Лилиан Тюрам о голосующих за «Национальное объединение»: «Расизм в отношении чернокожих и мусульман, стигматизация мигрантов – это несерьезно? Расизм причиняет людям боль, вызывает депрессию, страх»

Теги Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу Политика дискриминация Футбол

Лилиан Тюрам высказался о политической ситуации во Франции.

В первом туре парламентских выборов во Франции победило «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,5% голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.

«Я затронут, мои дети затронуты, моя жена, моя мать, мои друзья, так что мы затронуты. И именно поэтому я не понимаю некоторых людей, которые могут легкомысленно сказать: «Почему бы не попробовать?» Что, собственно, попробовать?

То есть расизм в отношении чернокожих – это несерьезно? Расизм в отношении мусульман – это несерьезно? Стигматизация мигрантов – это несерьезно? Стигматизация людей другой сексуальной ориентации – это несерьезно? Вы это хотите сказать? Попрать права определенных людей – это несерьезно? Я думаю, что мы должны перестать проявлять некоторое лицемерие.

Да, расизм причиняет людям боль, вызывает у них депрессию, определенный страх. И поэтому нечестно говорить «мы никогда этого не пробовали» и голосовать за партию, которая пропагандирует расизм.

Это просто сюрреалистично. Если только вы не законченный эгоист и не говорите себе: «Если есть расизм в отношении чернокожих, мне все равно. Если есть расизм в отношении мусульман, мне все равно».

Я думаю, что мы не должны предаваться этому безразличию, потому что однажды оно обернется против нас. Поэтому я думаю, что мы должны защищать идею Франции, которая выше этого», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью Blast. 

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122 комментария
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А исламизм не причиняет людям боль?
Левые партии допустили этот миграционный кризис и теперь люди хотят перемен. Расизм тут не при чем. Когда у тебя в центре Парижа под Эйфелевой башней бомжатский лагерь из мигрантов, надо что-то делать, например выбрать других политиков. Так работает демократическая республика.
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+183
Лиллиан, всегда можно вернуться в Гваделупу, там вроде таких проблем нет
+111
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Ответ Manas Zhumadilov
Комментарий скрыт
Да уж, бомбили школами, больницами, заводами, которые африканцы не смогли построить самостоятельно
+77
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+59
Это говорит долларовый миллионер во втором поколении.
+47
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+42
Как у них подгорает то. Конечно, жить на пособия, воровать, толкать наркоту куда веселее, чем работать и платить налоги.
+41
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Нетерпимость к остальному миру - основа ислама. Кто читал Коран, хадисы и сиру, тот понимает о чём я.
+37
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+35
Ответ Товарищ Бразаускас
Это говорит долларовый миллионер во втором поколении.
А, не, в первом. Это его сын Маркус во втором
+31
0
+31
Чей дедушка сидел на пальме и стал человеком только благодаря вот таким "расистам"
+31
-4
+27
Ответ Алексей Агеев
Все понимаю, конечно. Но предъявлять это Тюраму несколько странно. Ты действительно думаешь, что он этим занимается и живет на пособия? )
ну если тюрам позволяет себе демонизировать часть общества без персонификации, то почему в его адрес нельзя применить такой же прием? да, он барыга, вор и неплательщик налогов))
+29
-3
+26
Что эта новость делает на нашем политическом сайте? А... хотя нет, все нормально
+26
-3
+23
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Лол. Де Голль где-то на много километров вправо от Ле Пен. При нём, если бы этноменьшинства устроили в каком-нибудь районе похожий на современный криминальный бардак, туда сразу были бы введены войска, которые стреляли бы на поражение.
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Футболисты сборной Франции на этом Евро сделали больше политических заявлений, чем забили голов.
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Ле Пен на своей предвыборной кампании произнесла пламенную речь :

"Я обращаюсь к мудрости и здравому смыслу французского народа : назовите мне одну причину, хотя бы одну, чтобы держать в нашей стране иностранцев - сторонников тоталитарной идеологии, желающих французам смерти. Лица с двойным гражданством, связанные с исламистской идеологией - должны быть депортированы. Французы, которые перенимают идеологию врага, должны представить перед правосудием и понести наказание. У нас есть законы, их нужно применять. И я, будучи президентом, буду применять их без промедления.

Обещаю, что через неделю Франция примет все необходимые меры, чтобы защитить себя от экстремистов. Радикальные мечети будут закрыты, сеющие рознь проповедники будут депортированы. Все связанные с ваххабизмом организации будут закрыты".

Где тут Лилиан Тюрам увидел расизм? Может быть у него проблемы с французским языком?
+19
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+19
Во Франции уже нет никакого расизма в сторону чернокожих, зато есть в сторону белых. Ислам? Посмотрите статистику сколько в год оскверняется католических церквей в этой вашей Франции. Вы будете говорить, что кто-то притесняет Ислам? Серьезно?
+14
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+13
Очередной европейский зомбак
+14
-1
+13
Почему они не задумываются о причинах, по которым люди так голосуют и просто их стыдят за демократический выбор?
+13
0
+13
А у нормальных людей вызывает депрессию жить рядом с чернокожими преступниками и трансуродами
+15
-2
+13
Я где-то пропустил, где в программе "Ультра-правой" (ну пишу по методичке) )) партии ЛеПен слова или скрытый смысл о расизме? Для понимания, что за чОртовы расисты рвутся во власть
+11
0
+11
Как же я ненавижу расизм и негров.
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0
+9
Сокращение пособий, ужесточения правил миграции - удобно это называть расизмом
+10
-2
+8
И зачем это на спортсе?
+9
-1
+8
Депрессия и страх возникают, когда заходишь в мигрантский квартал.
+8
-1
+7
стигматизация мигрантов, серьезно? они сами и создают свой образ.
на самом деле просто пробежаться по предвыборным обещаниям нацобъединения - ничего там криминального нет и никто не делит французов по цвету кожи и вероисповеданию.
просто француз должен а) работать б) не тащить свой не/культурный код откуда он там прибыл.
+8
-1
+7
Ответ StHappyOne
Да уж, бомбили школами, больницами, заводами, которые африканцы не смогли построить самостоятельно
общеизвестный факт, что благосостояние Франции в первой половине прошлого века во многом держалось на том, что они буквально до нитки обдирали Северную Африку. И инфраструктуру в колониях они строили прежде всего для себя, а не из гуманистических побуждений

сегодняшняя миграционная ситуация супер сложная, но французы сами ее спровоцировали, а теперь расплачиваются по долгам прадедушек
+7
0
+7
Тюрам хочет, чтобы было как в Южной Африке - нищета и насилие, но зато негры главные. А кто против, тот расист.
+7
0
+7
Ответ адекват
Как у них подгорает то. Конечно, жить на пособия, воровать, толкать наркоту куда веселее, чем работать и платить налоги.
Все понимаю, конечно. Но предъявлять это Тюраму несколько странно. Ты действительно думаешь, что он этим занимается и живет на пособия? )
+8
-2
+6
А как партия правых и расизм вообще соотносятся ? Как будто о проблемах расизма Тюрам при леваках не ныл. С тех пор как теме расизма зеленые свет дали началось это сотрясение воздуха. И кстати леваки были у власти тогда. По сути про леваках это и началось. Это Тюрам конечно же не упомянул.
+7
-1
+6
Ответ Нұржан
Нетерпимость к остальному миру - основа ислама. Кто читал Коран, хадисы и сиру, тот понимает о чём я.
Так и католичество про это. Вообще любая религия. Потому что любая религия пропагандируется фанатиками, в том числе священные книги написаны ими, а фанатики не бывают адекватными.
При этом, кстати, Иисус или Мухаммед не писали священописания и свои летописи. В лучшем случае, это записано их сподвижниками. Вы бы стали оценивать действия современных политиков по запискам их биографов?
+6
0
+6
Ответ brno2020
Ле Пен на своей предвыборной кампании произнесла пламенную речь : "Я обращаюсь к мудрости и здравому смыслу французского народа : назовите мне одну причину, хотя бы одну, чтобы держать в нашей стране иностранцев - сторонников тоталитарной идеологии, желающих французам смерти. Лица с двойным гражданством, связанные с исламистской идеологией - должны быть депортированы. Французы, которые перенимают идеологию врага, должны представить перед правосудием и понести наказание. У нас есть законы, их нужно применять. И я, будучи президентом, буду применять их без промедления. Обещаю, что через неделю Франция примет все необходимые меры, чтобы защитить себя от экстремистов. Радикальные мечети будут закрыты, сеющие рознь проповедники будут депортированы. Все связанные с ваххабизмом организации будут закрыты". Где тут Лилиан Тюрам увидел расизм? Может быть у него проблемы с французским языком?
Чистой воды "расизм". Какие-то законы, правила, депортируем... У правоверных свой собственный закон
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Бери свою жену, мать и детей и возвращайся в свою африку.
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