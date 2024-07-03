Кандидат «Национального объединения» сравнивал сборную Франции с нелегальными мигрантами перед ЧМ-2022 и называл ее «псевдофранцузской» командой

Теги Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Политика дискриминация Футбол

Кандидат в депутаты французского парламента сравнивал сборную Франции с мигрантами.

Интернет-журнал Streetpress опубликовал материал, посвященный расистским и антисемитским высказываниям члена партии «Национальное объединение» Кристиана Переса.

Помимо прочего, издание привело слова Переса о сборной Франции накануне ЧМ-2022. «Я думал, что нелегальные мигранты возвращаются домой, а потом – бац! – оказалось, что это всего лишь псевдофранцузская сборная отправляется в Катар», – написал политик в соцсети.

Перес, кандидат «Национального объединения» в 8-м избирательном округе Финистера, прошел во второй тур парламентских выборов во Франции. Он состоится 7 июля.

Партия Марин Ле Пен победила в первом туре, набрав 33,5% голосов.

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20 комментариев
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Коренные французы начали просыпаться. Не поздно ли?
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Немножко, самую чуточку, расизма:
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/5/8004542.jpg
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Выдал базу, теперь ждем когда его отменит французская школа мультикультурализма в лице ее представителей в «сборной»
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Такой заголовок упустили, могли бы написать, что Перес сказал
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Ответ Wekil
Ну это явно перебор. В чем провинились игроки сборной? Они в нее попали по спортивному принципу и вроде бы ведут себя вполне достойно, не бегают с флагами других стран, не устраивают местячковые разборки, как некоторые из "швейцарцев", например.
Обидно коренным Французам,что раньше Арфоамериканцы были у них рабами а теперь белые французы ’’рабы’’ у негров))
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Ответ 777marchello777
В последнем матче играл только один француз - Рабьо.
Гризманн и Эрнандес
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Ответ Сергей Галынский
За Марин Ле Пен
Ну все Серёга! Только твоего голоса не хватало, теперь победа за Маришкой!))
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Ответ xoms
И по факту он прав на все 100%
В чем он прав? Игроки сборной попали в нее по спортивному принципу, это профессионалы высочайшего уровня в своем деле, вроде бы именно за это выступают правые, за квалифицированную миграцию, а не бесконтрольную.
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Ответ Beyond
Не то что слуги абдулбеков из чечни.
Проспект Кадырова, улица Ротенберга
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Тут интересно другое. Некая политическая сила набирает в районе 30% голосов в нормальном демократическом процессе. Это означает, что такую позицию занимает треть страны. Это много и важно. В рамках демократического, опять же, процесса невозможно игнорировать треть страны. Игнорирование и "загон под шконку" такой массы избирателей неминуемо приведет к социальному конфликту. То есть. На данный момент существуют социальные противоречия. Это нормально. Это здоровая ситуация. Что нужно делать с противоречиями? Разрешать их цивилизованными методами. Учитывать позиции и интересы друг друга и искать компромиссы ради общего национального блага. Что происходит в реальности? Тотальное разобщение, риторика все воинственнее и воинственнее. Одни говорят: "не позволим правым радикалам забрать власть!" Другие: отпускают какие-то жесткие и не совсем этичные эпитеты в адрес первых. Это вообще никак не похоже на диалог и компромисс. Это похоже на неразрешимые противоречия, которые выльются в конфликт...
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Теперь понятно почему футболисты на них обиделись)
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Ну это явно перебор. В чем провинились игроки сборной? Они в нее попали по спортивному принципу и вроде бы ведут себя вполне достойно, не бегают с флагами других стран, не устраивают местячковые разборки, как некоторые из "швейцарцев", например.
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В последнем матче играл только один француз - Рабьо.
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Комментарий какой-то шпаны со Спортса, а не серьезного политика и зрелого человека.
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За Марин Ле Пен
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Как действовать нам? Поддержать плюсами Макрона?) На темной улице и не скажешь, что это сборная)
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В сборной Франции последних лет Жиру и Гризманн чувствовали себя как европейские туристы, случайно попавшие в Гарлем
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А что он антисемитского-то сказал?
Или это в следующей новости?
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