Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» хочет хотя бы один крупный трансфер летом

Жоан Лапорта мечтает подписать Нико Уильямса в «Барселону».

Как пишет Marca, «блауграна» по-прежнему превышает допустимый уровень зарплат и на сегодняшний день так и не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков из-за ограничений, наложенных .

Тем не менее президент «Барселоны» планирует совершить один громкий трансфер этим летом. Он уверен, что сможет решить вышеуказанные проблемы в ближайшие недели.

По информации источника, главной целью является . Президент ценит качества игрока, которые он демонстрирует не только на Евро, но и показывал многие месяцы в « ». Кроме того, Лапорта ожидает, что приход такого игрока вызовет всплеск надежды у болельщиков «Барселоны».

В данный момент операция находится в ожидании прибытия средств, но президент настроен подписать испанца в это трансферное окно.

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