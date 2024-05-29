«Барса» близка к подписанию 16-летнего защитника «Гента» Мокио свободным агентом
Жорти Мокио может перейти в «Барселону».
Как передает Relevo, каталонский клуб близок к подписанию 16-летнего центрального защитника «Гента» и молодежной сборной Бельгии.
Однако для этого клубу необходимо получить согласие от семьи игрока. Его решение связано прежде всего с бытовыми вопросами, и клуб рассчитывает получить ответ в ближайшие несколько дней. Мокио прибудет в команду на правах свободного агента.
Утверждается, что его переход был отложен из-за смены тренера, что замедлило процесс переговоров. Тем не менее «Барселона» остается тверда в своем намерении заполучить молодого защитника, за которым, помимо прочего, следят «Манчестер Сити» и «Рома».
Первый контакт между клубом и агентами игрока состоялся во время матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». После этого окружение Мокио обратилось с просьбой к бельгийской федерации футбола о расторжении контракта с «Гентом», поскольку игрок является несовершеннолетним.
«Барселона» осознает, что если игрок будет ориентироваться на финансовые вопросы, будет очень трудно выиграть борьбу у других крупных европейских клубов. «Блауграна» старается убедить Мокио спортивным проектом, где есть молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Эктор Форт, которые уже являются футболистами основного состава.
Сейчас клуб надеется завершить переход игрока и прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы избежать риска срыва сделки.
Барселона спустя пару часов: А не взять ли нам свободным агентом 16 летнего ноунейма из Бельгии. А почему бы и нет
Еще один ЦЗ, помимо Кубарси и Файе.