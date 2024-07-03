46% пользователей Спортса верят в победу Испании на Евро, 21% считает фаворитом Германию. Проголосовало более 9 тысяч человек

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Пользователи Спортса считают Испанию фаворитом Евро-2024.

Вчера определились все участники 1/4 финала чемпионата Европы.

Более 9 тысяч пользователей Спортса приняли участие в опросе о том, кто из четвертьфиналистов выиграет Евро-2024. 46% опрошенных верят в победу Испании, второе место заняла Германия – за нее проголосовал 21% участников опроса. 3-е место разделили Англия и Португалия, набравшие по 7% голосов.

За Францию и Нидерланды проголосовали по 6% участников опроса, за Турцию – 4% участников. Наименьшие шансы на победу в турнире, по мнению пользователей Спортса, имеет сборная Швейцарии – за нее отдано лишь 3% голосов.

Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией

46 комментариев
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Напомнило как пользователи спортса верили в чемпионство Динамо ;)
+28
-1
+27
Очень хочется финал Англия — Франция. Настоящий праздник футбола. Пир духа. Особенно, если заснуть до утра за минут 20 до матча
+21
-3
+18
Ответ доктор Ливси
Очень хочется финал Англия — Франция. Настоящий праздник футбола. Пир духа. Особенно, если заснуть до утра за минут 20 до матча
Пирдуха -- это лучшее описание такого потенциального финала.
Сражение вратарей и 16 опорников против Мбаппе , Дембеле, Кейна и Белингема -- будет эпичным
+16
0
+16
Ответ _SIGNAL _
Уже не смешно
Смешнее ЗМ 2023 уже не будет, планка слишком завышена
+20
-10
+10
Интересно, сколько процентов ботов из 9к
+10
-2
+8
Ответ Богдан
Ни одного матча Евро целиком еще не посмотрел, а что, Испания так хороша сейчас?
По качеству игры абсолютно лучшая сборная на турнире. Есть одна проблема - надо пройти Германию
+7
-1
+6
Ответ AprasidzE
Смешнее ЗМ 2023 уже не будет, планка слишком завышена
Лол, чемпионат мира и 38+25 в сезоне это не ЗМ? У Вини сейчас 24+11 и на копе перспективы не очень
+5
-1
+4
Ответ damondiamond
Интересно, сколько процентов ботов из 9к
Думаю все 100%. Вы видели голосование? Я нет.
+9
-5
+4
А лучшим игроком турнира Месси
+12
-8
+4
Я нажал на Германию и стало 22%. Извините
+3
0
+3
Я пользуюсь только приложением на телефоне и планшет. Прочитал за вечер вчера и сегодня утром много новостей про матчи ЧЕ: итоги, комментарии и новость о парах 1/4. Нигде не видел голосование.
Обычно оно в какой-то новости да всплывает и я голосую.
+3
-1
+2
На вкус и цвет сортов футбола нет. Но потом не голосовавшие будут возмущаться: "Но почему это швейцарцев ни во что не ставят", как обычно на выборах всех уровней) Да черт с ними с раскладами и бог с ними, со швейцарцами с англичанами. И если не очень серьёзно исходя не из объективных доводов, но личных убеждений, то желается, чтобы заветный европейский Кувшин над головой подняли два турка, курд, сенегалец и недоучившийся в английских "футбольных штудиях" нигерийский паренёк под руководством тактического акселерата(или акселератора), подверженного умеренной футбольной онихофагии))
+2
-1
+1
Ответ marchellinos
Комментарий удален модератором
Скажу по секрету - только ты никому, хорошо?
Если ты чего-то не видел, это не значит, что все на сайте такие же слепые. Особенно, когда голосование было на главной (!!!!!)
Меньше рассуждай о политике, тогда все спортивные новости и увидишь. Благо на этом политическом сайте их всего 10% от общего числа))
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Ответ Carasa
Не знаю, является ли фраза «пир духа» референсом на трек бабангиды, но получилось забавно)
Если уж тут одновременно в теме и сборная Англии по футболу и Бабангида , то отсылаться надо на другой трек из его раунда на онлайн-баттле ..... с названием " День памяти физкультурника"
+1
0
+1
Ответ доктор Ливси
Очень хочется финал Англия — Франция. Настоящий праздник футбола. Пир духа. Особенно, если заснуть до утра за минут 20 до матча
Не знаю, является ли фраза «пир духа» референсом на трек бабангиды, но получилось забавно)
+2
-1
+1
Ответ marchellinos
Думаю все 100%. Вы видели голосование? Я нет.
Оно на главной висело несколько дней....
+1
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+1
Ответ weddory
Напомнило как пользователи спортса верили в чемпионство Динамо ;)
Сейчас бы сравнивать топовую европейскую сборную с самой яркой на турнире игрой и безвольных рпловских бегунков
+3
-2
+1
Ответ Carasa
Жаль конечно тех 7% добряков которые поставили на англию, видимо перешли в мир гигачата, больше нет рациональных объяснений (ну или это коренные англичане)
Почему жаль? Прошли опрос, эта сборная им симпатизирует, нравится (скорее всего из-за количества звёзд, точно не из-за тренера) Проиграет, ну ### сними. Ну огорчаться! Что думаешь стрелятся будут? Думаю нет
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Я тут поразмышлял,😉 и решил отдать свой голос за Францию, хотя вообще её футбол мне не нравится. Наверное поэтому за них и проголосовал.☝️ Но хочется, чтобы чемпионом стал победитель из пары Испания-Германия. Буду также рад победе, команде- сюрприз Швейцарии.👍
+1
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Саутгейта должны были ещё словаки выбивать но произошло неимоверное чудо такие отскоки раз в 100 матчей бывают , два раза так не повезет , так что Швейцария его раскатает
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Ответ carmelo hot sause
По качеству игры абсолютно лучшая сборная на турнире. Есть одна проблема - надо пройти Германию
Надо будет тогда с немцами глянуть. Я то привык, что последние годы испанцы яркую игру не показывают
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Франция фаворит. Оборона многое значит, а французы почти не пропускают. Один, да и то с перебитого пенальти. Думаю засушат до полной победы.
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Ответ Ллб
Если уж тут одновременно в теме и сборная Англии по футболу и Бабангида , то отсылаться надо на другой трек из его раунда на онлайн-баттле ..... с названием " День памяти физкультурника"
Надеюсь, в субботу сошлемся🙏
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В итоге Евро выиграет Швейцария!
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Ни одного матча Евро целиком еще не посмотрел, а что, Испания так хороша сейчас?
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Ага, а в финале по итогу будут Франция и Англия с прогрессирующей импотенцией в атаке... Мне кажется, они и в послематчевых пеналях будут делать передачи назад и поперёк
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Фаворит не значит победитель . Хотя лично я буду рад !
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Ответ Станислав Яцевич
Не сказать что Германия хуже по игре, просто реализацию слегка подправить стоит
Просто убрать Хавертца
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Ответ Богдан
Ни одного матча Евро целиком еще не посмотрел, а что, Испания так хороша сейчас?
Очень хороша, приятно смотреть.
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Ответ carmelo hot sause
По качеству игры абсолютно лучшая сборная на турнире. Есть одна проблема - надо пройти Германию
Не сказать что Германия хуже по игре, просто реализацию слегка подправить стоит
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