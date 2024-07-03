Фанаты Австрии скандировали «Германия – для немцев. Иностранцы – вон» перед матчем с Турцией на Евро-2024

Австрийские фанаты выкрикивали ксенофобские лозунги перед матчем с Турцией.

Вчера Турция победила Австрию (2:1) в в рамках 1/8 финала и вышла в четвертьфинал , где сыграет с Нидерландами.

Скандал произошел перед началом игры. Швейцарский телеканал SRF в прямом эфире показал австрийских болельщиков на одной из улиц города, которые под трек L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино выкрикивали лозунг «Германия – для немцев. Иностранцы – вон».

Этот лозунг популярен среди сторонников крайне правых, людей националистских взглядов. В мае 2024 года немцы, отдыхавшие на элитном курорте Зюльт, выкрикивали эти лозунги и использовали нацистские приветствия. С треком L’Amour Toujours связаны и другие подобные скандалы, поэтому на ряде фестивалей ее запрещено исполнять, на Евро он тоже запрещен.

При этом в самом треке, который посвящен любви, нет ничего запрещенного, он очень популярен в сборной , и австрийцы хотели, чтобы его проигрывали на матчах чемпионата Европы с участием команды, но после ряда инцидентов от этой идеи отказались.

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