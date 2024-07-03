Приложение Sports теперь можно скачать в RuStore!

RuStore — это официальный магазин приложений для Android, в котором есть всё необходимое: от банков и мобильных операторов до маркетплейсов и игр.

Чтобы скачивать и обновлять приложения без ограничений – установите RuStore на смартфон.

В каталоге RuStore уже более 40 тысяч приложений и игр.

Также на главном экране магазина «Интересное» есть раздел «Специальные события и акции». С помощью этого раздела вы сможете узнать о важных обновлениях, сезонных мероприятиях в играх, распродажах и других интересных спецпредложениях.

Скачать приложение Sports в официальном магазине RuStore можно по ссылке.