Франция сыграет с Португалией или Словенией в четвертьфинале Евро-2024
Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024.
Команда Дидье Дешама одолела Бельгию (1:0) в 1/8 финала.
В следующем раунде она встретится с победителем пары Португалия – Словения, который определится через несколько часов.
Четвертьфинальный матч Франции пройдет 5 июля.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это Евро или Рпл....
Надеюсь, испанцы со своей яркой игрой возьмут чашку
Колхозный, корявый, бездарный гол.
Бревно Коло-Муани там отдавал просто пас в нескольких игроков соперника, а получился гол.
Ладно бывают автоголы которые как бы заслужены, но этот автогол просто лютый кринж
таким "аналитикам" разве что в фифу играть
У Португалии просто куча супер классных футболистов, за которых хочется болеть.
Бернарду, Фернандеш, Леау, Жота, Канселу, Диаш, Мендеш
По самому матчу и в целом этому евро — идеальная терапия при бессоннице без использования каких-либо лекарственных препаратов.
Португезы свое возьмут 3:0. Словения дно
Ооооооченьттяжело идут по турниру.
Это франция со 2 места вышла)