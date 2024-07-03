46% пользователей Спортса верят в победу Испании на Евро, 21% считает фаворитом Германию. Проголосовало более 9 тысяч человек
Пользователи Спортса считают Испанию фаворитом Евро-2024.
Вчера определились все участники 1/4 финала чемпионата Европы.
Более 9 тысяч пользователей Спортса приняли участие в опросе о том, кто из четвертьфиналистов выиграет Евро-2024. 46% опрошенных верят в победу Испании, второе место заняла Германия – за нее проголосовал 21% участников опроса. 3-е место разделили Англия и Португалия, набравшие по 7% голосов.
За Францию и Нидерланды проголосовали по 6% участников опроса, за Турцию – 4% участников. Наименьшие шансы на победу в турнире, по мнению пользователей Спортса, имеет сборная Швейцарии – за нее отдано лишь 3% голосов.
Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией
Сражение вратарей и 16 опорников против Мбаппе , Дембеле, Кейна и Белингема -- будет эпичным
Обычно оно в какой-то новости да всплывает и я голосую.
Если ты чего-то не видел, это не значит, что все на сайте такие же слепые. Особенно, когда голосование было на главной (!!!!!)
Меньше рассуждай о политике, тогда все спортивные новости и увидишь. Благо на этом политическом сайте их всего 10% от общего числа))