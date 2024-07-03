Тренер Бразилии о желтой Винисиуса за удар Хамесу в лицо: «Это очень странно – случайное движение. С Уругваем другим игрокам нужно проявить себя»

Теги Сборная Бразилии по футболу Ла Лига дисквалификации судьи Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Неймар Доривал Жуниор Хамес Родригес Винисиус Жуниор Футбол

Тренер сборной Бразилии не согласен с карточкой Винисиуса Жуниора.

Нападающий «Реала» на первых минутах игры 3-го тура группового этапа Кубка Америки против Колумбии (1:1) попал рукой по лицу Хамесу Родригесу. Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла вынес предупреждение Винисиусу, из-за которого он пропустит матч 1/4 финала против Уругвая.

«Такая ситуация произошла в этой игре. За первое движение, которое было случайным, он получил карточку. Это очень странно.

Слышал разговоры о том, что Бразилии надо учиться играть без больших футболистов. Думаю, время пришло.

Вини недоступен, к сожалению, мы потеряли Неймара из-за травмы. Другим игрокам нужно проявить себя. Матч с Уругваем будет очень тяжелым», – сказал тренер бразильцев Доривал Жуниор.

Изображение: кадр из трансляции

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38 комментариев
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Весь матч вел себя отвратительно. Кажется он провоцирует соперников всегда. Вчера после гола Рафиньи когда уже вся команда была на своей половине этот персонаж еще секунд 30 не спеша вразвалку возвращался и вся Колумбия ждала его чтобы разыграть мяч/
А эти кувыркание и валяния?! Смешно. При стычках он подбегает последним и вместо того чтобы защищать сокомандников помогает судье найти виновных тыча пальцем
+141
-14
+127
Случайное, ага. Тут верю.
+45
-3
+42
Ответ Футбол_это_жизнь
Весь матч вел себя отвратительно. Кажется он провоцирует соперников всегда. Вчера после гола Рафиньи когда уже вся команда была на своей половине этот персонаж еще секунд 30 не спеша вразвалку возвращался и вся Колумбия ждала его чтобы разыграть мяч/ А эти кувыркание и валяния?! Смешно. При стычках он подбегает последним и вместо того чтобы защищать сокомандников помогает судье найти виновных тыча пальцем
Ну а по футболу сказать нечего! 35 матчей 5 голов, вчера не было на поле
+45
-9
+36
Заслуженно 100 проц, но с той стороны опять нытье
+31
-3
+28
У Вини всё случайно, если он сделал, а если против него, то беда-беда, заговор, насилие, притеснение чернокожих и бла-бла-бла…
+30
-3
+27
Ответ Футбол_это_жизнь
Ну а по футболу сказать нечего! 35 матчей 5 голов, вчера не было на поле
Вы не шарите. Он стоит на страже закона, какой к черту футбол
+21
-3
+18
Болею за Бразилию с хз какого года, аналогично за Реал. Но у меня ни один игрок моей команды не вызывал настолько негатива(если не сказать отвращения) как Винисиус. Кривлянья перед чужой публикой,игроками, тренерами,а уж коснуться его - вселенская боль,взрыв в соц.сетях.
Для меня приход Мбаппе - ещё один повод отправить Вини в другую команду. И когда мне говорят,что он претендент на золотой мяч,мне кажется что не все в порядке с этой наградой.
+19
-4
+15
Борец с расизмом наконец нарвался на адекватное судейство, в дебрях Конмебол. Это просто беспредел))
+14
-3
+11
согласен , странно что не красная
+12
-2
+10
Ответ cukken
Во, что превращается легендарная Бразилия… meu deu
Правда думаешь, что перед «что» всегда ставится запятая?
+8
0
+8
Очень странно и очень случайно, ага
+9
-1
+8
И этому чуду могут дать "Золотой мяч" лучше пусть уже Беллингем возьмёт ,чем этот "расист"
+8
-1
+7
Винисиус просто омерзителен.
+6
-2
+4
О чем говорить,, если Неймар ,, назвал его, самой страшной рожей которую он видел!!!))))
+3
0
+3
Победы Уругваю против бразильцев
+4
-1
+3
Так далеко закинуть руку назад? не уверен, что это неумышленно.
Это скорее - умышленно ударить так, чтобы выглядело, как будто случайно.
+3
0
+3
Уругвай должен пройти дальше
+3
0
+3
Конечно случайно, зато если бы было наоборот, то орал бы, что весь мир против чернокожих
+4
-1
+3
Опять жертву из него лепят.
+5
-2
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Весь матч вел себя отвратительно. Кажется он провоцирует соперников всегда. Вчера после гола Рафиньи когда уже вся команда была на своей половине этот персонаж еще секунд 30 не спеша вразвалку возвращался и вся Колумбия ждала его чтобы разыграть мяч/ А эти кувыркание и валяния?! Смешно. При стычках он подбегает последним и вместо того чтобы защищать сокомандников помогает судье найти виновных тыча пальцем
Он провокатор номер 1 . Не зря его не любят болельщики. Почему то есть очень много темнокожих но именно его все «оскорбляют» 🙈🙈🙈
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Ответ Orbit s saxarom
Болею за Бразилию с хз какого года, аналогично за Реал. Но у меня ни один игрок моей команды не вызывал настолько негатива(если не сказать отвращения) как Винисиус. Кривлянья перед чужой публикой,игроками, тренерами,а уж коснуться его - вселенская боль,взрыв в соц.сетях. Для меня приход Мбаппе - ещё один повод отправить Вини в другую команду. И когда мне говорят,что он претендент на золотой мяч,мне кажется что не все в порядке с этой наградой.
Редкий пример адекватного мадридиста, респект
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Ответ Buzya
Я вас умоляю... В Ла-Лиге Вини и не такое получал и соперникам ничего небыло. С Альмерией (если память не изменяет) знатный матч был, когда один игрок сначала скосплеил сцену на носу Титаника с Вини, а потом двумя руками в лицо оттолкнул ещё. И ему ничего небыло
А про моменты, где он бил людей и уходил безнаказанным, не хочешь рассказать? Вы мадридисты уже совсем берега путаете с защитой этого неадеквата.
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Золотой мяч этому чёрному господину
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Это он ему за то как он играл в Реале?
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В каком смысле "проявить себя"? Тоже в рожу врезать Валверде, Нуньесу, Араухо?
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Амбассадор угнетенных поплыл? Какая неожиданность.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Весь матч вел себя отвратительно. Кажется он провоцирует соперников всегда. Вчера после гола Рафиньи когда уже вся команда была на своей половине этот персонаж еще секунд 30 не спеша вразвалку возвращался и вся Колумбия ждала его чтобы разыграть мяч/ А эти кувыркание и валяния?! Смешно. При стычках он подбегает последним и вместо того чтобы защищать сокомандников помогает судье найти виновных тыча пальцем
Налеюсь это его последний матч на данном турнире
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Ответ Геннадий Тимченко
Конечно, болельщики не любят Вини, но обожают фанатика Баварии, который за последние восемь лет слил ей все матчи, независимо от клуба, за который выступал☝️такая странная любовь🤷
Гена, в прошлый раз ты сказал что мама тебе даёт телефон, только на 1 час в день. Почему тебя так много тут, с твоими детскими комментариями? Твои предки поехали отдыхать?)
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Ответ Олег Брусиловский
И этому чуду могут дать "Золотой мяч" лучше пусть уже Беллингем возьмёт ,чем этот "расист"
Месси, дадут Месси
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Ответ Олег Брусиловский
И этому чуду могут дать "Золотой мяч" лучше пусть уже Беллингем возьмёт ,чем этот "расист"
В топ-20 его быть не должно, но давление повесточки делает получение им ЗМ неизбежным
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