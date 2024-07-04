Лилиан Тюрам о голосующих за «Национальное объединение»: «Расизм в отношении чернокожих и мусульман, стигматизация мигрантов – это несерьезно? Расизм причиняет людям боль, вызывает депрессию, страх»

Лилиан Тюрам высказался о политической ситуации во Франции.

В первом туре парламентских выборов во Франции победило «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,5% голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.

«Я затронут, мои дети затронуты, моя жена, моя мать, мои друзья, так что мы затронуты. И именно поэтому я не понимаю некоторых людей, которые могут легкомысленно сказать: «Почему бы не попробовать?» Что, собственно, попробовать?

То есть расизм в отношении чернокожих – это несерьезно? Расизм в отношении мусульман – это несерьезно? Стигматизация мигрантов – это несерьезно? Стигматизация людей другой сексуальной ориентации – это несерьезно? Вы это хотите сказать? Попрать права определенных людей – это несерьезно? Я думаю, что мы должны перестать проявлять некоторое лицемерие.

Да, расизм причиняет людям боль, вызывает у них депрессию, определенный страх. И поэтому нечестно говорить «мы никогда этого не пробовали» и голосовать за партию, которая пропагандирует расизм.

Это просто сюрреалистично. Если только вы не законченный эгоист и не говорите себе: «Если есть расизм в отношении чернокожих, мне все равно. Если есть расизм в отношении мусульман, мне все равно».

Я думаю, что мы не должны предаваться этому безразличию, потому что однажды оно обернется против нас. Поэтому я думаю, что мы должны защищать идею Франции, которая выше этого», – сказал бывший защитник сборной в интервью Blast.

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