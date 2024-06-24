«Барса» опасается конкуренции с «Арсеналом» за Мерино. К интересу «Атлетико» каталонцы относятся спокойно

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал возможные трансферы Микель Мерино Футбол

«Барселона» опасается борьбы за Микеля Мерино с «Арсеналом».

Из-за трудностей с подписанием Амаду Онана из «Эвертона» каталонский клуб вновь склоняется к кандидатуре Мерино, считая его очень удачным вариантом с точки зрения качества и рыночных возможностей

К игроку «Реал Сосьедад» также присматривается «Атлетико», но в «Барсе» к этому относятся спокойно. Единственное опасение у каталонцев вызывает «Арсенал», возглавляемый Микелем Артетой, который проявляет интерес к испанскому полузащитнику.

В прошедшем сезоне 28-летний игрок провел 32 матча в Ла Лиге, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

«Барса» хочет подписать Мерино за 25+5 млн евро. Трансфер хавбека «Сосьедада» возможен лишь при отсутствии ограничений на траты

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8 комментариев
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Ответ dr. cage
Раньше Барса по фэну чуть ли не каждое лето у Арсенала забирала капитанов.. Теперь друг другу волосы за игрока Сосьедада рвут..
Арсенал ничего не рвут, а спокойно приходят и берут что им надо
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Ответ dr. cage
Раньше Барса по фэну чуть ли не каждое лето у Арсенала забирала капитанов.. Теперь друг другу волосы за игрока Сосьедада рвут..
нафиг он не нужен арсеналу, бредни желтой испанской газетенки - не равно рвать у кого-то волосы.
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На фиг Мерино, боритесь за Онана, он зачётный игрок и подойдёт Барсе, вовсю!
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Раньше Барса покупала у Арсенала их лидеров. А теперь все, теперь Арсенал может спокойно уводить игроков у Барсы из под носа.
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Да Атлетико ж только по бесплатным старикам. у них денег нет.
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Ответ brno2020
На фиг Мерино, боритесь за Онана, он зачётный игрок и подойдёт Барсе, вовсю!
Не видел игры Онана, так что про него ничего сказать не могу, но, по моему мнению, отказываться от Мерино, особенно учитывая его качества и цену, было бы глупо, такой игрок точно помог бы в разрушении, что при Флике, вероятно, будет очень важно
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