Месси избежал серьезной мышечной травмы. Форвард Аргентины будет готовиться к 1/4 финала Кубка Америки

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу травмы Сборная Перу по футболу Кубок Америки Интер Майами Здоровье Футбол

У Лионеля Месси серьезной травмы не выявлено.

Журналист Гастон Эдул сообщил, что нападающий сборной Аргентины прошел медобследование в связи с мышечным повреждением, полученным в игре с Чили (1:0) в Кубке Америки.

Утверждается, что контрактура минимальна, травма оценивается как не очень серьезная.

Месси не сыграет с Перу 30 июня, но будет готовиться к четвертьфинальному матчу.

Статистику 37-летнего футболиста можно изучить здесь.

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15 комментариев
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Команда вышла из группы, надо дать шанс резерву:))

Месси - без проблем🤴🇦🇷🥇

Криштик - статка сама себя не нашакалит🇵🇹🐬🍓
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Уже прошло 13 минут после публикации этого поста, и как не странно, не одного любезного комментария в адрес Месси….🤗 Давайте ребята, чего ждёте….😂😂😂
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Месси никогда не выходит набивать стату
Матч с Перу не важен, значит можно пропустить
+9
-3
+6
Ответ ЧИКО
Уже прошло 13 минут после публикации этого поста, и как не странно, не одного любезного комментария в адрес Месси….🤗 Давайте ребята, чего ждёте….😂😂😂
Их кумир позорится уже на рекордном шестом Евро. Поэтому лишний раз не высовываются, пока пенальти не назначат
+10
-6
+4
Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
Этот маскот как бы был лучшим на ЧМ, и за 2 года мало что поменялось
+3
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Здоровья инопланетянину
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Фух, это хорошо, а то с травмой за ЗМ не побороться
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