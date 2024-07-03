«Зенит» хотел купить Сперцяна и Черникова и делал предложение «Краснодару», «Жирона» пока не делала предложения по Эдуарду (Герман Ткаченко)

Теги Зенит премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Герман Ткаченко Краснодар Жирона Александр Черников Эдуард Сперцян Сергей Волков Коммент.Шоу Футбол

«Зенит» хотел купить Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова у «Краснодара».

Об этом рассказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко.

Этим летом защитник «быков» Сергей Волков перешел в «Зенит».

– «Жирона» не делала пока официального предложения по Сперцяну, но может сделать. Потому что они заинтересованы. И я знаю, что ты (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс) помогал «Жироне» связаться с «Краснодаром» для коммуникации. И эта коммуникация между клубами была. Но коммуникация между клубами и официальное предложение – немножко разные вещи.

Может это произойти? Может. Может это произойти и «Краснодар» не продаст его? Может. Может Эдик не захотеть уходить? Может. Все варианты возможны.

Ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно, и они прислали предложение в том числе на Сперцяна.

– Да?

– Да. И на Черникова.

– Это было с Волковым?

– Это до Волкова. Ну, конечно, с Волковым, с Волковым было отдельно, потом все вместе. Но я имею в виду, что «Краснодар» вздохнул нормально, подумал, что с ними начинают бороться. Это их возбудило.

Было понятно, что Волкова они отрежут и продадут. Я имею в виду – отрежут от своей жизни, от своего представления о будущем, потому что это накапливалось, – сказал Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну в «Коммент.Шоу».

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73 комментария
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Срочно 🚨
Зенит сделал предложение Краснодару по покупке Галицкого, руководство пока молчит.

Что за вбросы ?
+40
-12
+28
Ответ BS BOY
Срочно 🚨 Зенит сделал предложение Краснодару по покупке Галицкого, руководство пока молчит. Что за вбросы ?
Зенит хочет купить парк Галицкого. Парк пока молчит.
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Ответ Юрий Кечко
Зенит ахирел в край
Делать предложение Краснодару по принадлежащему Краснодару игроку - это уже слишком. Согласен.
+31
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+19
Ответ Owen_the_Simple
Делать предложение Краснодару по принадлежащему Краснодару игроку - это уже слишком. Согласен.
Еще и деньги за него предлагать. Неслыханная наглость.
+19
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+12
Ответ fincom-1
У Газпрома рекордное падение капиталоёмкости.Когда будете жить по средствам???
Ничего страшного. Накопления московских бабушек позволяют содержать не только Зенит, но и совершенно убыточный Газпром.
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+7
Ответ Доктор Щульц
Это уже прикол какой-то над другими командами РПЛ
москоманды же прикалывались 70 лет при ссср
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Ответ Бутан Пропанович
Питерские ничего покупать не будут. Так заберут, как Магнитик.
Простите, а кто забрал Магнитик? Хмм..
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Неплохо Ткаченко прорвало. Ерунды наговорил на год вперёд. Сначала про Спартак, теперь про Зенит с Краснодаром.
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Ответ Dinamik1
Надо командам объедениться и выкинуть Зенит из Лиги а иначе так и будут объедки собирать.
Ты хоть понял что написал?)))
Может "сливки"?
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Ответ fincom-1
А потом они говорят, почему это Зенит вся Россия не любит?И рекордно поднимают цены на газ.Тьфу.Мерзость.
Так ты в зеркало не смотри и плеваться не придётся.
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Ответ Александр Радеев
И Федуна в придачу!
Федун без Заремы - деньги на ветер!)
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Ответ Gord Lane
Знаете почему так популярны НБА , НХЛ и прочие Североамериканские лиги. Конкуренция. Вам этого не понять. Тут сто лет без побед и вдруг такая халва, любому башню снесет. Типа мы "лучший клуб". Лучший клуб чего? Среди денежных мешков, да пожалуйста. А что вы выиграете при всяких равных. Вероятнее всего, тоже что и раньше, ничего ! О минусяторы вылезли. Это радует больше всего. Парни не скупитесь на минусы, я их люблю
Вот да. Нужно как в НБА и НХЛ. Перевезти Спартак и скажем...... Динамо в Хабаровск и Владивосток и создать Восточную конференцию.
А то все в один город набились - люди, деньги, клубы, а полстраны пустые стоят.
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Кого зенит не хотел купить? Вроде уже всех кого можно перечислили)
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Ответ fincom-1
У Газпрома рекордное падение капиталоёмкости.Когда будете жить по средствам???
>рекордное падение капиталоёмкости
Так это же хорошо нет? Меньше расходы на капитал в стоимости 1 продукции.
Или вы хотели блеснуть выученным новым словом, но обзырянились и перепутали капиталоемкость с капитализацией?
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Ответ Gord Lane
Знаете почему так популярны НБА , НХЛ и прочие Североамериканские лиги. Конкуренция. Вам этого не понять. Тут сто лет без побед и вдруг такая халва, любому башню снесет. Типа мы "лучший клуб". Лучший клуб чего? Среди денежных мешков, да пожалуйста. А что вы выиграете при всяких равных. Вероятнее всего, тоже что и раньше, ничего ! О минусяторы вылезли. Это радует больше всего. Парни не скупитесь на минусы, я их люблю
Что за нба нхл, какието непонятные аббревиатуры, кто такие, чем знамениты, какое отношение к футболу имеют?
ПСЖ знаю, ПСВ знаю, ЦСКА тож слышал, а это видать какието местячковые забавы для любителей соккера
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+3
Ответ Gord Lane
Знаете почему так популярны НБА , НХЛ и прочие Североамериканские лиги. Конкуренция. Вам этого не понять. Тут сто лет без побед и вдруг такая халва, любому башню снесет. Типа мы "лучший клуб". Лучший клуб чего? Среди денежных мешков, да пожалуйста. А что вы выиграете при всяких равных. Вероятнее всего, тоже что и раньше, ничего ! О минусяторы вылезли. Это радует больше всего. Парни не скупитесь на минусы, я их люблю
Это все очень здорово, но вопрос был в другом, что такого плохого - направить предложение о покупке игрока?
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Как там, кстати, жалоба Краснодара на Зенит поживает, которую нам честнейшие московские журналисты обещали?
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Ответ fincom-1
А потом они говорят, почему это Зенит вся Россия не любит?И рекордно поднимают цены на газ.Тьфу.Мерзость.
Ненавидят за то, что Зенит посмел предложение прислать? два листа бумаги потратили, чтобы его распечатать и Галицкому отнести!
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Ответ schwein
Еще и деньги за него предлагать. Неслыханная наглость.
И никого в Москве не спросили даже. Это не просто наглость, а вопиющая непочтительность.
Нужно было звонить в Спартак и просить разрешения на переговоры с Краснодаром.
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Ответ fincom-1
Опять про московских.Ещё давай Спартак вспомни. Вы когда будете себя вести прилично???Простой же вопрос.
Вообще не планировал вспоминать Спартак. Но раз ты просишь... Когда Спартак ответит за массовое применение бромантана?
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Ответ Барыга блинами
Комментарий удален пользователем
6 золотых медалей подряд, ты прав)
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Ответ Александр Охотко
Сперцян не пойдет в Зенит 100000000 %
Так его в Зенит и не звали.
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Ответ Бутан Пропанович
Питерские ничего покупать не будут. Так заберут, как Магнитик.
Давно Степашинское ВТБ стало Санкт-Петербургским?))
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Ответ Aleksey Yashin
Зенит хочет купить парк Галицкого. Парк пока молчит.
И парк Горького. Чтобы заставить Александра Маршала петь там по выходным "сине-бело-голубое небо, Питер"...
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Ни для кого не секрет
Это про кого речь то?
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Ответ fincom-1
А потом они говорят, почему это Зенит вся Россия не любит?И рекордно поднимают цены на газ.Тьфу.Мерзость.
Давно москвабад вей Россией стал?
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Может Зенит хочет проводить отдельный Газпром Чемпионат России среди игроков Зенита? Иначе непонятно куда столько.
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Ответ Александр Радеев
И Федуна в придачу!
А затем?
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Ответ Spartak Zenit
а Зенит в курсе вообще?
Хотите продать игрока дороже? Пишите, что ФК Зенит делал предложение
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Ответ fincom-1
Опять про московских.Ещё давай Спартак вспомни. Вы когда будете себя вести прилично???Простой же вопрос.
А ты кто такой?.. чтобы перед тобой ктото, а тем более Зенит отчитывался???
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