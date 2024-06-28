Месси избежал серьезной мышечной травмы. Форвард Аргентины будет готовиться к 1/4 финала Кубка Америки

У Лионеля Месси серьезной травмы не выявлено.

Журналист Гастон Эдул сообщил, что нападающий сборной прошел медобследование в связи с мышечным повреждением, полученным в игре с (1:0) в Кубке Америки.

Утверждается, что контрактура минимальна, травма оценивается как не очень серьезная.

не сыграет с 30 июня, но будет готовиться к четвертьфинальному матчу.

Статистику 37-летнего футболиста можно изучить здесь.

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