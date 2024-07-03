Тренер Бразилии о желтой Винисиуса за удар Хамесу в лицо: «Это очень странно – случайное движение. С Уругваем другим игрокам нужно проявить себя»
Тренер сборной Бразилии не согласен с карточкой Винисиуса Жуниора.
Нападающий «Реала» на первых минутах игры 3-го тура группового этапа Кубка Америки против Колумбии (1:1) попал рукой по лицу Хамесу Родригесу. Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла вынес предупреждение Винисиусу, из-за которого он пропустит матч 1/4 финала против Уругвая.
«Такая ситуация произошла в этой игре. За первое движение, которое было случайным, он получил карточку. Это очень странно.
Слышал разговоры о том, что Бразилии надо учиться играть без больших футболистов. Думаю, время пришло.
Вини недоступен, к сожалению, мы потеряли Неймара из-за травмы. Другим игрокам нужно проявить себя. Матч с Уругваем будет очень тяжелым», – сказал тренер бразильцев Доривал Жуниор.
Изображение: кадр из трансляции
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А эти кувыркание и валяния?! Смешно. При стычках он подбегает последним и вместо того чтобы защищать сокомандников помогает судье найти виновных тыча пальцем
Для меня приход Мбаппе - ещё один повод отправить Вини в другую команду. И когда мне говорят,что он претендент на золотой мяч,мне кажется что не все в порядке с этой наградой.
Это скорее - умышленно ударить так, чтобы выглядело, как будто случайно.