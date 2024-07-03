Паредеса предложили «Барсе». Приоритет клуба – Онана или Мерино

«Барселоне» предложили подписать Леандро Паредеса.

Инициаторами возможной сделки по 30-летнему центральному хавбеку «Ромы» и сборной Аргентины выступили агенты и посредники, сообщает Diario Sport.

При этом в приоритете у каталонского клуба подписание на эту позицию (« ») или (« »).

Контракт Паредеса с «Ромой» рассчитан до июня 2025 года.

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