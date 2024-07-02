Роналду – единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду установил антирекорд чемпионата Европы.

Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти в матче со Словенией в 1/8 финала. Голкипер Ян Облак парировал его удар в дополнительное время.

Роналду стал первым футболистом, дважды не сумевшим забить с одиннадцатиметровой отметки в финальной части Евро. Впервые это произошло в 2016 году, когда в игре против Австрии он попал в штангу.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кошта, монстр конечно
+45
-1
+44
рекорды сами преследуют Криша
+37
-4
+33
Скорее всего, матч против Словении был последним шансом для Роналду забить гол на этом Евро. Дальше пойдут топ-соперники, а ведь он даже простым командам забить не сумел.
+55
-23
+32
Ответ Мохнатый55
Скорее всего, матч против Словении был последним шансом для Роналду забить гол на этом Евро. Дальше пойдут топ-соперники, а ведь он даже простым командам забить не сумел.
Много остальных португальцев наколотили ? Три игрока - по одной банке . Два автогола . Поражение . И вот сейчас 0:0
+31
-8
+23
Вратарь португалов спас ж... Роналду и Пепе) Мужик! И не плакал...
+12
-1
+11
Если Роналду не выпустят на следующую игру, то у Португалии есть шансы
+15
-4
+11
Опять дедуля на горбу партнёров выехал.
+15
-6
+9
Давайте его утешим)
Он даже не побежал Кошту обнимать. Эгоцентрист до мозга костей.
+11
-2
+9
На мой взгляд, Роналду пробил хорошо - Облак вытащил сумасшедший мяч.
+15
-7
+8
Роман и Гномович: ЛЕГЕНДА! ЗМ ЕМУ! Вдохновил вратаря на то чтобы потащить за лидера!!!😎
+9
-4
+5
Проект УЕФА 5 пенальти на Евро больше всех в истории
+9
-4
+5
Ответ fy6597kh4n
Комментарий удален пользователем
Месси всегда тащил на себе всю сборную.
+10
-5
+5
Рон, дорогой, вешай уже бутсы, тебе уже и небеса намекают. Хорош, дай дорогу молодым
+6
-1
+5
Ответ ProLL
На мой взгляд, Роналду пробил хорошо - Облак вытащил сумасшедший мяч.
Это что-то меняет?)
+5
-1
+4
Судя по комментариям тут аудитория детей, поэтому непопулярное мнение, НО все же

Человеку 40 лет, он выиграл за свою карьеру столько титулов, что может вообще никому ничего не доказывать

В 40 лет отбегать 120 минут и пойти забить пенальти, который ты не забил за 10 минут до этого, это не так просто, как кажется

Просто будь на месте Роналду любой другой, говорили бы, что он легенда, раз в таком возрасте играет, но тут случай немного иной, да и в любом случае Португалия прошла дальше
+5
-1
+4
Позорище Роналду ! 10 симуляций на ЕВРО 24, две жёсткие атаки на Облака, пять раз крики споры с судьёй, давно должна была быть красная карта. 200 !!! Пенальти в карьере, 130 ! Из которых левейшие !
+9
-5
+4
Гоат, величайший!!!!!!111адын и здесь рекорд! Золотого верблюда ему!
+5
-1
+4
и здесь рекорд!
+4
0
+4
Ответ Rainn
Это что-то меняет?)
дуга красивая
+2
0
+2
Все игры смотрела. Если честно от роналду остались только внешность и мимика.
+3
-1
+2
ну это ЗМ однозначно - суперрекорд!
+3
-1
+2
Гений, можно ЗМ давать😂
+4
-2
+2
Рекорды преследуют
+2
-1
+1
Зато сколько пафоса по итогу) Хотя далеко не он зарешал
+2
-1
+1
Рекорд за рекордом😏
+1
0
+1
Ответ "Гром"
Много остальных португальцев наколотили ? Три игрока - по одной банке . Два автогола . Поражение . И вот сейчас 0:0
Так как они много забьют, если играют вдесятером?
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
Скорее всего, матч против Словении был последним шансом для Роналду забить гол на этом Евро. Дальше пойдут топ-соперники, а ведь он даже простым командам забить не сумел.
Зря вы так…топы на этом евро мало что показывают, игры сухие… Роналду свою историю уже внес в футбол.
+2
-2
0
Ответ Вальдано
Где те редиски, которые вспоминали не забитые Месси пенали.. Как-то сдуло их.. Хе.. 😀
Месси их хуже бьет - и это факт, с которым не поспорить. Впрочем, новость не о нем даже, так что расслабься )
0
0
0
Ответ Rainn
Это что-то меняет?)
В серии пенальти ничего не потащил Облак, у него фарт закончился!
0
0
0
Легенда 😂
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий