«Барса» опасается конкуренции с «Арсеналом» за Мерино. К интересу «Атлетико» каталонцы относятся спокойно

«Барселона» опасается борьбы за Микеля Мерино с «Арсеналом».

Из-за трудностей с подписанием Амаду Онана из «Эвертона» каталонский клуб вновь склоняется к кандидатуре Мерино, считая его очень удачным вариантом с точки зрения качества и рыночных возможностей

К игроку « » также присматривается «Атлетико», но в «Барсе» к этому относятся спокойно. Единственное опасение у каталонцев вызывает «Арсенал», возглавляемый Микелем Артетой, который проявляет интерес к испанскому полузащитнику.

В прошедшем сезоне 28-летний игрок провел 32 матча в , забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

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