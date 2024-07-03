Фанаты Австрии скандировали «Германия – для немцев. Иностранцы – вон» перед матчем с Турцией на Евро-2024
Австрийские фанаты выкрикивали ксенофобские лозунги перед матчем с Турцией.
Вчера Турция победила Австрию (2:1) в Лейпциге в рамках 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Нидерландами.
Скандал произошел перед началом игры. Швейцарский телеканал SRF в прямом эфире показал австрийских болельщиков на одной из улиц города, которые под трек L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино выкрикивали лозунг «Германия – для немцев. Иностранцы – вон».
Этот лозунг популярен среди сторонников крайне правых, людей националистских взглядов. В мае 2024 года немцы, отдыхавшие на элитном курорте Зюльт, выкрикивали эти лозунги и использовали нацистские приветствия. С треком L’Amour Toujours связаны и другие подобные скандалы, поэтому на ряде фестивалей ее запрещено исполнять, на Евро он тоже запрещен.
При этом в самом треке, который посвящен любви, нет ничего запрещенного, он очень популярен в сборной Австрии, и австрийцы хотели, чтобы его проигрывали на матчах чемпионата Европы с участием команды, но после ряда инцидентов от этой идеи отказались.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Берлин, городской автобус, компания турков. Турки громко, на весь
автобус, хвастают между собой:
- Вот в Берлине нас 500 тыщ!
- А в Гамбурге нас 200 тыщ!
- А вот скоро мы всех немцев выживем и это будет наша страна!
Тут с соседнего места встает такая типично немецкая бабушка, с голубыми
глазами, с тросточкой, с корзинкой...
И со словами: "Было в Германии когда – то 8 миллионов евреев...", -
выходит из автобуса
И пока государства не поймут, что нельзя бесконтрольно всех впускать к себе, такое будет встречаться все чаще и чаще
Запретить - чтобы не решать проблему.
Примерно столько "иностранных специалистов" официально (!) на учёт ставят каждый год только в Москве.
И пособие беженцам (имеющим статус беженца) куда выше 200 евро и взрослым и детям.
АдГ в Германии и НФ во Франции — евроскептики, первые на порядки радикальнее, но принципы одни — «Европа отечеств.
А на «украине» «правые» это пятая колонна штатов.
https://www.statista.com/chart/29975/number-of-turkish-people-in-european-countries/
С турецким гражданством в Германии 1,3 млн. + столько же с приобретенным.