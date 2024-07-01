Франция сыграет с Португалией или Словенией в четвертьфинале Евро-2024

Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Команда Дидье Дешама одолела Бельгию (1:0) в 1/8 финала.

В следующем раунде она встретится с победителем пары – , который определится через несколько часов.

Четвертьфинальный матч пройдет 5 июля.

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