – написал политик в соцсети.

Перес, кандидат «Национального объединения» в 8-м избирательном округе Финистера, прошел во второй тур парламентских выборов во Франции. Он состоится 7 июля.

Партия Марин Ле Пен победила в первом туре, набрав 33,5% голосов.

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