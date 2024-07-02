Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» хочет хотя бы один крупный трансфер летом
Жоан Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса в «Барселону».
Как пишет Marca, «блауграна» по-прежнему превышает допустимый уровень зарплат и на сегодняшний день так и не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков из-за ограничений, наложенных Ла Лигой.
Тем не менее президент «Барселоны» планирует совершить один громкий трансфер этим летом. Он уверен, что сможет решить вышеуказанные проблемы в ближайшие недели.
По информации источника, главной целью Лапорты является Нико Уильямс. Президент ценит качества игрока, которые он демонстрирует не только на Евро, но и показывал многие месяцы в «Атлетике». Кроме того, Лапорта ожидает, что приход такого игрока вызовет всплеск надежды у болельщиков «Барселоны».
В данный момент операция находится в ожидании прибытия средств, но президент настроен подписать испанца в это трансферное окно.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну ё моё, ну купите вы хоть кого нибудь на подмену ляма за полтора хоть. Вон Жозе из Бетиса ушёл в Спартак. В прошлом сезоне 15 по Г+П, было и по 19. И цена 1,5 и опыт в ЛЛ огромный. Ну, на сезон взять. Ну посмотрите вы на Реал где ушёл Бензема и взяли Хоселу вообще уже по факту из сегунды. Он не то что не испортил картину, он очень был полезен, кучу очков принёс.
Нет, нам подавай только вингеров по 60 лямов!
Продать хорошего игрока,чтобы потом на эти деньги "усилиться" каким-нибудь говном типа Феликса или любым другим бегунком
И да, Ямаль должен играть все матчи от звонка до звонка? Классный план, Педри одобряет🙃