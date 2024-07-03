46% пользователей Спортса верят в победу Испании на Евро, 21% считает фаворитом Германию. Проголосовало более 9 тысяч человек

Пользователи Спортса считают Испанию фаворитом Евро-2024.

Вчера определились все участники 1/4 финала чемпионата Европы.

Более 9 тысяч пользователей Спортса приняли участие в опросе о том, кто из четвертьфиналистов выиграет Евро-2024. 46% опрошенных верят в победу , второе место заняла – за нее проголосовал 21% участников опроса. 3-е место разделили Англия и Португалия, набравшие по 7% голосов.

За Францию и Нидерланды проголосовали по 6% участников опроса, за Турцию – 4% участников. Наименьшие шансы на победу в турнире, по мнению пользователей Спортса, имеет сборная – за нее отдано лишь 3% голосов.

Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией