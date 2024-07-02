Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»
Сестра Криштиану Роналду встала на защиту форварда после незабитого пенальти.
В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
Сестра Криштиану Катя Авейру защитила брата в социальных сетях.
Авейру опубликовала фотографию Роналду, плачущего в перерыве дополнительного времени, и написала: «Сделать шаг назад, найти баланс и выиграть. Это всегда было частью побед.
Ты велик. Так горжусь нашей командой, так горжусь тобой. Спасибо, Роналду, спасибо вам, ребята».
В другом посте, сопровождаемом фотографией Роналду, которого утешает тренер Роберто Мартинес, она написала: «Подними голову, мой король».
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И ни слова о главном герое матча - Коште. Там походу всей семье плевать на сборную
Он реально верит что король чего то там, а когда окунается в реальность, то там на вершине другие и все трое ЧЕМПИОНЫ МИРА, герои нации, поставившие страны и народы на высшую ступень.
От понимания этого у роналду истерики, слезы, срывы.
Надо к себе относится попроще ибо есть более великие и более успешные.
Один в 35 лет выиграл вершину спорта и 18.12.2022 был коронован на глазах миллиардов.
А то смешно смотрится.
Ужасная семейка, в которой пунктик к Месси уже на подсознании.
То, как она поливали помоями Лео, помнят все.
Карма накрыла роналду.