После слов Маркизио о том, что в Турине больше фанатов «Торино», ультрас «Юве» вывесили у его ресторана баннер: «Ты был лакеем клуба и стал предателем, а по жизни ты кусок дерьма»

Теги Торино Ювентус Клаудио Маркизио серия А Италия происшествия болельщики Футбол

У Клаудио Маркизио возник конфликт с ультрас «Ювентуса».

Экс-полузащитник в подкасте заявил, что в Турине больше фанатов «Торино», в то время как болельщиков «бьянконери» можно встретить по всей Италии.

Представители группировки Drughi в ответ на это вывесили у ресторана, принадлежащего Маркизио, баннер со следующей надписью: «Как футболист ты был лакеем клуба, как безработный эксперт ты стал предателем, а по жизни, Маркизио, ты кусок дерьма».

Экс-хавбек «Ювентуса» в инстаграме отреагировал на инцидент.

«Каждый волен иметь свои мысли и делиться ими – в рамках приличия. Но я не выношу, когда некоторые люди считают, будто статус «фаната» дает им право делать то, что выходит за рамки дозволенного.

Почему вы считаете, что у вас есть право вывешивать этот баннер у ресторана, которым владею не только я? Почему вы считаете, что работники ресторана должны тратить свое драгоценное время на то, чтобы убрать баннер? Почему вы считаете, что соседние организации тоже должны страдать из-за баннера, как и их клиенты? Почему в футболе все время все разрешено? Почему никогда нет никаких рамок?

И ведь меня не волнует содержание, меня беспокоит сам факт того, что баннер вывесили у ресторана.

Что касается самого послания. Вы четверо, держащие баннер, ничего не знаете. Вы ничего не знаете о моих жертвах и жертвах моей семьи, о том, сколько километров я проехал на поезде в детстве, путешествуя к самым отдаленным полям. О том, что у меня так и не было детства как такового, о том, что я потерял друзей, потому что меня никогда не было рядом.

Вы понятия не имеете о времени, которое я провел вдали от жены и детей и которое уже не вернуть. Вы ничего не знаете о страданиях из-за травм, которые у меня были из-за того, что я не отлынивал ни дня. О мужестве, необходимом для того, чтобы отойти в сторону, когда приходит время поставить командные интересы выше собственных.

Но вы также ничего не знаете и о том, насколько здорово было прожить эту жизнь в окружении большого числа болельщиков, которые ее украшали. Именно они, а не вы!

Я процитирую куда более романтичный баннер, чем этот: «Все они ювентини, но Маркизио – немного больше», – написал экс-футболист.

Фото: instagram.com/drughiofficialpage

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51 комментарий
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Ну так это общеизвестный факт, что именно в Турине именно Торино номер один. Странно что для горбунов это новость.
+102
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легенда зенита
+59
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+50
Любой фанатизм - это болезнь. Поддержка поддержкой, но рамки надо соблюдать.
+54
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+48
Предатель? Тот, кто в соло выиграл скудетто 15/16, а после его сгнобили на скамейке, не дав восстановиться от крестов, чтобы играли наемники Матуди и уругваец из Тоттенхема (даже фамилию уже не могу вспомнить)?

Просто мерзость.
+37
-12
+25
«Настоящий питерский клуб это не «Зенит» а «Динамо» Ленинград.»

Некто Геннадий Орлов.
+26
-4
+22
Ответ Михо
Красиво ответил. Интересно, сам это написал или помогли🤔
Сами комментарий набирали или специалиста вызвали?
+19
-1
+18
Да эти идиоты за Аллегри топили, о чем тут можно еще говорить?)
+14
0
+14
Ответ Красная стрела
Всё же футболисты так рассказывают, что все их мучения словно ради болел, а не бешеных бабок и красивой жизни. Ну сидел бы в офисе и провел время рядом с друзьями и женой.
Когда он на поездах в детстве ездил на тренировки никаких миллионов на горизонте еще не было.

Сколько было у Аршавина коллег по выпуску в футбольной школе ?
+12
-2
+10
Ответ Roman Dementiev
Предатель? Тот, кто в соло выиграл скудетто 15/16, а после его сгнобили на скамейке, не дав восстановиться от крестов, чтобы играли наемники Матуди и уругваец из Тоттенхема (даже фамилию уже не могу вспомнить)? Просто мерзость.
Родриго Бентанкур
+10
-1
+9
Вроде же это всеми признаётся, что у Торино значительно больше фанбаза в Турине, чем у Юве, но Ювентус самый популярный клуб в Италии.
+8
-1
+7
Не удивлюсь, если Маркизио провел больше времени в Юве, чем лет этим «фанатам»
+6
-1
+5
Вы ничего не знаете о красоте Санкт-Петербурга.
+5
-1
+4
Недоразвитые.
Маркизио был душой команды.
+5
-1
+4
Маленький принц Турина💪
+5
-1
+4
господи ,какие же дикари
+10
-7
+3
Ответ Roman Dementiev
Предатель? Тот, кто в соло выиграл скудетто 15/16, а после его сгнобили на скамейке, не дав восстановиться от крестов, чтобы играли наемники Матуди и уругваец из Тоттенхема (даже фамилию уже не могу вспомнить)? Просто мерзость.
Это за 23 игры он в соло выиграл турнир состоящий из 38 матчей? Ну да, такое даже и Месси с Роналду не снилось
+2
-1
+1
Ответ Денис Аксентьев
Любой фанатизм - это болезнь. Поддержка поддержкой, но рамки надо соблюдать.
Тут уже не фанатизм, а идиотизм куда скорее.
+1
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+1
Ответ Олег Карпов
Это за 23 игры он в соло выиграл турнир состоящий из 38 матчей? Ну да, такое даже и Месси с Роналду не снилось
Это когда Ювентус шел около зоны вылета без Маркизио (микротравм перед начало сезона), а после его возвращения выдал победную серию где-то на 20 матчей. А сам Маркизио по многим метрикам выдавал Пирло пиковых сезонов, занимаясь, при этом, всей черновой работой)
+1
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Ответ Evgeny Trifonov
Ну так это общеизвестный факт, что именно в Турине именно Торино номер один. Странно что для горбунов это новость.
Тогда, похоже, фаны Торино либо нищие, либо ленивые кузьмичи, которые стадио заполнить не могут.
https://www.transfermarkt.com/juventus-turin/besucherzahlenentwicklung/verein/506
https://www.transfermarkt.com/fc-turin/besucherzahlenentwicklung/verein/416
+1
0
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Ну так это общеизвестный факт, что именно в Турине именно Торино номер один. Странно что для горбунов это новость.
Для них это не новость.
+1
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0
Ответ Олег Карпов
Это за 23 игры он в соло выиграл турнир состоящий из 38 матчей? Ну да, такое даже и Месси с Роналду не снилось
Вы конечно же знаете этот слабый Ювентус,в котором кроме самого маркизио не было игрока, хотя бы близкого к топу
0
0
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Ответ TylerDurden
Тогда, похоже, фаны Торино либо нищие, либо ленивые кузьмичи, которые стадио заполнить не могут. https://www.transfermarkt.com/juventus-turin/besucherzahlenentwicklung/verein/506 https://www.transfermarkt.com/fc-turin/besucherzahlenentwicklung/verein/416
Убери туристов и понаехавших сицилийцев и других южан и получишь результат. Так же как в Манчестере номер один это Сити, но туристы и понаехавшие делают посещаемость МЮ
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Ответ Evgeny Trifonov
Убери туристов и понаехавших сицилийцев и других южан и получишь результат. Так же как в Манчестере номер один это Сити, но туристы и понаехавшие делают посещаемость МЮ
ты хотел сказать наоборот
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Ответ Jazzzz
Этим четверым лет 18-25. Там ультрас головного мозга.
Впрочем, у некоторых и в 42 годика это не проходит
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Ответ Roman Dementiev
Предатель? Тот, кто в соло выиграл скудетто 15/16, а после его сгнобили на скамейке, не дав восстановиться от крестов, чтобы играли наемники Матуди и уругваец из Тоттенхема (даже фамилию уже не могу вспомнить)? Просто мерзость.
ну ты не подумал что он из Турина и допустим там живёт и хает или говорит лишнее чего допустим нельзя или недопустимо говорить,вот и прилетело..
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Ответ Fintt
А вспоминаете вы, забыть не можете)))
Ну да. В этом есть что то плохое?
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Ответ Fintt
А вспоминаете вы, забыть не можете)))
Любое слово в сторону клуба и Сбп, так сразу начинается, вот а вы, а вот у вас, в квартире газ
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В России тоже такой плакат иногда актуален.
Не выкидывайте
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Хорошо ответил
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Ну и? Делал то, что хотел, вместо того что б учиться. Делал то, что ему нравилось. Смысл свои «страдания» выставлять и ныть?
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