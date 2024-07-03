Винисиус не сыграет с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки из-за перебора карточек
Винисиус Жуниор пропустит матч 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем из-за дисквалификации.
Вингер сборной Бразилии получил желтую карточку в игре 3-го тура группового этапа против Колумбии (1:1).
Ранее Винисиус был предупрежден в матче 2-го тура с Парагваем (4:1).
С 2 голами игрок «Реала» делит 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Америки.
Бразилия встретится с Уругваем в ночь на воскресенье по московскому времени.
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Для Винисиуса - свободный день для борьбы с расизмом 🦸🏻♂️
Винисиус вообще бегунок, который вне реала вообще полный ноль
Типа они наконец будут играть в футбол а не ждать пока винисиусенок наноется и нажалуется на все подряд?!