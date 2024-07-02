Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

Сестра Криштиану Роналду встала на защиту форварда после незабитого пенальти.

В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

Сестра Криштиану защитила брата в социальных сетях.

Авейру опубликовала фотографию Роналду, плачущего в перерыве дополнительного времени, и написала: «Сделать шаг назад, найти баланс и выиграть. Это всегда было частью побед.

Ты велик. Так горжусь нашей командой, так горжусь тобой. Спасибо, Роналду, спасибо вам, ребята».

В другом посте, сопровождаемом фотографией , которого утешает тренер Роберто Мартинес, она написала: «Подними голову, мой король».

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