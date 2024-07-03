Фанаты Австрии скандировали «Германия – для немцев. Иностранцы – вон» перед матчем с Турцией на Евро-2024

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Австрийские фанаты выкрикивали ксенофобские лозунги перед матчем с Турцией.

Вчера Турция победила Австрию (2:1) в Лейпциге в рамках 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Нидерландами.

Скандал произошел перед началом игры. Швейцарский телеканал SRF в прямом эфире показал австрийских болельщиков на одной из улиц города, которые под трек L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино выкрикивали лозунг «Германия – для немцев. Иностранцы – вон».

Этот лозунг популярен среди сторонников крайне правых, людей националистских взглядов. В мае 2024 года немцы, отдыхавшие на элитном курорте Зюльт, выкрикивали эти лозунги и использовали нацистские приветствия. С треком L’Amour Toujours связаны и другие подобные скандалы, поэтому на ряде фестивалей ее запрещено исполнять, на Евро он тоже запрещен.

При этом в самом треке, который посвящен любви, нет ничего запрещенного, он очень популярен в сборной Австрии, и австрийцы хотели, чтобы его проигрывали на матчах чемпионата Европы с участием команды, но после ряда инцидентов от этой идеи отказались.

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50 комментариев
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Прямо как один австрийский художник
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Ответ Bunyod Turgunov
Германия для турков))
Вспоминается анекдот:
Берлин, городской автобус, компания турков. Турки громко, на весь
автобус, хвастают между собой:
- Вот в Берлине нас 500 тыщ!
- А в Гамбурге нас 200 тыщ!
- А вот скоро мы всех немцев выживем и это будет наша страна!
Тут с соседнего места встает такая типично немецкая бабушка, с голубыми
глазами, с тросточкой, с корзинкой...
И со словами: "Было в Германии когда – то 8 миллионов евреев...", -
выходит из автобуса
+41
-6
+35
А Австрия для Алабы и Арнаутовича
+34
-3
+31
Националистические взгляды повсеместно усиливаются в связи с ужасающей миграционной политикой
И пока государства не поймут, что нельзя бесконтрольно всех впускать к себе, такое будет встречаться все чаще и чаще
+31
-3
+28
Один австрийский художник гордится фанатами Австрии
+25
-2
+23
При том что сама музыка не несет ничего запрещённого.
Запретить - чтобы не решать проблему.
+8
-1
+7
Ответ Jokk
Чем Арнаутович не угодил?
А Алаба?
+7
0
+7
Ответ deligy
Турков всего лишь миллиона три в Германии, не очень то и много. Примерно столько "иностранных специалистов" официально (!) на учёт ставят каждый год только в Москве.
Только официально прописанных 10 миллионов. А ещё примерно столько же живёт неофициально и не идёт в учёт.
+5
0
+5
Германия для турков))
+14
-10
+4
На самом деле в Германии и вправду много турков
+3
0
+3
Ответ Oleg Kolesnikov
Для европейцев на самом деле чем хуже - тем лучше. Чем более агрессивно и беспардонно леваки будут завозить орды дикарей - тем быстрей коренные жители будут просыпаться для защиты своей земли. Медленное, ползучее замещение это хуже. Для них хорошо, что леваки такие нетерпеливые в попытках уничтожить коренные культуры. У нас вроде краник немного прикрутили, как увидели трансформации в обществе. Будут завозить более плавно.
Или не будут. Рим тоже в конце концов развалился под натиском варваров
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
Вспоминается анекдот: Берлин, городской автобус, компания турков. Турки громко, на весь автобус, хвастают между собой: - Вот в Берлине нас 500 тыщ! - А в Гамбурге нас 200 тыщ! - А вот скоро мы всех немцев выживем и это будет наша страна! Тут с соседнего места встает такая типично немецкая бабушка, с голубыми глазами, с тросточкой, с корзинкой... И со словами: "Было в Германии когда – то 8 миллионов евреев...", - выходит из автобуса
Турков всего лишь миллиона три в Германии, не очень то и много.

Примерно столько "иностранных специалистов" официально (!) на учёт ставят каждый год только в Москве.
+10
-8
+2
Для европейцев на самом деле чем хуже - тем лучше. Чем более агрессивно и беспардонно леваки будут завозить орды дикарей - тем быстрей коренные жители будут просыпаться для защиты своей земли. Медленное, ползучее замещение это хуже. Для них хорошо, что леваки такие нетерпеливые в попытках уничтожить коренные культуры. У нас вроде краник немного прикрутили, как увидели трансформации в обществе. Будут завозить более плавно.
+3
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Когда в твою страну просто так может въехать куча левых людей и ты ничего не можешь с этим сделать - немудрено расстроиться. Всё это "беженство" и прочая фигня должны быть отменены. Нет европаспорта, нет визы - нельзя пересечь границу. А кто незаконно пересёк - отловить и на нейтральную полосу. Плохая идея начинать жизнь в новой стране с преступления.
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А они в курсе, что многие немцы считают, что Австрия - часть Германии..
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такой же бред, как и россия для русских
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Ответ f0mk4
Националистические взгляды повсеместно усиливаются в связи с ужасающей миграционной политикой И пока государства не поймут, что нельзя бесконтрольно всех впускать к себе, такое будет встречаться все чаще и чаще
Не факт, что это не понимание. Ну как могут этого не понимать умнейшие и образованнейшие люди, управляющие самыми развитыми странами мира? Сложно это представить. Что, мы, простые обыватели в большинстве своем, умнее их? Это больше напоминает продуманную и последовательную политику
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Ответ Сергей Воронин
При рождении ребенка в Германии выписывается пособие 200 евро в месяц, включая и эмигрантов. Германцев не это бесит, а то, что многие рожают пятерых и отваливают. А пособие продолжают получать.
Откуда в Германии "эмигранты"? Смотри в словарик о значении слов, что используешь.
И пособие беженцам (имеющим статус беженца) куда выше 200 евро и взрослым и детям.
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Ответ Сергей Воронин
При рождении ребенка в Германии выписывается пособие 200 евро в месяц, включая и эмигрантов. Германцев не это бесит, а то, что многие рожают пятерых и отваливают. А пособие продолжают получать.
Ну если бы Германию это не устраивало, она бы усложнила получение выплат сложными схемами и требованиями.
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Это совсем разные ситуации.
АдГ в Германии и НФ во Франции — евроскептики, первые на порядки радикальнее, но принципы одни — «Европа отечеств.
А на «украине» «правые» это пятая колонна штатов.
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Интересно, когда уже бахнет.
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Было бы скучно без этих внефутбольных тем ) Но там возможно три человека с толпы орало, а раздули до масштабов всеевропейской угрозы как всегда) Националистические превьюшечки и постыгровые оплеушечки в обе стороны, здесь вам и кричалки, сопелки, пыхтелки, или "ответные жесты" разные неоднозначные ) Ну так получили же. Всегда интересны были эти человеческие коды и символы в виде рандомных "музык", вплетенных надолго в какую то свою только им понятную групповую философию.. Как то "помнишь ли ты вдоль ночных дорог.." )) В замедленном, но ритмически созвучном треку Агостины очень зашел бы ответ с той "стороны фронта" - Турецкие Районы, румынские кварталы, молдавские массивы - я ухожу красиво))
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Ну кому как не австрийцам знать толк в подобных лозунгах))
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А Австрия для кого они не уточнили?
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Гюндоган для немцев
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За такое надо сборную снимать
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Именно так и появилась т.н. "Турция", когда кочевые тюркские племена, пришедшие из Средней Азии, стали заселять/оккупировать армянские, греческие и другие земли коренных народов. То есть даже "Турция" — не родина для турок.
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Ну австрийский художник и музыку любил запрещать так, что ему обе стороны конфликта нравятся
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При рождении ребенка в Германии выписывается пособие 200 евро в месяц, включая и эмигрантов. Германцев не это бесит, а то, что многие рожают пятерых и отваливают. А пособие продолжают получать.
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Ответ NikoVinkovic
Только официально прописанных 10 миллионов. А ещё примерно столько же живёт неофициально и не идёт в учёт.
*****, откуда прописка в Германии у тебя в голове взялась? Что такое "официально прописанных"?
https://www.statista.com/chart/29975/number-of-turkish-people-in-european-countries/
С турецким гражданством в Германии 1,3 млн. + столько же с приобретенным.
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