Роналду – единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м
Криштиану Роналду установил антирекорд чемпионата Европы.
Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти в матче со Словенией в 1/8 финала. Голкипер Ян Облак парировал его удар в дополнительное время.
Роналду стал первым футболистом, дважды не сумевшим забить с одиннадцатиметровой отметки в финальной части Евро. Впервые это произошло в 2016 году, когда в игре против Австрии он попал в штангу.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Он даже не побежал Кошту обнимать. Эгоцентрист до мозга костей.
Человеку 40 лет, он выиграл за свою карьеру столько титулов, что может вообще никому ничего не доказывать
В 40 лет отбегать 120 минут и пойти забить пенальти, который ты не забил за 10 минут до этого, это не так просто, как кажется
Просто будь на месте Роналду любой другой, говорили бы, что он легенда, раз в таком возрасте играет, но тут случай немного иной, да и в любом случае Португалия прошла дальше