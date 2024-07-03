Приложение Sports теперь можно скачать в RuStore!

Теги мобильные приложения натив Футбол

RuStore — это официальный магазин приложений для Android, в котором есть всё необходимое: от банков и мобильных операторов до маркетплейсов и игр. 

Чтобы скачивать и обновлять приложения без ограничений – установите RuStore на смартфон.

В каталоге RuStore уже более 40 тысяч приложений и игр.

Также на главном экране магазина «Интересное» есть раздел «Специальные события и акции». С помощью этого раздела вы сможете узнать о важных обновлениях, сезонных мероприятиях в играх, распродажах и других интересных спецпредложениях. 

Скачать приложение Sports в официальном магазине RuStore можно по ссылке.

Опубликовал Sports

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    5 комментариев
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    Нет уж спасибо, сижу на версии 6.7.2.2, ни рекламы, ни прочего шлака.
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    Это что ещё за технологический прорыв
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    Это невероятно!
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    Даже в рекламном посте не скрыли то, что у этого ̶н̶е̶д̶о̶р̶а̶з̶у̶м̶е̶н̶и̶я̶ шедевра технологической мысли жалкие 3.8 из 5 звезд. Для улучшения рейтинга предлагаю сделать крестик для закрытия рекламы при запуске приложения размером в 3 пикселя, а также сделать рекламные блоки не раз в 3 статьи, а между каждой новостью в списке.
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