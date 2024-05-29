«Барса» близка к подписанию 16-летнего защитника «Гента» Мокио свободным агентом

Жорти Мокио может перейти в «Барселону».

Как передает Relevo, каталонский клуб близок к подписанию 16-летнего центрального защитника « » и молодежной сборной Бельгии.

Однако для этого клубу необходимо получить согласие от семьи игрока. Его решение связано прежде всего с бытовыми вопросами, и клуб рассчитывает получить ответ в ближайшие несколько дней. Мокио прибудет в команду на правах свободного агента.

Утверждается, что его переход был отложен из-за смены тренера, что замедлило процесс переговоров. Тем не менее «Барселона» остается тверда в своем намерении заполучить молодого защитника, за которым, помимо прочего, следят «Манчестер Сити» и «Рома».

Первый контакт между клубом и агентами игрока состоялся во время матча чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». После этого окружение Мокио обратилось с просьбой к бельгийской федерации футбола о расторжении контракта с «Гентом», поскольку игрок является несовершеннолетним.

« » осознает, что если игрок будет ориентироваться на финансовые вопросы, будет очень трудно выиграть борьбу у других крупных европейских клубов. «Блауграна» старается убедить Мокио спортивным проектом, где есть молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Эктор Форт, которые уже являются футболистами основного состава.

Сейчас клуб надеется завершить переход игрока и прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы избежать риска срыва сделки.