Паредеса предложили «Барсе». Приоритет клуба – Онана или Мерино
«Барселоне» предложили подписать Леандро Паредеса.
Инициаторами возможной сделки по 30-летнему центральному хавбеку «Ромы» и сборной Аргентины выступили агенты и посредники, сообщает Diario Sport.
При этом в приоритете у каталонского клуба подписание на эту позицию Амаду Онана («Эвертон») или Микеля Мерино («Сосьедад»).
Контракт Паредеса с «Ромой» рассчитан до июня 2025 года.
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Деньги просадишь, а потом уже в следующем году думать, как избавиться. Типа как с Лангле и Дестом.
Барселону уже за лохотрон принимают. Докатились.
Я просто отметил, что спортсу нужен трафик, и сбайтить однофамильцами (что спортс, кстати, регулярно делал и до этого) - топорный, но классический приём. Люди зайдут удостовериться, тот ли Онана - ну или, понимая, о каком Онане речь, потроллить на этот счёт. Как вариант, я могу ошибаться, конечно же, и это может быть просто косяком редации. Поскольку, повторюсь, в публикациях считается хорошим тоном уточнять)