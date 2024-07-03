Паредеса предложили «Барсе». Приоритет клуба – Онана или Мерино

Теги Рома Эвертон премьер-лига Англия Барселона Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Леандро Паредес Микель Мерино Амаду Онана Футбол

«Барселоне» предложили подписать Леандро Паредеса.

Инициаторами возможной сделки по 30-летнему центральному хавбеку «Ромы» и сборной Аргентины выступили агенты и посредники, сообщает Diario Sport.

При этом в приоритете у каталонского клуба подписание на эту позицию Амаду ОнанаЭвертон») или Микеля МериноСосьедад»).

Контракт Паредеса с «Ромой» рассчитан до июня 2025 года.

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33 комментария
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Если уж вообще денег нет, то лучше Гидо Родригеса из Бетиса бесплатно взять. Не Бускетс конечно, но лучше Ромеу в 10 раз.
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Сбитый летчик.
Деньги просадишь, а потом уже в следующем году думать, как избавиться. Типа как с Лангле и Дестом.
Барселону уже за лохотрон принимают. Докатились.
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Ответ Ебздрогыч
Я уж испугался, что речь про другого Онану
Типичный спортс, набрасывающий заголовком. Я сам сюда зашёл только для того, чтобы подивиться логике, при чём тут голкипер-Онана, если Барсе нужен центрхав и речь идёт о них)
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-6
+10
Ответ xDe xDe
Типичный спортс, набрасывающий заголовком. Я сам сюда зашёл только для того, чтобы подивиться логике, при чём тут голкипер-Онана, если Барсе нужен центрхав и речь идёт о них)
а в чём наброс, собственно? вратарь мю - не единственный известный онана в футболе, те кто следят за апл и евро знают про амаду онану.
+10
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+10
Ответ SaH4r.
Если уж вообще денег нет, то лучше Гидо Родригеса из Бетиса бесплатно взять. Не Бускетс конечно, но лучше Ромеу в 10 раз.
Бери
+7
-1
+6
Вместо него можно ящик холодного пива на поле поставить - толку и то больше будет.
+7
-4
+3
Средний игрок с неуравновешенной психикой. Зачем он Барсе - большой вопрос
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Ответ Igor Chuhmanov
Средний игрок с неуравновешенной психикой. Зачем он Барсе - большой вопрос
Средний?)играл в псж ,Ювентусе и стал чемпионом мира !
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Те, кто предложил, в курсе, что там нет Месси, чтобы быть его тафгаем?
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Ответ Madhamish
Сбитый летчик. Деньги просадишь, а потом уже в следующем году думать, как избавиться. Типа как с Лангле и Дестом. Барселону уже за лохотрон принимают. Докатились.
Лангле и Дест приходили в качестве молодых и талантливых игроков
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Ответ therealgreenman
Какого х… реклама весит так долго?
Весить может много или мало, висеть может долго или краткосрочно. Че в итоге ты спросил-то?)
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Ответ xDe xDe
В том, что Онана-вратарь - самый известный Онана. И весьма мемный Онана - фаны-манкунианцы, без обид. В случае однофамильцев хорошим тоном является уточнять прямо в заголовке. Скажем, именем, или принадлежностью к клубу. А здесь чистой воды байт ¯\_(ツ)_/¯
а какой смысл в уточнении, если речь идет про полузащитников(я думаю что на спортсе знают про паредеса и мерино)? про вратаря в таком случае можно подумать только, если у человека совсем логическое мышление отсутствует.
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Ответ hiper26
На Субименди теперь только облизываться остаётся!?
Как то не впечатлил Субименди с Албанией.
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Ответ xDe xDe
А здесь работает не логическое мышление, в том-то и дело) Вы, очевидно по ответу, с той же рекламой, например, никогда не работали, потому и не поняли сути) Ну да ладно, проехали. В конце концов, мой комент был простой иронией.
я думаю, вы преувеличиваете. лично я тут не вижу никакого байта.
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Ответ xDe xDe
В том, что Онана-вратарь - самый известный Онана. И весьма мемный Онана - фаны-манкунианцы, без обид. В случае однофамильцев хорошим тоном является уточнять прямо в заголовке. Скажем, именем, или принадлежностью к клубу. А здесь чистой воды байт ¯\_(ツ)_/¯
TravenS, ну вы молодец, конечно. Смысл реплаить комент и банить возможность ответить?) И да, везде видите свидетелей масонского заговора? ;)
Я просто отметил, что спортсу нужен трафик, и сбайтить однофамильцами (что спортс, кстати, регулярно делал и до этого) - топорный, но классический приём. Люди зайдут удостовериться, тот ли Онана - ну или, понимая, о каком Онане речь, потроллить на этот счёт. Как вариант, я могу ошибаться, конечно же, и это может быть просто косяком редации. Поскольку, повторюсь, в публикациях считается хорошим тоном уточнять)
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Ответ xDe xDe
В том, что Онана-вратарь - самый известный Онана. И весьма мемный Онана - фаны-манкунианцы, без обид. В случае однофамильцев хорошим тоном является уточнять прямо в заголовке. Скажем, именем, или принадлежностью к клубу. А здесь чистой воды байт ¯\_(ツ)_/¯
Везде видите заговор масонов?) Так вот здесь их нет, даже я, противник байтов, не вижу их здесь
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Ответ tequilagwap
а какой смысл в уточнении, если речь идет про полузащитников(я думаю что на спортсе знают про паредеса и мерино)? про вратаря в таком случае можно подумать только, если у человека совсем логическое мышление отсутствует.
А здесь работает не логическое мышление, в том-то и дело) Вы, очевидно по ответу, с той же рекламой, например, никогда не работали, потому и не поняли сути) Ну да ладно, проехали. В конце концов, мой комент был простой иронией.
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Пока Бавария обхаживает Палинью, Онану надо брать
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Какого х… реклама весит так долго?
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