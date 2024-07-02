Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» хочет хотя бы один крупный трансфер летом

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Нико Уильямс Футбол

Жоан Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса в «Барселону».

Как пишет Marca, «блауграна» по-прежнему превышает допустимый уровень зарплат и на сегодняшний день так и не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков из-за ограничений, наложенных Ла Лигой.

Тем не менее президент «Барселоны» планирует совершить один громкий трансфер этим летом. Он уверен, что сможет решить вышеуказанные проблемы в ближайшие недели. 

По информации источника, главной целью Лапорты является Нико Уильямс. Президент ценит качества игрока, которые он демонстрирует не только на Евро, но и показывал многие месяцы в «Атлетике». Кроме того, Лапорта ожидает, что приход такого игрока вызовет всплеск надежды у болельщиков «Барселоны».

В данный момент операция находится в ожидании прибытия средств, но президент настроен подписать испанца в это трансферное окно.

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70 комментариев
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Фати вернулся с аренды. Урежьте зп в два раза, взбодрите его плеткой Флика, и вот вам Вильямс только бесплатно
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Гиу продали, Роке на грани ухода, единственный нап Лёва, который в перерыве в собес за пенсией бегает, а мы купим... очередного вингера!
Ну ё моё, ну купите вы хоть кого нибудь на подмену ляма за полтора хоть. Вон Жозе из Бетиса ушёл в Спартак. В прошлом сезоне 15 по Г+П, было и по 19. И цена 1,5 и опыт в ЛЛ огромный. Ну, на сезон взять. Ну посмотрите вы на Реал где ушёл Бензема и взяли Хоселу вообще уже по факту из сегунды. Он не то что не испортил картину, он очень был полезен, кучу очков принёс.
Нет, нам подавай только вингеров по 60 лямов!
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Распиариеный бегунок это леао и сака. Ну и бездарь дембеле
+19
-5
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Надо продавать арабам Рафинью и брать Нико любой ценой.
+18
-6
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Ответ Vlad
Рафинья провёл достойный сезон зачем его продавать?
Затем, что только за него заплатят огромные деньги и то, что слева он никакой. А справа Ямаль.
+12
-4
+8
Как и мечты о продлении Месси и покупки Холланда эта мечта не сбудется
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Ответ Budabuda
Надо продавать арабам Рафинью и брать Нико любой ценой.
Рафинья провёл достойный сезон зачем его продавать?
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Ответ Maggio 13
Нико интересно травматичный как Фати?
Пока не перейдет в Барсу - не узнаем :)
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Ответ svaz
Рафинья вылетел из старта сборной, и назвать его хорошим игроком язык не поворачивается, абсолютно средний бегунок, к тому же без перспектив.
Да не,на фоне Торресов и Феликсов - он топ.У Флика,где много физухи,он вообще может по-другому раскрыться.В общем,поглядим
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Ответ Budabuda
Надо продавать арабам Рафинью и брать Нико любой ценой.
Классика
Продать хорошего игрока,чтобы потом на эти деньги "усилиться" каким-нибудь говном типа Феликса или любым другим бегунком
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Хм. Ну и нюх. Его надо было подписывать год назад. А сейчас цена будет неподъемная.
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Мечтать должны мы, а ты действуй Лапорта
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Лапорта как моя жена, руки чешутся лишь бы на что-нибудь деньги потратить)
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Ответ Budabuda
Затем, что только за него заплатят огромные деньги и то, что слева он никакой. А справа Ямаль.
Ямалу 16 лет, он не может играть каждую игру в сезоне. Ты в курсе, что клубу, который хочет чашки выигрывать, нужна еще качественная скамейка?
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Подпишет и попросит скинуть 30% зарплаты в 2026-м.
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Ответ Lavinka
Только у Барсы денег нет .
Когда у меня денег нет, это ее не останавливает, говорит давай кредиткой воспользуемся) - ну в принципе как и Лапорта)
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Ответ Егор Ермолаев
Фати вернулся с аренды. Урежьте зп в два раза, взбодрите его плеткой Флика, и вот вам Вильямс только бесплатно
"Под плеткой" он и месяца не протянет. Уедет в лазарет на полгода.
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Было бы шикарно 👍🏻
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Ответ Budabuda
Затем, что только за него заплатят огромные деньги и то, что слева он никакой. А справа Ямаль.
Слева никакой? Он этой весной слева как раз проводил одни из лучших своих матчей в роли вингера старой школы (левша слева). Работоспособный, дисциплинированный (план тренера выполняет на 10/10), физически и ментально (почти единственный, кто бился с ПСЖ до конца) готовый, да и в атаке неплохие цифры. Такая рабочая лошадка для Флика - это балдёж🤓
И да, Ямаль должен играть все матчи от звонка до звонка? Классный план, Педри одобряет🙃
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Ответ Budabuda
Затем, что только за него заплатят огромные деньги и то, что слева он никакой. А справа Ямаль.
Ямаля бы не загонять так, рассчитывая как на основного в полноценном сезоне
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Было бы классно посмотреть на Нико в Барсе. Очень сильный край. Но если Атлетик ещё на сезон сохранит Нико, то для его роста и развития это будет даже лучше.
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Ответ Willy Kambwala
Когда у меня денег нет, это ее не останавливает, говорит давай кредиткой воспользуемся) - ну в принципе как и Лапорта)
Почти, как и моя жена. Точно такая же. Свою небольшую зарплату потратит я хз на что, а потом ей то колечко хочется золотое просто так, то ещё какую бесполезную с моей точки зрения цацку, которую она носить не будет.
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Ответ Rachid
Лапорта должен не мечтать купить Нико - а просто обязан это сделать. Также Барселоне очень нужен качественный опорник. Для этого ему нужно максимально энергично избавиться от всего балласта (Фати, Лангле и др) - продать де Йонга, Араухо..
Араухо основной цз, продать много ума не надо, а кто Барсе потом продаст топ защитника? Ответ: никто. Будет очередной середняк или свободный агент, или вообще никого не будет и по факту это ослабление команды.
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Лапорте только и остается, что мечтать)
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Опоздал, после евро он будет стоить за 100
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Лапорта только недавно говорил, что вроде как Барселона собирается делать ставку на перспективную молодежь из Ла Масии, а не на дорогие трансферы и высокие зарплаты, как это было раньше..
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Если и покупать кого то, то только на одну позицию в опорной зоне, при условии, что соблюдены требования fire play. А так, вообще то надо обходится собственными силами. Не надо никого продавать(особенно важных игроков), и не надо никого покупать. Состав вполне конкурентноспособный по качеству игроков. Если кого и надо продать, так это тяжеловесного Леви( в прямом и переносном смысле). Думаю Флик способен прилично увеличить коэффициент мощности даже у этого состава.
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Ответ Серж Ск
Из ЦЗ сейчас у Барсы кроме Араухо: Иньиго, Кунде, Кристенсен, Кубарси, Гарсия. Мне тоже нравится Араухо, но ходят слухи что он не хочет продлевать контракт, и тогда в след. сезоне придется продавать задешево или в 2026 уйдет бесплатно. Лучше сейчас продать за 70-80 млн.
Он хочет нормальный контракт, его тоже можно понять, он сейчас получает намного меньше, чем Кунде.
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Ответ VictorAhz
Если и покупать кого то, то только на одну позицию в опорной зоне, при условии, что соблюдены требования fire play. А так, вообще то надо обходится собственными силами. Не надо никого продавать(особенно важных игроков), и не надо никого покупать. Состав вполне конкурентноспособный по качеству игроков. Если кого и надо продать, так это тяжеловесного Леви( в прямом и переносном смысле). Думаю Флик способен прилично увеличить коэффициент мощности даже у этого состава.
Марк Касадо продлил контракт с условием, что перейдет в первую команду. Его и наиграют в опорке.
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Ответ Антоша Спирин
Хм. Ну и нюх. Его надо было подписывать год назад. А сейчас цена будет неподъемная.
Отступные 65 млн
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