Лилиан Тюрам о голосующих за «Национальное объединение»: «Расизм в отношении чернокожих и мусульман, стигматизация мигрантов – это несерьезно? Расизм причиняет людям боль, вызывает депрессию, страх»
Лилиан Тюрам высказался о политической ситуации во Франции.
В первом туре парламентских выборов во Франции победило «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,5% голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.
«Я затронут, мои дети затронуты, моя жена, моя мать, мои друзья, так что мы затронуты. И именно поэтому я не понимаю некоторых людей, которые могут легкомысленно сказать: «Почему бы не попробовать?» Что, собственно, попробовать?
То есть расизм в отношении чернокожих – это несерьезно? Расизм в отношении мусульман – это несерьезно? Стигматизация мигрантов – это несерьезно? Стигматизация людей другой сексуальной ориентации – это несерьезно? Вы это хотите сказать? Попрать права определенных людей – это несерьезно? Я думаю, что мы должны перестать проявлять некоторое лицемерие.
Да, расизм причиняет людям боль, вызывает у них депрессию, определенный страх. И поэтому нечестно говорить «мы никогда этого не пробовали» и голосовать за партию, которая пропагандирует расизм.
Это просто сюрреалистично. Если только вы не законченный эгоист и не говорите себе: «Если есть расизм в отношении чернокожих, мне все равно. Если есть расизм в отношении мусульман, мне все равно».
Я думаю, что мы не должны предаваться этому безразличию, потому что однажды оно обернется против нас. Поэтому я думаю, что мы должны защищать идею Франции, которая выше этого», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью Blast.
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Левые партии допустили этот миграционный кризис и теперь люди хотят перемен. Расизм тут не при чем. Когда у тебя в центре Парижа под Эйфелевой башней бомжатский лагерь из мигрантов, надо что-то делать, например выбрать других политиков. Так работает демократическая республика.
"Я обращаюсь к мудрости и здравому смыслу французского народа : назовите мне одну причину, хотя бы одну, чтобы держать в нашей стране иностранцев - сторонников тоталитарной идеологии, желающих французам смерти. Лица с двойным гражданством, связанные с исламистской идеологией - должны быть депортированы. Французы, которые перенимают идеологию врага, должны представить перед правосудием и понести наказание. У нас есть законы, их нужно применять. И я, будучи президентом, буду применять их без промедления.
Обещаю, что через неделю Франция примет все необходимые меры, чтобы защитить себя от экстремистов. Радикальные мечети будут закрыты, сеющие рознь проповедники будут депортированы. Все связанные с ваххабизмом организации будут закрыты".
Где тут Лилиан Тюрам увидел расизм? Может быть у него проблемы с французским языком?
на самом деле просто пробежаться по предвыборным обещаниям нацобъединения - ничего там криминального нет и никто не делит французов по цвету кожи и вероисповеданию.
просто француз должен а) работать б) не тащить свой не/культурный код откуда он там прибыл.
сегодняшняя миграционная ситуация супер сложная, но французы сами ее спровоцировали, а теперь расплачиваются по долгам прадедушек
При этом, кстати, Иисус или Мухаммед не писали священописания и свои летописи. В лучшем случае, это записано их сподвижниками. Вы бы стали оценивать действия современных политиков по запискам их биографов?