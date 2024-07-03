После слов Маркизио о том, что в Турине больше фанатов «Торино», ультрас «Юве» вывесили у его ресторана баннер: «Ты был лакеем клуба и стал предателем, а по жизни ты кусок дерьма»

У Клаудио Маркизио возник конфликт с ультрас «Ювентуса».

Экс-полузащитник в подкасте заявил, что в Турине больше фанатов « », в то время как болельщиков «бьянконери» можно встретить по всей Италии.

Представители группировки Drughi в ответ на это вывесили у ресторана, принадлежащего Маркизио, баннер со следующей надписью: «Как футболист ты был лакеем клуба, как безработный эксперт ты стал предателем, а по жизни, Маркизио, ты кусок дерьма».

Экс-хавбек « » в инстаграме отреагировал на инцидент.

«Каждый волен иметь свои мысли и делиться ими – в рамках приличия. Но я не выношу, когда некоторые люди считают, будто статус «фаната» дает им право делать то, что выходит за рамки дозволенного.

Почему вы считаете, что у вас есть право вывешивать этот баннер у ресторана, которым владею не только я? Почему вы считаете, что работники ресторана должны тратить свое драгоценное время на то, чтобы убрать баннер? Почему вы считаете, что соседние организации тоже должны страдать из-за баннера, как и их клиенты? Почему в футболе все время все разрешено? Почему никогда нет никаких рамок?

И ведь меня не волнует содержание, меня беспокоит сам факт того, что баннер вывесили у ресторана.

Что касается самого послания. Вы четверо, держащие баннер, ничего не знаете. Вы ничего не знаете о моих жертвах и жертвах моей семьи, о том, сколько километров я проехал на поезде в детстве, путешествуя к самым отдаленным полям. О том, что у меня так и не было детства как такового, о том, что я потерял друзей, потому что меня никогда не было рядом.

Вы понятия не имеете о времени, которое я провел вдали от жены и детей и которое уже не вернуть. Вы ничего не знаете о страданиях из-за травм, которые у меня были из-за того, что я не отлынивал ни дня. О мужестве, необходимом для того, чтобы отойти в сторону, когда приходит время поставить командные интересы выше собственных.

Но вы также ничего не знаете и о том, насколько здорово было прожить эту жизнь в окружении большого числа болельщиков, которые ее украшали. Именно они, а не вы!

Я процитирую куда более романтичный баннер, чем этот: «Все они ювентини, но – немного больше», – написал экс-футболист.

Фото: instagram.com/drughiofficialpage

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