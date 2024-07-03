Винисиус не сыграет с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки из-за перебора карточек

Теги Сборная Бразилии по футболу дисквалификации Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор пропустит матч 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем из-за дисквалификации.

Вингер сборной Бразилии получил желтую карточку в игре 3-го тура группового этапа против Колумбии (1:1). 

Ранее Винисиус был предупрежден в матче 2-го тура с Парагваем (4:1).

С 2 голами игрок «Реала» делит 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Америки.

Бразилия встретится с Уругваем в ночь на воскресенье по московскому времени.

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26 комментариев
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Ахахахахах, выносите ЗМ бегунку
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Расизм?
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неРеальное судейство и бегунок уже не претендент на ЗМ.
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Для другого игрока - пропуск матча 😓
Для Винисиуса - свободный день для борьбы с расизмом 🦸🏻‍♂️
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Может уже и не сыграть в этом турнире 😀
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В удивительное время живем. Смотришь на состав сборной Бразилии и думаешь, "Ну и что здесь такого". Даже с Винисиусом в составе Уругвай смотрится более цельной командой. Для меня однозначный фаворит в противовостоянии.
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Там всё равно был бы Араухо
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А он до этого играл разве?
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Расизм откровенный!
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Лаутаро > Винисиус, Родриго, Эндрик вместе взятые!
Винисиус вообще бегунок, который вне реала вообще полный ноль
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Удачи Уругваю
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Расисты не дадут ему сыграть, пора закатывать истерику.
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Ответ Мукунку хороший
Расизм?
Индейцы притесняют черных!!
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Типа моно грузить на уверенный проход селесао?
Типа они наконец будут играть в футбол а не ждать пока винисиусенок наноется и нажалуется на все подряд?!
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Ну и му*ила(
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Ну выйдет Эдрик в атаку,а Родриго на лево передвинуть, только с такой игрой и тренером психом этой сборной вылет намечается от Уругвая
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Отодвигает его от Золотого мяча
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