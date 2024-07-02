Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду встала на защиту форварда после незабитого пенальти.

В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить. 

Сестра Криштиану Катя Авейру защитила брата в социальных сетях.

Авейру опубликовала фотографию Роналду, плачущего в перерыве дополнительного времени, и написала: «Сделать шаг назад, найти баланс и выиграть. Это всегда было частью побед.

Ты велик. Так горжусь нашей командой, так горжусь тобой. Спасибо, Роналду, спасибо вам, ребята».

В другом посте, сопровождаемом фотографией Роналду, которого утешает тренер Роберто Мартинес, она написала: «Подними голову, мой король».

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146 комментариев
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Трехколесный🚲
+117
-9
+108
И выпиши мне чек в Дисней лэнд ,мой король
+95
-7
+88
Боже,это кринж)))) 🤭🤭🤭🤭
+100
-16
+84
Ну всё ёпт, король Гондора вернулся
+87
-6
+81
Ответ Пашка Донофф
Ну всё ёпт, король Гондора вернулся
Боромир забил бы два пенальти
+78
-3
+75
Король вчера навалил как лошадь)))
+62
-6
+56
Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Что это если не ЗМ? Фактос! Сиууу!»

И ни слова о главном герое матча - Коште. Там походу всей семье плевать на сборную
+61
-9
+52
И ещё, я хочу вон ту красную машинку, добавила сестра
+32
0
+32
Ответ Carasa
Трехколесный🚲
без седла
+28
-9
+19
Вот эта семейка лизоблюдов и сделала из него психически нездорового человека.
Он реально верит что король чего то там, а когда окунается в реальность, то там на вершине другие и все трое ЧЕМПИОНЫ МИРА, герои нации, поставившие страны и народы на высшую ступень.
От понимания этого у роналду истерики, слезы, срывы.
Надо к себе относится попроще ибо есть более великие и более успешные.
Один в 35 лет выиграл вершину спорта и 18.12.2022 был коронован на глазах миллиардов.
+24
-6
+18
Король то уже голый. Хотя бы сейчас уже можно перестать понторезить и спуститься с небес на землю.
+18
-3
+15
Не король, а королева Кристина! 40-летний мужик плачет после не забитого пенальти потому, что он уже видел мяч в воротах, предвосхищал овации лично ему, а тут такой ОБЛОМ! Заплакал именно из-за облома.)) Позорище ...
+21
-6
+15
Почему сестра брата великом называет?!
+13
-1
+12
Сопливый какой-то король.
+10
-1
+9
Ответ songbilong
Комментарий скрыт
Выполняет контракт
+13
-5
+8
Ответ songbilong
Комментарий скрыт
Поддерживать надо без пафоса)
А то смешно смотрится.
+10
-2
+8
Аааахаха, признайтесь, именно этого все ждали с самого начала Евро ))))
+8
-1
+7
Мой король твой король наш пламенный привет)
+6
0
+6
Роналду снова написал из инстаграма сестры?
+7
-2
+5
Это уже как то не красиво очень, португальский стыд
+5
0
+5
Ответ Сергей Лютый
Король вчера навалил как лошадь)))
Я не могу представить Месси после промаха и 0-0 на табло чтобы он как баба рыдал стоял , в этом и разница
+4
0
+4
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий удален модератором
Благодаря Роналду она вытащила билет в счастливую безбедную жизнь. Ты бы сам брата благодарил и болел за него, тут ничего такого нет (хотя пишет она порой нездоровый бред)
+11
-7
+4
Ответ Гекдениз Кардениз
Я не могу представить Месси после промаха и 0-0 на табло чтобы он как баба рыдал стоял , в этом и разница
Если Месси вот так не забил тут бы весь день бы поносили Месси
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0
+3
В "бой" пошла тяжёлая артиллерия.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🍓
+4
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Несколько странновато, конечно, "мой король" от сестры звучит)
+5
-2
+3
Ответ songbilong
А почему обязательно всем нужно следить за сестрой спортсмена? Очень интересно
Она сама себя выставляет в поле зрения.
Ужасная семейка, в которой пунктик к Месси уже на подсознании.
То, как она поливали помоями Лео, помнят все.
Карма накрыла роналду.
+4
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Говорят Криштианус поставил рекорд по спортивной ходьбе за матч. Заявится на ОИ 🤣
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велик педальный))
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Ответ Андрей Балабаев
Чуточку адекватности. Нет, не слышали? Она сумасшедшая, столько лет хрень несëт. Еë жадный братец и с французами руинить штрафные пойдëт, а она продолжит течь от восторга
Причем тут это? Если ваш брат/сестра и тд, будет играть, станет знаменитым, вы бы не стали их поддерживать, даже если они д**ьмово выступали? Адекватности хватает. И к тому же, почему целый сайт обращает на нее внимания, вот в чем вопрос .
+5
-3
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проблемы с крышей у них наследственные
+3
-1
+2
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