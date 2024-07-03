Тренер Бразилии о желтой Винисиуса за удар Хамесу в лицо: «Это очень странно – случайное движение. С Уругваем другим игрокам нужно проявить себя»

Тренер сборной Бразилии не согласен с карточкой Винисиуса Жуниора.

Нападающий «Реала» на первых минутах игры 3-го тура группового этапа Кубка Америки против (1:1) попал рукой по лицу . Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла вынес предупреждение , из-за которого он пропустит матч 1/4 финала против .

«Такая ситуация произошла в этой игре. За первое движение, которое было случайным, он получил карточку. Это очень странно.

Слышал разговоры о том, что Бразилии надо учиться играть без больших футболистов. Думаю, время пришло.

Вини недоступен, к сожалению, мы потеряли из-за травмы. Другим игрокам нужно проявить себя. Матч с Уругваем будет очень тяжелым», – сказал тренер бразильцев Доривал Жуниор.

Изображение: кадр из трансляции

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