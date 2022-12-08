В сборной Германии была «отпускная атмосфера» во время ЧМ-2022. К игрокам после матча с Испанией на 2 дня приехали девушки и жены

В Германии ищут причины неудачного выступления сборной на .

По данным Bild, в ходе двухчасовой встречи, на которой, в частности, присутствовали президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф и вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке, была предпринята попытка выяснить, что именно пошло не так в Катаре.

Одной из причин назвали появление друзей игроков и членов их семей в отеле, где жила сборная Германии. Некоторым футболистам было некомфортно ощущать «отпускную атмосферу».

После матча с Испанией (1:1) игроки сборной Германии пригласили в отель жен и девушек. Им разрешили остаться там на две ночи.

Визит девушек в отель сборной привел к разногласиям среди сотрудников DFB и сборной, а также среди игроков. Руководство DFB было ошеломлено как событиями на поле, так и вне его.

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