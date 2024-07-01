Франция сыграет с Португалией или Словенией в четвертьфинале Евро-2024

Теги Сборная Португалии по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Команда Дидье Дешама одолела Бельгию (1:0) в 1/8 финала.

В следующем раунде она встретится с победителем пары ПортугалияСловения, который определится через несколько часов.

Четвертьфинальный матч Франции пройдет 5 июля. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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64 комментария
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Что за ужас я только что посмотрел?
Это Евро или Рпл....
+67
-10
+57
Два автогола и пенальти -1/4 плейофф
+48
-3
+45
Какие скучные матчи на этом Евро, просто мрак.
Надеюсь, испанцы со своей яркой игрой возьмут чашку
+47
-8
+39
победный гол Франции это прям символ всего Евро.
Колхозный, корявый, бездарный гол.
Бревно Коло-Муани там отдавал просто пас в нескольких игроков соперника, а получился гол.
Ладно бывают автоголы которые как бы заслужены, но этот автогол просто лютый кринж
+22
0
+22
Ответ "Гром"
Два автогола и пенальти -1/4 плейофф
У тебя в атаке Мбаппе, Дембеле, Гризманн... Но главный бомбардир сборной Франции Автогол:)
+19
-2
+17
Ответ Аскетизмом погоняю
Что за ужас я только что посмотрел? Это Евро или Рпл....
Это очень конкурентное, невероятно сильное Евро, эксперты спортса говорят ничем не уступает ЧМ, так что не надо тут
+20
-10
+10
Ответ Аскетизмом погоняю
Что за ужас я только что посмотрел? Это Евро или Рпл....
РПЛ очень даже бодренько смотрелась в этом сезоне, давай не гони тут 🙄
+14
-6
+8
Как я понял нас ждёт скучнейший финал Англия - Франция
+7
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Кто хуже: Англия или Франция? Обе две хуже.
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Сборные Франции и Англии нужно было отправлять с Чемпионата туда же вслед за сборной Италии !
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Ответ neoline099
Это очень конкурентное, невероятно сильное Евро, эксперты спортса говорят ничем не уступает ЧМ, так что не надо тут
конечно ага, была бы тут Панама или Австралия вместо Бельгии голов и веселья больше было бы. жаль только это не показатель уровня футбола.

таким "аналитикам" разве что в фифу играть
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Франция по унинию = Англии. Такой скуки представить себе невозможно. А Бельгия и Италия просто закончились…
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У Лукаку кажется серьезные ментальные проблемы, одно дело когда игрок не реализует моменты (есть проблемы с уверенностью), но он абсолютно безвольный в подыгрыше, первое касание очень хромает, большинство его действий со стороны выглядят заведомо провальными, а то как он пнул мяч наперед 32 летнему КДБ когда перед ним стоит молодой француз африканского происхождения, это прям вишенка на торте😅
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Ответ 2vdhrvmmzf
Хоть я хейтер Роналду, тут удачи португалам если пройдут, у них хоть матчи смотреть можно
Криштиану в сборной для фона.

У Португалии просто куча супер классных футболистов, за которых хочется болеть.

Бернарду, Фернандеш, Леау, Жота, Канселу, Диаш, Мендеш
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Ответ Отец Абду
У тебя в атаке Мбаппе, Дембеле, Гризманн... Но главный бомбардир сборной Франции Автогол:)
Мбаппе, Дембеле с Боруссией 180 минут в стену бились, это никакая не гарантия голов, по-моему Дембель так вообще стал играть примитивнее, Гризманн давно уже прошёл свой прайм, чтобы от матча к матчу показывать свою лучшую игру.
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Ответ Гаврила Ардалионович
Кто хуже: Англия или Франция? Обе две хуже.
Англия.Причем с отрывом.Франция так то на секундочку сборная с самым большим xG после групп ,а это говорит о многом
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Думаю все же это будут Портаки. Если Франция будет катать сегодняшнюю тягомотину, то Портаки выиграют
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Бельгийцы виноваты сами. В третьем туре надо было в футбол играть. Тем более уже знали расклады и что если не выиграют выходят на Францию
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Ответ Glukinho
до высера Мостового про Тедеско: 3... 2... 1...
Этим словом скорее можно охарактеризовать то, что показал гений у бровки в сияющих кроссовках
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Абсолютно заслуженная победа, французы пытались играть на победу, в отличии от антифутбола от бельгийцев
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В атаке не хватает Жиру
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Прикиньте сейчас нагрузки у футболистов больше и сейчас все евро такими будут, а то чемпионаты мира, и будем ностальгировать, что матчи Греции на евро 2004 были не такие уж и скучные, а игра сборной России вполне была смотрибельной
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Де Брюйне - бесхребетный «лидер».
По самому матчу и в целом этому евро — идеальная терапия при бессоннице без использования каких-либо лекарственных препаратов.
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Ответ Pro_Zenit_7
Какие скучные матчи на этом Евро, просто мрак. Надеюсь, испанцы со своей яркой игрой возьмут чашку
По сюжету скорее Франция , если Англия не помешает ))
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Якин это вам не Тедеско 🤣
Португезы свое возьмут 3:0. Словения дно
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Блевотина, игрокам просто пофиг было всем на зрителей, хотели докатать матч и уйти на отдых, тьфу на них
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Хоть я хейтер Роналду, тут удачи португалам если пройдут, у них хоть матчи смотреть можно
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Эта сборная Франции вообще не впечатляет.
Ооооооченьттяжело идут по турниру.
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Ответ Андрей Балабаев
Бельгийцы виноваты сами. В третьем туре надо было в футбол играть. Тем более уже знали расклады и что если не выиграют выходят на Францию
Бельгия выиграла свою группу))
Это франция со 2 места вышла)
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Ответ ShadyL
конечно ага, была бы тут Панама или Австралия вместо Бельгии голов и веселья больше было бы. жаль только это не показатель уровня футбола. таким "аналитикам" разве что в фифу играть
Хотел сразу написать при чем тут Австралия с Панамой, есть куда более лучше играющие сборные, но да... Панама или Австралия был бы явно зрелищнее этой ссыкливой Бельгии
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